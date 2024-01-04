Радбез ООН 10 січня обговорить отримання Росією ракет в Північної Кореї для атак на Україну

Використання Росією зброї з Північної Кореї порушує резолюції Ради Безпеки ООН, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, наголосивши, що Росія нехтує своїми обов’язками члена Радбезу:

"Усі держави-члени зобов’язані дотримуватись юридично обов’язкових заходів відповідно до резолюцій Ради Безпеки та повинні підтримувати, а не підривати, глобальний режим нерозповсюдження. Ми не можемо і не будемо мовчати, оскільки отримуємо більше інформації про те, що Кремль продовжує звертатися до однодумців, щоб спробувати отримати зброю та обладнання для підтримки своєї жорстокої агресивної війни".

Посолка США в ООН додала, що питання співпраці Росії з Північною Кореєю обговорять на полях Ради Безпеки ООН 10 січня.

"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками та партнерами, щоб виявляти, викривати та протидіяти спробам російського уряду придбати військову техніку в КНДР або будь-якої держави, яка готова підтримати війну Кремля в Україні... І ми будемо продовжувати зміцнювати співпрацю для вирішення проблем КНДР щодо програм зброї масового знищення та балістичних ракет".

Як повідомляв голос Америки, Росія почала запускати по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Про це 4 січня повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, посилаючись, зокрема, на дані американської розвідки.

"США мають нову інформацію про допомогу, яку Росія отримує від третіх країн", - зазначив Кірбі.

"За нашою інформацією, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка надала Росії пускові установки й кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, зокрема, під час нічної повітряної атаки", - додав представник Білого дому.