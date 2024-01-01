Російські дрони атакували портову інфраструктуру в Одесі

Під час нічної атаки з 31 грудня на 1 січня російський дрон вразив портову інфраструктуру в Одесі та спричинив пожежу. Про це повідомляє українське військове командування.
“Пріоритетом ворога залишається портова інфраструктура Одеси, велика кількість безпілотників була спрямована з моря в прибережну зону”, - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня ЗСУ. Пожежу вдалось приборкати.
Пріоритетом ворога залишається портова інфраструктура ОдесиСили оборони Півдня ЗСУ
За інформацією військового командування, ця атака обійшлась без жертв. Водночас уламками інших дронів, запущених російськими силами в Одесі, були пошкоджені щонайменше три багатоквартирних будинки, три приватні будинки та господарські споруди.
Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер в понеділок, 1 січня, повідомив про одного загиблого і трьох госпіталізованих внаслідок нічної атаки на Одесу. Загалом постраждало дев’ятеро людей.
Підсумовуючи 2023 рік, кореспондент BBC в Україні, журналіст Джеймс Вотерхаус у соцмережі X (колишній Twitter) підкреслив, що “Росія била по Одесі після виходу із зернової угоди наприкінці літа. Що [ця угода] дозволяло Україні експортувати зерно у світ через Чорне море”.
Попри війну та вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна у 2023 році змогла забезпечити експорт зерна через Чорне море, - заявили напередодні посадовці США та Швеції.
Україна допомагає тим, хто зараз потерпає від спричиненого Росією голоду, твітує міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом. "Завдяки зростанню експорту зерна в значних частинах Африки та Азі можна обмежити голод, спричинений російською незаконною війною проти України", - додав посадовець.
Він наголосив, що Росія "не повинна перемогти в будь-якому аспекті цієї війни, але ми допоможемо Україні перемогти у кожному аспекті".
"Значним досягненням" назвала експорт українського зерна через Чорне море посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Чорноморським гуманітарним коридором із серпня пройшли 400 суден, перевозячи 13 млн тонн вантажу", - твітує посадовиця.
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