Російські дрони атакували портову інфраструктуру в Одесі

Під час нічної атаки з 31 грудня на 1 січня російський дрон вразив портову інфраструктуру в Одесі та спричинив пожежу. Про це повідомляє українське військове командування.

“Пріоритетом ворога залишається портова інфраструктура Одеси, велика кількість безпілотників була спрямована з моря в прибережну зону”, - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня ЗСУ. Пожежу вдалось приборкати.

Пріоритетом ворога залишається портова інфраструктура Одеси

За інформацією військового командування, ця атака обійшлась без жертв. Водночас уламками інших дронів, запущених російськими силами в Одесі, були пошкоджені щонайменше три багатоквартирних будинки, три приватні будинки та господарські споруди.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер в понеділок, 1 січня, повідомив про одного загиблого і трьох госпіталізованих внаслідок нічної атаки на Одесу. Загалом постраждало дев’ятеро людей.

Підсумовуючи 2023 рік, кореспондент BBC в Україні, журналіст Джеймс Вотерхаус у соцмережі X (колишній Twitter) підкреслив, що “Росія била по Одесі після виходу із зернової угоди наприкінці літа. Що [ця угода] дозволяло Україні експортувати зерно у світ через Чорне море”.

Попри війну та вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, Україна у 2023 році змогла забезпечити експорт зерна через Чорне море, - заявили напередодні посадовці США та Швеції.

Україна допомагає тим, хто зараз потерпає від спричиненого Росією голоду, твітує міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом. "Завдяки зростанню експорту зерна в значних частинах Африки та Азі можна обмежити голод, спричинений російською незаконною війною проти України", - додав посадовець.

Він наголосив, що Росія "не повинна перемогти в будь-якому аспекті цієї війни, але ми допоможемо Україні перемогти у кожному аспекті".

"Значним досягненням" назвала експорт українського зерна через Чорне море посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Чорноморським гуманітарним коридором із серпня пройшли 400 суден, перевозячи 13 млн тонн вантажу", - твітує посадовиця.

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