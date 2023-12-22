Замість того, щоб готуватись до Різдва, українці змушені ночувати у бомбосховищах - посолка США про нові російські обстріли

Вранці в п'ятницю українську столицю Київ атакували російські безпілотники, за словами офіційних осіб, щонайменше двоє людей отримали поранення в ході шостої атаки безпілотників на місто цього місяця.

Україна заявила, що збила 24 з 28 безпілотників іранського виробництва, які Росія запустила в бік Києва.

Мер Віталій Кличко та інші чиновники повідомили про удари по окремих мікрорайонах.

Міський голова додав, що безпілотник влучив у житловий будинок у Солом'янському районі, спричинивши пожежу.

"Горять верхні поверхи. На місці працюють аварійники", - сказав Кличко.

Будинок знаходиться всього в декількох сотнях метрів від пологового будинку, повідомляє Reuters.

Житлові будинки також постраждали в інших районах міста.



"Замість того, щоб дарувати подарунки та робити святкові покупки, українці змушені ночувати у бомбосховищах", - так відреагувала на обстріли Києва посолка США в Україні Бріджит Брінк.



"Жорстокість Росії є щоденною реальністю", - твітує посадовиця.

Вона запевнила - США продовжуватимуть підтримувати Україну.

Раніше в четвер президент України Володимир Зеленський заявив, що є ознаки того, що військове планування та дії Росії сповільнюються.

"Плани ворога, робота російської «оборонки» – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати", – сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Також у четвер російські бомби вдарили біля двох вугільних шахт у місті Торецьк на Донеччині, убивши трьох і поранивши щонайменше п'ятьох мирних жителів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше в четвер українські військові заявили, що російські війська атакували кілька регіонів за ніч, використовуючи 35 безпілотників.

Військово-повітряні сили України заявили, що ППО країни збили всі безпілотники, крім одного, в тому числі над Києвом, Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською, Чернігівською та іншими областями.

У південному місті Нікополь Дніпропетровської області офіційні особи заявили, що внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей.

Губернатор області Сергій Лисак повідомив у соцмережах, що до лікарні також потрапив 86-річний чоловік.

Лисак зазначив, що в результаті російського обстрілу було пошкоджено кілька будинків і господарських будівель.

В статті використана інформація Agence France-Presse та Reuters.