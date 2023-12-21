У Британії завершила підготовку чергова група військ ЗСУ. Британські побратими підготували їм різдвяне святкування

У Британії завершила підготовку остання група із загалом 32 тисяч українських військовиків, яких підготували британські інструктори.

Навчання британського курсу підготовки піхоти Operation Interflex тривало протягом п'яти тижнів, й зараз остання за цей рік група сил оборони України вирушає додому, повідомило Міноборони Сполученого Королівства.

"Завдяки міжнародним зусиллям з їхньої підготовки, військовики повернуться додому краще підготовленими та повністю спорядженими, щоб виборювати їхню свободу. Їхні друзі у Британії думатимуть про них у той момент, коли Україна стикається з іще одним Різдвом на тлі продовження насильства з боку Росії", - зазначено у повідомленні британського Міноборони.

Різдвяні свята українські оборонці зустрічатимуть на передовій, далеко від своїх рідних і близьких, тож британські солдати, моряки й авіатори підготували особливе святкування напередодні їхнього відправлення до України.

Для українських воїнів співали колядки та сучасні пісні, а також приготували традиційні українські страви. "Моральний стан відіграє ключову роль під час захисту вашої вільної держави від незаконного вторгнення", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

"Вперше цього року Україна офіційно святкуватиме Різдво 25 грудня, щоб і далі відійти від Росії. Британія та її союзники й партнери продовжують підтримувати народ України у його протистоянні російській агресії". - Додає британське Міноборони. - "У цей різдвяний час наші думки з вами".