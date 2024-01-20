В Іраку ракетами обстріляли військову базу, яку використовує коаліція на чолі зі США

Близько 15 ракет було випущено в суботу по військовій базі, що використовується коаліційними силами на чолі зі США, яка розташована на заході Іраку.

Ракети потрапили територією авіабази Аль-Асад в іракській провінції Анбар, повідомив агентству AFP американський чиновник на умовах анонімності. Він додав, що принаймні один із співробітників іракських сил безпеки отримав серйозні поранення, а збитки оцінюються.

Представник іракської поліції в цьому регіоні також повідомив про обстріл. За його словами, Авіабазу Аль-Асад було обстріляно 15-ма ракетами, при чому, 13 снарядів було збито засобами протиповітряної оборони, але «два впали на авіабазу».

У Іраку перебуває близько 2500 американських військовослужбовців, в Сирії – близько 900.

Атака на авіабазу відбулася на тлі зростання напруженості на Близькому Сході після війни між Ізраїлем і ХАМАС.

У суботу п'ятьох членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану було вбито внаслідок удару по Дамаську. Сирійські та іранські державні ЗМІ повідомили, що удару завдали ізраїльські військові, і в результаті було знищено будівлю, яку використовувало іранське воєнізоване формування Революційної гвардії, повідомляє АР.

Сирійська армія заявила, що будівля в районі Маззех, що охороняється на заході Дамаска, була повністю зруйнована. Вони додали, що ізраїльські ВПС випустили ракети, які пролетіли над окупованими Ізраїлем Голанськими висотами. Ізраїльські військові не дали коментарів, додає АР.

У понеділок увечері Іран завдав удару автономним регіоном Курдистан на півночі Іраку, заявивши, що його метою був об'єкт ізраїльської розвідки.

З середини жовтня відбулися десятки нападів на американські та коаліційні сили в Іраку та Сирії, розгорнуті там для боротьби з джихадистами угруповання «Ісламська держава».

Відповідальність за більшість нападів взяв на себе «Ісламський опір в Іраку» – вільний альянс пов'язаних з Іраном озброєних угруповань, які виступають проти підтримки Сполученими Штатами Ізраїлю у війні у Газі. Вашингтон у відповідь кілька разів завдавав власних ударів.