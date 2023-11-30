Росія створює "диктатуру в ОБСЄ" - глави МЗС країн-членів обурені запрошенням на засідання Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Північну Македонію, де цими днями відбувається зустріч глав МЗС ОБСЄ, втім не взяв участі у засіданні.

Напередодні засідання низка міністрів закордонних справ висловили бойкот цьому засіданню через участь в ньому глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Серед них - міністри від України, Естонії, Латвії, Литви, Польщі. Ентоні Блінкен, як повідомляють американські ЗМІ, залишив Скоп’є тоді, коли Лавров прибув у Північну Македонію.

Як повідомляє видання Financial Times, “Блінкен уникнув поєдинку у важкій вазі з Лавровим на стадіоні в Скоп’є, де проходить зустріч ОБСЄ”.

Замість Держсекретаря американську делегацію на засіданні ОБСЄ очолив помічник Блінкена з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн.

​”Я приєднуюся до тих моїх колег, які закликають Росію припинити порушення основних принципів організації, але я не впевнений поки, що вони готові слухати. Подальше вторгнення Росії в Україну є повним порушенням цивілізованих стандартів, міжнародного права та принципів, на яких базується ця організація”, - сказав американський дипломат.

Джеймс О'Браєн наголосив, що Росія невпинно перешкоджає роботі ОБСЄ: “Росія продовжує блокувати операції [які проводить ОБСЄ], відмовляючи в проведенні базових конференцій, навколо яких тривалий час функціонує ця організація, затримує персонал організації, повністю порушуючи права та принципи цієї організації”.

Вето проти Естонії

Напередодні Росія та Білорусь правом вето заблокували головування в ОБСЄ Естонії у 2024 році. Представник США віддав належне Естонії й назвав використання вето “несправедливим”.

“Я хочу подякувати Естонії за готовність очолити організацію – це головування було б винятковим, якби його несправедливо не заблокували. Але я також ціную їхню готовність відкласти своє головування в цій організації, щоб вона могла добре працювати у 2024 році”, - зазначив помічник держсекретаря США.

Естонія з іншими країнами Балтії оприлюднили заяву, де йдеться, що присутність Лаврова на зустрічі ОБСЄ ризикує "легітимізувати агресора Росію як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які вчиняє Росія, і примиритися з явним порушенням і неповагою Росії до ОБСЄ”.

Посолка Естонії в ОБСЄ Кая Таел заявила, що Росія створила “диктатуру в ОБСЄ”.

“Росія, яка порушила весь Гельсінський декалог, створила ситуацію фактичної диктатури в ОБСЄ. Постійні перешкоди, нульовий внесок до бюджету, втім агресор усе ще почувається вільним диктувати важливі інституційні рішення.

Як країна, що порушує принципи ОБСЄ, може диктувати, хто може захищати ці принципи? Численні звірства в Україні та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, які тривають, депортація дітей в Україні, не залишають місця для ілюзій щодо Росії”, - наголосила в промові естонська дипломатка.

За її словами, “ОБСЄ лише тоді лишатиметься актуальною організацією, якщо дотримуватиметься основних принципів і не йтиме на компроміс зі своїми цінностями”.

“Поступки агресору лише посилюють його апетит”, - заявила посолка Естонії в ОБСЄ Кая Таел.

Інструмент ОБСЄ для розслідування воєнних злочинів

Представниця Естонії висловила підтримку Україні та наголосила, що “військове керівництво Росії повинно бути притягнуте до відповідальності за незаконний і невиправданий злочин агресії та воєнні злочини, вчинені проти народу України”.

На необхідності використовувати інструменти ОБСЄ для документування російських воєнних злочинів наголосив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

“ОБСЄ відіграє важливу роль у наданні допомоги Україні в подоланні наслідків війни та її впливу на життя громадян, економіку та довкілля. Чехія пишається своєю участю у Програмі із підтримки України. Я також підтримую зусилля ОБСЄ щодо документування воєнних злочинів Росії та порушень прав людини, спричинених агресією проти України. Московський механізм виявився для цього дуже корисним інструментом, Росія повинна бути, і буде притягнута до відповідальності за весь спектр своїх злочинів”, - заявив на засіданні ОБСЄ глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Глава МЗС Болгарії також не брав участі у засіданні ОБСЄ. Замість нього з промовою виступила представниця Болгарії в ОБСЄ Емілія Кралєва. Вона висловила підтримку України та наголосила на праві України захищати себе:

“Ми рішуче вимагаємо, щоб Росія негайно припинила воєнні дії, які продовжують спричиняти руйнування та людські страждання, і повністю та беззастережно вивести свої сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Наш заклик до Білорусі припинити підтримку російської агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань також залишається незмінним. … Ми будемо підтримувати зусилля щодо забезпечення відповідальності за будь-які воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні під час війни Росії”, - заявила болгарська дипломатка.

До слова, Болгарія не дозволила використати свій повітряний простір для літака, в якому перебував Сергій Лавров по дорозі в Скоп’є. Натомість літак із главою російського МЗС змушений був летіли в обхід через Грецію.

Нові "геноцидні наміри" Росії в Україні

Від України замість міністра Дмитра Кулеби на засіданні ОБСЄ виступив на засіданні постійний представник України в міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Він закликав ОБСЄ визнати Голодомор геноцидом проти українського народу і навіть приклади російської агресії в Україні як “геноцидні наміри” Росії у нинішній війні.

Український дипломат наголосив, що ОБСЄ має показувати об’єднану позицію, щоб дієво протистояти “шантажу Росії”.

“Останні два роки довели, що для ОБСЄ найефективніше, коли ми ігноруємо шантаж Росії та коли розмовляємо з Росією з об’єднаної позиції сили, яка спирається на моральне право. Інакше Росія вимагатиме нових і нових поступок”, - зазначив посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк.