Обмін полоненими: Бійців, яких Росія нібито перевозила у літаку ІЛ-76 під час цього обміну не було, кажуть в уряді

Україна провела один з наймасштабніших обмінів військовополоненими — додому повернулися 207 людей.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", – написав президент України Володимир Зеленський в соцмережі Telegam.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що із полону звільнили 95 воїнів Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та одного представника Національної поліції України.

Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний та воїни, які тримали оборону на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

Також серед них є медики, які рятували людей на Маріупольському металургійному комбінаті та Азовсталі.

Щонайменше 36 звільнених українців мають поранення або серйозні захворювання.

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Наразі Україні вдалося повернути 3 035 військовополонених.

У коментарі Голосу Америки, представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.

РФ стверджує, що українські бійці загинули під час падіння літака. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося.