Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд йде на пенсію, повідомили в Держдепі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Нуланд, дипломатці зі стажем понад тридцять років, за "визначну службу".

Лідерство Нуланд в питаннях України, "дипломати та студенти міжнародної політики вивчатимуть у наступні роки", відзначив Блінкен.

"Її зусилля були незамінні в протидії повномасштабному вторгненню Путіна до України, створенні світової коаліції, щоб забезпечити його стратегічний провал, в тому, щоб допомогти Україні працювати на той день, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах - в демократії, економічній та військовій сферах".

Блінкен наголосив, що в своїй роботі Нуланд пристрасно захищала свободу, демократію, права людини та "здатність Америки давати натхнення та просувати ці цінності в усьому світі".

На посаді заступника держсекретаря США Нулануд в останні три роки працювала над розв'язанням криз в регіоні Сахель, на Гаїті, на Близькому Сході, розширенням альянсів та партнерств США в Європі та в Індо-Тихоокеанському регіоні, йдеться в повідомленні.



На початку року Нуланд відвідала Київ. Під час візиту вона наголосила на підтримці США у боротьбі України проти загарбницької російської війни, і висловила впевненість, що "Україна досягне великих успіхів цього року".

Нуланд відома своєю критикою Росії, нагадує агенція новин AP. Так, агенція наводить спогади колишнього держсекретаря США Джона Керрі, який згадував, як очільник російського МЗС Лавров, після звільнення Нуланд з посади речниці Держдепу, вітав Керрі з тим, що той "позбувся тієї жінки". "Я її підвищив", - відповів Лаврову Керрі, згадує американський дипломат.

В статті використано матеріали АР.