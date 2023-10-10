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- Голос Америки
США оголосять новий пакет допомоги Україні: ракети, боєприпаси, засоби РЕБ
США у середу оголосять новий, 48-й, пакет допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб із посиланням на принаймні двох високопоставлених чиновників.
До пакета допомоги, за попередніми даними, увійде таке обладнання:
- ракети ППО AIM-9 Sidewinder;
- протитанкові ракети TOW;
- боєприпаси для систем HIMARS;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для подолання російських перешкод;
- засоби боротьби з безпілотниками;
- засоби радіоелектронної боротьби;
У Пентагоні ще залишається близько 5 мільярдів доларів, схвалених Конгресом, для військової допомоги Україні, повідомила Карла Бабб. Це кошти, які залишились після того, як у червні цього року Міноборони США виявило, що переоцінило вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів
Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, вирушаючи у Брюссель, підтвердив журналістам, що США у середу оголосять про ще один пакет допомоги.
“Ми продовжуємо зосереджуватись на тому, щоб робити все можливе, аби допомогти Україні досягати успіху. ... Я думаю, ми побачимо, що країни все ще дуже віддані справі допомоги Україні та дуже віддані співпраці разом. Гадаю, ви почуєте деякі оголошення від низки країн, і які додаткові ресурси вони мають намір надати”, - зазначив глава Пентагону.
“І ви почуєте, як ми оголошуємо додатковий пакет допомоги”, - додав Ллойд Остін.
У середу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі збираються міністри оборони та військові посадовці країн Контактної групи із допомоги Україні.
Нещодавно призначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вже в Брюсселі. Це його перша зустріч такого рівня з часу призначення.
Як очікується, Браун, який замінив на цій посаді генерала Марка Міллі, матиме завдання у Брюсселі переконати своїх європейських союзників, що Вашингтон продовжує бути відданий підтримці України, попри політичний хаос у Конгресі та кризу на Близькому Сході.
У середу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде також перше засідання Ради “Україна-НАТО” на рівні міністрів оборони. Вперше до зустрічі приєднається міністр оборони Фінляндії, яка нещодавно стала членом Північноатлантичного альянсу.
“У світі, який стає дедалі нестабільнішим і небезпечнішим, зустрічі між членами Альянсу та близькими партнерами стають дедалі важливішими”, — заявив напередодні візиту в Брюссель міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.
У Білому домі тим часом заявили, що криза в Ізраїлі не вплине на американську допомогу Україні, про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час інтерв'ю з кореспонденткою Голосу Америки Юлею Ярмоленко.
“Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну їй допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі. Ми не хочемо, аби сталася навіть одна єдина перерва. Тому ми продовжуватимемо працювати з Конгресом, намагаючись отримати додаткове фінансування. У нас достатньо (коштів - ред. ГА) на певний час, але як я казав раніше, це не безкінечно, тому ми й попросили додаткове фінансування. Яким буде результат цих розмов з Конгресом, і як вони відбуваються, я не можу зараз сказати. І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги. І це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але і для наших також, щоб вони отримали цю допомогу. Тож ми продовжимо працювати з Конгресом”, - сказав Кірбі.
Кірбі також повідомив, що питання ракет ATACMS для України не зняте з порядку денного.
"Ми продовжуємо переглядати додаткові можливості, яких Україна потребує. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише сказжу: так, як війна продовжується і змінюється, так змінюються і можливості, які ми надаємо Україні. І я думаю, ці зміни будуть продовжуватись", - зазначив представник Білого дому Джон Кірбі.
Голос Америки повідомляв, що напередодні чергової зустрічі Контактної групи "Рамштайн" посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть "жодних серйозних викликів".
Всі новини дня
Джон Кірбі: «І Україна, і Ізраїль важливі». Відео
«І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги», - наголосив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю Голосу Америки. Більше дивіться в програмі Час-Тайм.
Промова Джо Байдена щодо ситуації в Ізраїлі, деталі наступного пакету допомоги Україні. Відео
Джо Байден 10 жовтня наголосив, що США нарощують додаткову військову допомогу, включно з боєприпаси та ППО, щоб поповнити “Залізний купол". За його словами, Білий дім тісно працює з Конгресом, щоб вжити термінових заходів для отримання фінансування для забезпечення вимог національної безпеки критично важливих партнерів США. Більше про позицію американського президента розповість Юлія Ярмоленко, яка стежить за подіями у Білому домі.
- Голос Америки
Голова комітету із закордонних справ Палати представників – про те, яку допомогу США виділить Ізраїлю. Відео
Наразі Сполучені Штати мають необхідне фінансування на допомогу Ізраїлю. Про це в коментарі Голосу Америки розповів голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол. Він також пояснив, яку саме першочергову допомогу США виділять Ізраїлю, та що відомо про ймовірну роль Росії у цьому конфлікті на Близькому Сході.
- Голос Америки
Салліван: США можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України й підтримувати Ізраїль
США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян. Про це 10 жовтня заявив на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль”, - зауважив Салліван під час брифінгу, на якому великою мірою домінували питання, пов’язані з нападом ХАМАСу на Ізраїль та ситуацією із американськими заручниками й загиблими громадянами США.
“Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити”, - додав Салліван.
Відповідаючи на питання журналістів, Салліван також підтвердив, що адміністрація президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Він не прокоментував, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.
Також Салліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі, включно з потенційною необхідністю залучення американських військ до безпосередніх бойових дій, як це бувало у минулому.
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