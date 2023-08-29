Новий пакет допомоги США для України: ракети для ППО, боєприпаси, протитанкові системи

За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць. Однак ці дрони зберігають життя українським військовим. Для того, щоб забезпечувати необхідну кількість безпілотників в Україні, у грудні 2022 року в Україні запустили проєкт “Армія дронів”. Про розквіт українського виробництва безпілотників, їх експортний потенціал, а також навчання операторів дронів, журналісти Української служби Голосу Америки поговорили із головою Держспецзвʼязку Юрієм Щиголем.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності

Марія Ульяновська, Голос Америки: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про “Армію Дронів”, що це за проєкт?

Юрій Щиголь, голова Держспецзвʼязку України: Минулого року наші військові зрозуміли, що використання безпілотних літальних апаратів на полі бою дає велику перевагу в плані дистанції, розвідки і збереження життя. Тоді Міністерство цифрової трансформації, Служба держспецзв'язку, платформа UNITED24 та Генеральний штаб заснували проєкт “Армія Дронів”. Його завдання — забезпечити Сили безпеки й оборони необхідною кількістю безпілотних літальних апаратів.

За минулий рік ми придбали близько 5 тисяч безпілотників на загальну суму близько 4,5 мільярда гривень. Це були абсолютно різні дрони. В першу чергу, яких не вистачає на фронті — “мавіки" (Mavic), “аутелеви" (Autel Evo), “матриси" (Matrice), а також великі професійні дрони і навіть “байрактари" (Bayraktar). Коли це дало результат, всі побачили, що проєкт допомагає зберегти життя наших військових, це отримало державну підтримку. На сьогодні “Армія Дронів” — вже державна програма, яка отримала цього року фінансування у розмірі 40 мільярдів гривень. Більшу частину цих коштів ми вже законтрактували, і навіть доставили значну частину безпілотників на фронт.

М.У.: Чи правильно я розумію, що українські дрони виходять дешевшими і вони більше вам підходять, тому що вони вже підлаштовані під військові потреби?

Більшість дронів, які виробляються в світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні.

Ю.Щ.: Я б не сказав, що набагато дешевші. Деякі навіть дорожчі — є круті українські дрони-розвідники, які коштують не менше, ніж їхні іноземні аналоги, і за якістю вони їм точно не поступаються. Більшість дронів, які виробляються у світі, не проходили такого випробування полем бою, яке є на сьогодні в Україні. В жодній країні світу, навіть там, де були бойові дії, не було такої кількості засобів радіоелектронної боротьби.

Всі українські БПЛА, які ми закуповуємо, проходять випробування, в першу чергу, під дією РЕБ. Тому після нашої перемоги це буде найбільш технологічна у світі українська галузь, яка зможе бути дуже конкурентно експортною.

Іноземні дрони в нас складають близько всього 20% в закупівлях. Основне завдання — це розвиток української сфери безпілотно-літальної авіації. І на сьогодні ми вже маємо близько 80 контрактів саме з українськими виробниками.

На початку повномасштабного вторгнення в нас було всього 30 виробників, які професійно займались виробництвом дронів. Сьогодні таких виробників — близько 200. І цей поштовх дала “Армія Дронів”. Ми купуємо абсолютно всі рішення, доступні в Україні, тому що кожен дрон, який тут виробляється, має своє застосування, і навіть якщо його використовує вміло один найменший підрозділ, ми його купимо.

М.У.: Як ця технологія змінила хід ведення війни і чому для України вона є настільки важливою?

Ю.Щ.: Це тренд, який заданий на десятки років. Це дозволяє проводити ефективну розвідку як на невеликій відстані, так і велику бригадну армійську розвідку на відстані понад 50 км.

Сьогодні це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%.

Для знищення ворога дрони — це значно дешевший і ефективніший спосіб. Дрон може переносити баражуючі боєприпаси з дальністю пострілу 20-30-40 км, вони є дешевшими, ніж високоточні боєприпаси, які нам дають наші партнери. Тому це також економія коштів.

FPV-дрони (first point view) взагалі зародилися і показали свою ефективність на цій війні. Це були дитячі іграшки до війни, а сьогодні — це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%. Жодна артилерія не може зрівнятися з цим. Тому що оператор безпосередньо бачить свою ціль, куди він влучає.

Ну і дрони, які летять понад 500 км, це також новий тренд. На жаль, їх першими застосували росіяни, але ми швиденько зібралися і вже маємо досить ефективні результати й нарощуємо своє виробництво.

М.У.: Давайте поговоримо про надводні дрони “Морський малюк”, які СБУ зараз використовує на морі — наскільки це революційна технологія?

Ю.Щ.: Цей вид війни на морі також зародився в Україні. До цього ніхто не використовував морські дрони саме як зброю.

Але коли наші сусіди почали робити на морі те, що вони вважають за потрібне, ми знайшли гідну відповідь. Сьогодні з усіх куточків світу намагаються дізнатися, як створювати такі безпілотники, щоб вони були ефективними.

І по-друге, мало хто розуміє, як можна ними керувати на таких відстанях, щоб вони так точно влучали. Тому це українське ноу-хау, експортний варіант якого буде після нашої перемоги.

М.У.: Наскільки є потреба саме в дронах нічного бачення?

Вночі їх не видно, і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою” — бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.

Ю.Щ.: 90% українських дронів — і ударних, і розвідувальних — одразу йдуть з термальною камерою. Це обов'язкова вимога наших військових, яку ми виконуємо з першого дня. Наприклад, “мавіки" ми купуємо в переважній більшості саме з термальною камерою. І практично всі українські розвідувальні дрони й ударні коптери йдуть з нічною камерою.

Робота безпілотників — це нічний час. Вдень їх легше збити. Вночі їх не видно і росіяни їх так бояться, що називають “бабою ягою”, бо не зрозуміло, звідки воно прилітає.

М.У.: Чому дрони виявилися настільки ефективною зброєю і чому росіянам так важко протидіяти українським безпілотникам?

Ю.Щ.: Хотілося б сказати — бо вони тупі. Але це, на жаль, не так. Тому що ми змогли навчити пілотів — не просто видали дрони і як хочете, так і воюйте.

Це була також комплексна програма по закупівлях — ми спростили абсолютно все, що можливо нормативно. До повномасштабного вторгнення закупівля дронів на озброєння могла тривати кілька років, і всі з цим прекрасно жили.

Сьогодні цей процес в Міністерстві оборони займає кілька тижнів, а якщо ви контрактуєтесь в рамках “Армії Дронів” — то це 1-2-3 дні.

Ми розробили спеціальні умови для спільного випробування безпілотників. Будь-який підрозділ, який замовляє нам дрони, може покликати виробника, провести з ним випробування, написати спільний акт, що цей дрон його влаштовує, і ми його одразу купимо.

Ринок все це вирівняє — якщо дрон неефективний, військові самі від нього відмовляться. Але на сьогодні в нас жодної відмови не було. Тому що виробники розуміють, для чого вони це роблять — вони це роблять для звільнення України, і робити тяп-ляп не вийде, тому що це їхня відповідальність.

Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його Мавіками на полі бою не вийде.

Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його “мавіками" на полі бою не вийде. Потрібно розробити технологію, яка дозволить обійти засоби радіоелектронної боротьби, провести ефективну розвідку, знайти слабкі місця, знищити їх живу силу і техніку.

М.У.: Розкажіть про навчання пілотів дронів — де вони відбуваються і як потім цих операторів розподіляють по Збройних силах України?

Ю.Щ.: Коли ми започаткували “Армію Дронів”, основне наше завдання було — забезпечити ЗСУ безпілотниками. Але згодом ми зрозуміли, що нам не вистачає класних пілотів. Отримати дрон — це одне завдання, а не втратити його в першому бою — це трошки складніше. Тому наступним нашим кроком стала саме підготовка пілотів.

Наша мета в цьому році — закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.

Починаючи з кінця літа минулого року, ми започаткували окремий напрямок — підготовка військових до використання безпілотних літальних апаратів. За пів року 2023-го нам вдалося підготувати 10 тисяч пілотів.

Ми співпрацюємо з 25 українськими школами, які щоденно готують саме військових пілотів. 98% людей, які там навчаються — це військові, які несуть службу в Збройних Силах, Національній гвардії, прикордонній службі, Службі безпеки України. І ми будемо масштабувати цей проєкт. Тому що наша мета — в цьому році закупити 200 тисяч БПЛА, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати.

В лютому Генштаб ухвалив рішення про створення окремих ударних рот безпілотних літальних апаратів. План на цей рік — це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано, повністю укомплектовано, і вони виконують бойові завдання на передовій.

Крім того, ще один такий підрозділ ми створили у Держспецзв'язку. І це є правильний шлях, коли є окремий структурний підрозділ, який виконує і завдання з розвідки для піхотних чи десантних підрозділів. Абсолютно у кожній бригаді буде такий підрозділ, на який покладаються саме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами.