Нобелівську премію з літератури присудили норвежцю Йону Фоссе

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) вважає своїм найвищим пріоритетом боротьбу за звільнення своїх журналістів, які перебувають у в’язниці. У тому числі – за звільнення фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, засудженого російським судом до 5 років позбавлення волі. Про це заявила головна редакторка Радіо Свобода Нікола Карім на пресконференції в Києві.

«Ми робимо все можливе, щоб сприяти негайному звільненню Владислава, щоб він нарешті зміг повернутися до дружини Катерини Єсипенко та доньки Стефанії. Нам потрібна ваша допомога, щоб цивільні ув’язнені в Криму не були забуті, в тому числі такі люди, які говорять правду, як Владислав, чий внесок ще цінніший у цей скрутний час», – сказала Карім.

У ході пресконференції на тему «Як врятувати Владислава Єсипенка та інших кримських журналістів, ув’язнених Росією?» Карім зазначила, що Єсипенко «не винен ні в чому, окрім того, що тримав мешканців Кримського півострова та решту світу в курсі того, що насправді відбувалося у Криму».

Вона також наголосила, що РВЄ/РС цінує зусилля уряду України щодо безпечного звільнення українців, взятих у заручники російськими та підтримуваними Росією силами.

«У 2019 році переговори президента Зеленського призвели до звільнення кореспондентів РВЄ/РС Станіслава Асєєва та Олега Галазюка з полону на сході України. Ми сподіваємося, що подібні зусилля допоможуть Владиславу та іншим людям звільнитися та возз’єднатися зі своїми сім’ями», – наголосила Карім.

Головна редакторка також заявила, що в наступні місяці Радіо Свобода продовжить вести репортажі з передової, з окупованих частин України та Росії.

«Ми вдячні мільйонам українців, які довірили нам зафіксувати цей поворотний момент у їхній боротьбі за свободу. Ваша відданість підтримці незалежної журналістики перед кремлівською пропагандою та цензурою дає мені надію, що цінності, за які ви боретеся, переможуть», – резюмувала вона.

5 жовтня у Києві пройшла пресконференція на тему «Як врятувати Владислава Єсипенка та інших кримських журналістів, ув’язнених Росією?». Її учасники розповіли про поточну ситуацію, в якій перебувають ув’язнені Кремлем медійники, в тому числі ув’язнений фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко, а також розповіли про представників російської влади, причетних до системних переслідувань політв’язнів.

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.