Німеччина планує подвоїти допомогу Україні, однак план ЄС про 20€ млрд для Києва зустрів опір

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца планує подвоїти воєнну допомогу країни Україні наступного року до 8 мільярдів євро, повідомляє низка видань.

У разі схвалення Бундестагом, де партії Шольца мають більшість, збільшення видатків на оборону Німеччини збільшиться до 2,1% цільового показника ВВП, що перевищує 2% - зобов'язання країн НАТО.

Водночас у Міністерстві оборони Німеччини кажуть, що комітет Бундестагу не фіналізував переговори з цього питання.

"Подвоєння військових витрат є правильним і важливим, - заявив депутат Андреас Шварц, який входить до оборонного комітету. - Цим кроком ми підкреслимо нашу обіцянку Україні виділити необхідні кошти. Те, що ми також зможемо виконати наше зобов'язання перед НАТО, є великим успіхом... коаліції".

План ЄС на 4 роки

При цьому днями стало відомо, що план Європейського Союзу виділити до 20 мільярдів євро на допомогу Україні протягом наступних 4 років зустрічає опір з боку деяких країн ЄС.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, запропонував у липні, щоб блок створив фонд обсягом до 5 мільярдів євро на рік протягом чотирьох років у рамках ширших зобов'язань Заходу щодо безпекової допомоги Україні.

Але поки міністри оборони ЄС готуються обговорити план у Брюсселі у вівторок, дипломати кажуть, що багато країн, у тому числі Німеччина, висловили застереження щодо виділення таких великих сум на роки вперед.

Інші країни ЄС також стверджували, що їм буде важко зробити велику довгострокову обіцянку через обмеження внутрішніх бюджетів. Джерела Reuters припустили, що ЄС, можливо, вирішить виконувати свої зобов'язання допомагати Україні рік за роком, а не підписуватись на більшу суму протягом чотирьох років.

Окрім плану Борреля із довгострокової підтримки Києва, ЄС розглядає питання про надання додаткової допомоги Україні у 50 мільярдів євро. Виконавча влада блоку запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та покривати у час війни, а 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет під час саміту 14-15 грудня.

Підтримка України є "обов'язком"

Деякі дипломати повідомили, що побоюються, що допомога може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відверто говорить про свої зв'язки з Москвою та виступав проти подібної підтримки Києва в минулому.

Хоча такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав, Reuters пише, що деякі посадовці кажуть, що Європейський Союз зможе обійти вето Угорщини: у випадку, якщо Будапешт застосує своє вето, Брюссель зможе звернутись напряму до урядів країн ЄС, щоб створити власний пакет допомоги Києву на ідентичну суму.

Торік Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році. Після місяців суперечок Будапешт погодився на пакет, отримавши певні поступки з боку ЄС щодо допомоги Угорщині.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю BBC заявив, що підтримка України в її захисті від російської агресії є "обов'язком" його країни та всіх країн. За його словами, наступний місяць буде критичним, оскільки Україні важко повертати землі під час контрнаступальних операцій.

Макрон також сказав, що для України "ще не час" сідати за стіл переговорів, і підкреслив, що рішення вести переговори - тільки за Києвом. Але він додав, що може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

У статті використано матеріали Reuters