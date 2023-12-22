Нідерланди почали підготовку до поставки F-16 в Україну - Рютте

Нідерланди готують 18 винищувачів F-16 до відправлення в Україну для боротьби проти російського вторгнення. Про це повідомив уряд Нідерландів у п’ятницю, 22 грудня.

“Я поінформував президента (України Володимира - ред.) Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для поставки в Україну, — заявив виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте у мережі X (раніше Twitter). - Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів надавати Україні підтримку, необхідну їй у відповідь на російську агресію, що триває".

За його словами, це обладнання стане “одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України”.

Коли саме винищувачі потраплять в Україну, Рютте не уточнив. Нідерландський уряд має ще видати дозвіл на експорт літаків, а Україна має підтвердити відповідність критеріям щодо персоналу та інфраструктури для обслуговування F-16.

Президент України Володимир Зеленський у мережі Х подякував Нідерландам за “початок підготовки” до експорту винищувачів в Україну.

“Я розмовляв з Марком Рютте, щоб подякувати уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 літаків F-16 для їх доставки в Україну, – написав Зеленський. - Ми обговорили події на передовій, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, зокрема артилерію, безпілотники та ППО".

У листопаді цього року Нідерланди відправили свої F-16 у Румунію, для тренування українських пілотів і персоналу.

Крім Нідерландів, винищувачі F-16 американського виробництва для України обіцяють Данія, Норвегія та Бельгія.

На початку грудня, як повідомляв Голос Америки, Міноборони України на закритому засіданні у Вашингтоні надало американським посадовцям “список озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України”. Перелік включав зброю, яку Україна вже має на складі, як-от танки Abrams і артилерію, а також винищувачі F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, про які України неодноразово просила у США.

У статті використані матеріали Reuters.