Нестача західної зброї надає переваги Росії під Авдіївкою, кажуть на Заході

Затримки й нестача західної зброї додалися до причин вимушеного відступу українських військ з Авдіївки у суботу, 17 лютого. Про це заявив президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським того ж дня.

“Сьогодні вранці українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були вимушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців”, - йдеться в повідомленні на сайті Білого дому за наслідками розмови президентів.

З подібною оцінкою ситуації виступив також американський Інститут дослідження війни ( ISW ).

“Затримки допомоги Заходу у сфері безпеки Україні, ймовірно, допомагають Росії розпочинати опортуністичні наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту, щоб чинити тиск на українські війська на багатьох напрямках”, - йдеться у звіті ISW за 18 лютого .

Нестача західної зброї, а також побоювання щодо повного припинення військової допомоги з боку США змушують українські війська економити боєприпаси упродовж усього фронту, йдеться у звіті. Це спонукає росіян до наступальних операцій не лише в Авдіївці, але й принаймні у двох інших районах – вздовж кордону між Харківською та Луганською областями, а саме в напрямку Куп'янська та Лиману та поблизу Роботиного на заході Запорізької області, кажуть аналітики.

“Ці російські наступальні зусилля, ймовірно, заважатимуть українським силам готувати особовий склад і матеріальні засоби для поновлення контрнаступальних операцій, підкреслюючи оперативні недоліки, яких зазнає Україна, якщо вона просто окопається та намагатиметься захищатися до кінця 2024 року, як закликають деякі західні держави та аналітики”, - підсумовує ISW.

Деякі західні ЗМІ поділяють такі оцінки.

В аналізі ситуації від 18 лютого, мережа CNN зазначає, що росіяни відчувають “вікно вразливості”, зокрема й через нестачу в українських військ снарядів та їхню вразливість до авіаударів.

“Наразі, оскільки Україні не вистачає зброї та боєприпасів через те, що Конгрес США не схвалив пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, також [особливо] відчутною стає дуже значна перевага росіян в артилерії, бронетехніці та авіації”, - підсумовує мережа.

Агентство AP в аналізі 19 лютого вказує, що втрата Авдіївки стала для України “похмурим нагадуванням про її залежність від постачання західної зброї та боєприпасів, оскільки через перерви в доставленні очікуваної допомоги їй не вистачало боєприпасів, й вона зазнала перешкод у продовженні боротьби”.

Видання The New York Times у статті 18 лютого зазначає щодо відступу з Авдіївки: “Перевага Росії у вогневій та живій силі переважила українські сили за багато місяців, хоча Росія зазнала приголомшливої кількості втрат”.

Тим часом згідно з повідомленням Білого дому, “президент Байден наголосив на необхідності Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поновлення постачання українських сил”.

За словами Байдена, в уряді США та серед американців існує потужна двопартійна підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, як і підтримка притягнення Росії до відповідальності за її дії в Україні.