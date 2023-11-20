Генсек НАТО стурбований “зловмисним іноземним втручанням” на Балканах, зокрема з боку Росії

Ваша безпека має значення для регіону Західних Балкан і для Європи. Кожна країна має право обирати власні заходи безпеки без іноземного втручання

НАТО підтримує територіальну цілісність Боснії та Герцеговини й стурбоване “зловмисним іноземним втручанням”, в тому числі й з боку Росії, яке загрожує стабільності цієї глибоко розділеної країни й усього балканського регіону.

Про це заявив у понеділок, 20 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до боснійської столиці Сараєво, повідомляють західні новинні агентства.

Боснія стала першою зупинкою у турне Столтенберга Західними Балканами, яке також включатиме візити до Косова, Сербії та Північної Македонії.

“Союзники рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Боснії та Герцеговини. Ми стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою, а також зловмисним іноземним втручанням, у тому числі з боку Росії”, – заявив Столтенберг під час пресконференції в Сараєві.

“Це загрожує підривом стабільності та перешкоджає реформам”.

Візит Столтенберга відбувається на тлі занепокоєнь, що Москва намагається використати свій вплив у Боснії, щоб дестабілізувати регіон і відвернути увагу від своєї агресії в Україні.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно прямо попередив, що за даними українських джерел, Москва намагається спровокувати нові кризи на Балканах і в Молдові.

“Важливі зустрічі з політичним керівництвом Боснії та Герцеговини, високим представником Крістіаном Шмідтом і нашою штаб-квартирою НАТО в Сараєві. Усі політичні лідери повинні працювати разом на благо країни, і НАТО продовжуватиме надавати життєво важливу підтримку”, - написав Столтенберг на своїй сторінці в мережі X, коментуючи візит.

Своєю чергою, у заяві на вебсайті високого представника у Боснії та Герцеговині Крістіана Шмідта йдеться про стратегічне значення євроатлантичної інтеграції для країни, та її позитивний вплив на безпеку, економічний розвиток і загальну стабільність.

“Сьогоднішні обговорення відображають спільну відданість зміцненню архітектури безпеки в Боснії та Герцеговині, а також загальну стабільність країни, щоб вона могла бути готовою до майбутнього членства в ЄС. Ми визнаємо важливість продовження діалогу та співпраці для розв'язання складних проблем, які постають перед регіоном”, - заявив Шмідт.

Боснія та Герцеговина залишається глибоко розділеною країною майже через 30 років з закінчення руйнівної війни 1992-1995 років, яку було припинено за участі НАТО, нагадує AP. Згідно з мирним планом, спонсорованим США – так званими Дейтонськими угодами – країну було розділено на два автономні регіони, один з яких перебуває під контролем боснійських сербів, а інший — під контролем боснійців, які переважно є мусульманами, і боснійських хорватів.

Ці регіони пов’язані відносно слабкими інститутами центральної влади. Також у країні існує Офіс верховного представника, який є “спеціальною міжнародною інституцією, відповідальною за нагляд за виконанням цивільних аспектів мирної угоди про припинення війни в Боснії та Герцеговині”, згідно з сайтом Офісу. Метою цієї організації є досягнення того, “щоб Боснія і Герцеговина могла взяти на себе повну відповідальність за власні справи”.

У Боснії, Москва відкрито підтримує президента боснійських сербів Мілорада Додіка, який своєю чергою дотримується сепаратистської й проросійської позиції, виступаючи за розпад Боснії та приєднання контрольованої сербами частини країни до Сербії.

Днями має відбутись судовий розгляд, у якому Додіка звинувачено у тому, що він запровадив низку законів, що дозволяють боснійським сербам обходити або ігнорувати рішення Високого представника Крістіана Шмідта. Додік уже дав зрозуміти, що не коритиметься рішенню суду у разі визнання його провини.

На додаток, уряд боснійських сербів давно блокує рух країни в НАТО. На думку Столтенберга, це має припинитися.

“Ваша безпека має значення для регіону Західних Балкан і для Європи. Кожна країна має право обирати власні заходи безпеки без іноземного втручання”, — заявив генсек НАТО.

В статті використано інформацію АР, AFP.