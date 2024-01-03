Україна повернула 230 полонених в межах найбільшого обміну з початку повномасштабної війни

З російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних: солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, поліцейські. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Натомість до Росії з України повернуто 248 російських військовополонених, інформує агенція Reuters з посиланням на російське Міноборони. "У результаті "складних" переговорів за участю посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів", – наголошує агенція.

Українська сторона висловила окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Зеленський повідомив, що частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь" і пообіцяв працювати далі для визволення з полону усіх українців: "Ми пам'ятаємо про кожного й кожну. І маємо повернути всіх".

Координаційний комітет з питань поводження з військовополоненими назвав обмін найбільшим за кількістю повернутих від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Серед 230 українців, які повернулися, шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі, інформує установа.

48 українських військовослужбовців, які прибули додому завдяки обміну, вважалися зниклими безвісти. Семеро осіб, яких повернули додому, – захисники острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, оборонці Маріуполя.

Більшість звільнених – чоловіки, п'ятеро жінок.

Звільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та очільник ГУР МО Кирило Буданов, представник координаційного штабу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, секретар штабу Дмитро Усов.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими, який відбувся у чотирьох країнах, вважався обмін 215 захисників, які були звільнені з неволі 22 вересня 2022 року. Загалом за час діяльності Координаційного штабу вдалося звільнити з полону вже 2828 людей.

У російському полоні перебувають щонайменше 4337 українців. За інформацією спеціальної комісії при Міністерстві реінтеграції, яку створили у листопаді минулого року, 3574 осіб – це військові, і ще 763 – цивільні.