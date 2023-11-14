“Поверніть наших героїв додому” — під стінами Білого Дому пройшла акція на підтримку захисників Азовсталі

“Звільніть захисників Маріуполя!”, “Примусьте Росію заплатити!” та “Поверніть наших героїв додому!” — такі заклики лунали перед Білим Домом у Вашингтоні на 626 день повномасштабного! російського вторгнення до України.

Кілька десятків учасників акції зібралися перед резиденцією президента США нагадати — з 2500 полонених захисників Маріуполя до України, на Батьківщину повернувся лише кожен п’ятий. Більшість досі перебувають в російському полоні, розповідає Українській службі Голосу Америки організаторка акції, директорка ініціативи US Ukrainian Activists (USUA) Надія Шапоринська.

“Наше головне послання сьогодні — заклик до звільнення полонених-захисників Азовсталі. Зараз ми просимо Сполучені Штати про допомогу, щоб якомога швидше звільнити їх. Дуже важливо стояти разом та залишатися сильними під час війни й говорити про те, що відбувається з полоненими, щоб їхній обмін відбувся якомога швидше”, — наголошує Шапоринська.

Дуже важливо стояти разом та залишатися сильними під час війни й говорити про те, що відбувається з полоненими, щоб їхній обмін відбувся якомога швидше

В тюремних робах, зі стуленим скотчем вустами та заковані в кайданки — костюмована частина протесту, має на меті наочно показати стан українських військовополонених в Росії, які не можуть самостійно зробити нічого для того, щоб їх почули — пояснює Надія. Тортури, відсутність медичного догляду та складні умови перебування — саме в такій реальності знаходяться захисники Азовсталі останні 17 місяців — додає співорганізаторка акції та громадська активістка — Анна Пікула.

Це важливо не тільки для полонених, але й для їхніх сімей, який щодня живуть, немов в пеклі, не знаючи, де їхні близькі

“Це важливо не тільки для полонених, але й для їхніх сімей, який щодня живуть, немов в пеклі, не знаючи, де їхні близькі”. "Родичі та близькі полонених також повинні відчувати підтримку - люди можуть збиратися й нагадувати світові про наших хлопців та дівчат які, захищали своє місто і свою країну. Ми хочемо зробити все для того, щоб вони повернулись додому, були у своїй країні за яку вони боролись. Моє особисте враження і думка, що американці знають дуже мало про те що відбувається далі, після того, як будь-яка людина будь-якого віку перетинає не за бажанням, а примусово кордон з Російською Федерацією", — ділиться своїми думками про стан українських полонених Анна. До акції під стінами Білого Дому приєднався й ветеран Збройних Сил України, марафонець, який двічі здолав забіги на протезі у США — Роман Кашпур.

Все, що пов'язано з підтримкою України, українських військових, українських полонених — надзвичайно важливо і дуже мотивує хлопців на передовій. Я можу це сказати як військовий