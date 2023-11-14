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11 листопада, Вашингтон, округ Колумбія. Учасники акції “Free Azovstal Defenders” з транспарантами зібралися на протест біля Білого Дому.
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“Поверніть наших героїв додому” — під стінами Білого Дому пройшла акція на підтримку захисників Азовсталі

11 листопада, Вашингтон, округ Колумбія. Учасники акції “Free Azovstal Defenders” з транспарантами зібралися на протест біля Білого Дому. Photo: Courtesy Photo

“Звільніть захисників Маріуполя!”, “Примусьте Росію заплатити!” та “Поверніть наших героїв додому!” — такі заклики лунали перед Білим Домом у Вашингтоні на 626 день повномасштабного! російського вторгнення до України.

“Звільніть захисників Азовсталі”, “Зверніть увагу на різанину в Оленівці”, “Змусьте Росію заплатити” — з такими закликами виступили учасники протесту.
“Звільніть захисників Азовсталі”, “Зверніть увагу на різанину в Оленівці”, “Змусьте Росію заплатити” — з такими закликами виступили учасники протесту.
Учасники акції з закликами звільнити захисників Маріуполя.
Учасники акції з закликами звільнити захисників Маріуполя.

Кілька десятків учасників акції зібралися перед резиденцією президента США нагадати — з 2500 полонених захисників Маріуполя до України, на Батьківщину повернувся лише кожен п’ятий. Більшість досі перебувають в російському полоні, розповідає Українській службі Голосу Америки організаторка акції, директорка ініціативи US Ukrainian Activists (USUA) Надія Шапоринська.

Надія Шапоринська, організаторка акції, директорка ініціативи US Ukrainian Activists (USUA).
Надія Шапоринська, організаторка акції, директорка ініціативи US Ukrainian Activists (USUA).

“Наше головне послання сьогодні — заклик до звільнення полонених-захисників Азовсталі. Зараз ми просимо Сполучені Штати про допомогу, щоб якомога швидше звільнити їх. Дуже важливо стояти разом та залишатися сильними під час війни й говорити про те, що відбувається з полоненими, щоб їхній обмін відбувся якомога швидше”, — наголошує Шапоринська.

Учасники акції вдягли тюремні роби та заклеїли вуста скотчем.
Учасники акції вдягли тюремні роби та заклеїли вуста скотчем.
Дуже важливо стояти разом та залишатися сильними під час війни й говорити про те, що відбувається з полоненими, щоб їхній обмін відбувся якомога швидше
Надія Шапоринська

В тюремних робах, зі стуленим скотчем вустами та заковані в кайданки — костюмована частина протесту, має на меті наочно показати стан українських військовополонених в Росії, які не можуть самостійно зробити нічого для того, щоб їх почули — пояснює Надія.

Тортури, відсутність медичного догляду та складні умови перебування — саме в такій реальності знаходяться захисники Азовсталі останні 17 місяців — додає співорганізаторка акції та громадська активістка — Анна Пікула.

Анна Пікула, організаторка акції.
Анна Пікула, організаторка акції.
Це важливо не тільки для полонених, але й для їхніх сімей, який щодня живуть, немов в пеклі, не знаючи, де їхні близькі 
Анна Пікула

“Це важливо не тільки для полонених, але й для їхніх сімей, який щодня живуть, немов в пеклі, не знаючи, де їхні близькі”.

"Родичі та близькі полонених також повинні відчувати підтримку - люди можуть збиратися й нагадувати світові про наших хлопців та дівчат які, захищали своє місто і свою країну. Ми хочемо зробити все для того, щоб вони повернулись додому, були у своїй країні за яку вони боролись. Моє особисте враження і думка, що американці знають дуже мало про те що відбувається далі, після того, як будь-яка людина будь-якого віку перетинає не за бажанням, а примусово кордон з Російською Федерацією", — ділиться своїми думками про стан українських полонених Анна.

До акції під стінами Білого Дому приєднався й ветеран Збройних Сил України, марафонець, який двічі здолав забіги на протезі у США — Роман Кашпур.

Роман Кашпур, ветеран Збройних Сил України.
Роман Кашпур, ветеран Збройних Сил України.

Все, що пов'язано з підтримкою України, українських військових, українських полонених — надзвичайно важливо і дуже мотивує хлопців на передовій. Я можу це сказати як військовий
Роман Кашпур

Все, що пов'язано з підтримкою України, українських військових, українських полонених — надзвичайно важливо і дуже мотивує хлопців на передовій. Я можу це сказати як військовий.

Після чергового заклику визнати Росію державою спонсором тероризму, учасники акції заспівали Гімн України…і пообіцяли виходити на вулиці Вашингтона знову й знову. І робитимуть вони це до тих пір, поки останній полонений захисник Маріуполя не повернеться додому.

Демонстранти акції “Free Azovstal Defenders” перед резиденцією президента США.
Демонстранти акції “Free Azovstal Defenders” перед резиденцією президента США.

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