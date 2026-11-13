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Українці зможуть створити недорогу систему, подібну до Patriot – Марк Монтгомері

Українці зможуть створити недорогу систему, подібну до Patriot – Марк Монтгомері
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Українці зможуть створити недорогу систему, подібну до Patriot – Марк Монтгомері

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Українці зможуть створити недорогу систему, подібну до Patriot, а також можуть випередити США та Ізраїль у розробці та застосуванні лазерної зброї. Так вважає Марк Монтгомері, адмірал ВМС США у відставці, старший директор Foundation for Defense of Democracies.

В інтерв'ю журналістці Голосу Америки Марії Прус він сказав, що, попри майже п'ять років повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в деяких аспектах НАТО досі працює так, "ніби на дворі мирний час".

Монтгомері розповів, що, за його оцінкою, Україна зможе отримати достатню кількість та інтегрувати шведські винищувачі Gripen не раніше, ніж у 2028-2029 роках, тож 2027 стане "роком F-16".

Які нагальні виклики стоять перед Повітряними Силами України? Чи можуть європейські партнери повною мірою замінити для України супутниковий зв'язок Starlink/Starshield? Коли російська військова супутникова програма "Рассвєт" стане проблемою для української армії? Дивіться в інтерв'ю.

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