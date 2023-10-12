МОК призупинив участь Росії за порушення Олімпійської хартії про територіальну цілісність країн

Сполучені Штати запровадили нові заходи з метою запобігання спробам Росії обійти цінове обмеження, яке країни G7 та Євросоюзу встановили на російську нафту минулого року. Про це повідомлено у пресрелізах Міністерства фінансів та Державного департаменту США.

Нові обмеження, про які було офіційно оголошено у четвер, 12 жовтня, в пакеті з іншими санкціями, спрямовані проти "тіньового флоту" танкерів, який Росія створила за останній рік з метою вивезення своєї нафти альтернативними шляхами й продажу вище встановлених заходом цінових обмежень.

Зокрема, санкції було накладено на дві компанії, Lumber Marine SA та Ice Pearl Navigation Corp, яким належать судна, що використовували постачальників послуг з країн-підписантів угоди про стелю цін, і які транспортували російську нафти, яка торгувалася вище цінової стелі. Сполучені Штати також заблокували відповідні судна, які належать вищезазначеним компаніям.

На додаток до санкцій, Міністерство фінансів також оприлюднило рекомендації для урядів та приватних компаній щодо запобігання уникненню цінових обмежень компаніями, пов'язаними з транспортуванням російської нафти.

"Сьогоднішні дії демонструють наше незмінну відданість зменшувати ресурси Росії для її війни проти України та забезпечувати дотримання обмеження цін", — зазначив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо у пресрелізі. "Ми як і раніше віддані реалізації політики обмеження цін, яка має дві цілі: зменшити прибутки від нафти, на які Росія покладається, щоб вести свою несправедливу війну проти України, і тримати світові енергетичні ринки стабільними та добре забезпеченими, попри турбулентність, спричинену неспровокованим вторгненням Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати заходів для досягнення цих двох цілей".

У пресрелізі йдеться, що все майно підсанкційних осіб та їх інтереси у власності, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем громадян США, має бути заблоковано, і про це необхідно повідомити Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів. Крім того, заблоковано будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками, одній чи кільком підсанкційним особам. Також заборонені фінансові транзакції, пов'язані з цими особами.

Як пояснює Міністерство фінансів, танкер "Приморье" транспортував нафту за ціною понад 75 доларів США за барель із порту в Російській Федерації після того, як набула чинності стеля цін. Зареєстрованим власником танкера "Приморье" є компанія Lumber Marine SA, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Танкер Yasa Golden Bosphorus транспортував нафту за ціною вище 80 доларів за барель після введення стелі цін. Турецька компанія Ice Pearl Navigation Corp є зареєстрованим власником Yasa Golden Bosphorus.

Як "Приморье", так і Yasa Golden Bosphorus, які здійснювали заходи в порти в Російській Федерації, використовували американських постачальників послуг під час транспортування російської нафти.

За словами посадовця, який раніше спілкувався з CNN щодо нових санкцій, робота над теперішніми обмеженнями тривала декілька місяців.

Цінова стеля на російську нафту діє з грудня 2022 року

Цінові обмеження на російську нафту були запроваджені США разом з іншими країнами Групи семи, Євросоюзом та Австралією у грудні 2022 року з метою зменшити прибутки Росії, які вона використовує для фінансування війни проти України. При цьому, за мету також було поставлено забезпечити надходження достатньої кількості нафти на світовому ринку, щоб уникнути глобального дефіциту. Цінову стелю було встановлено на рівні 60 доларів за барель.

Однак, як зазначає CNN, Росія почала шукати альтернативні способи транспортування й страхування своєї нафти задля її продажу вище цінової стелі у 60 доларів.

Відтак, за інформацією агентства Reuters, у серпні 2023 року Індія платила за російську нафту в середньому 86 доларів за барель, у порівнянні з 68,09 доларами за барель у липні 2023 року та 94 доларами за барель у серпні 2022 року. Це є найвища ціна відколи було запроваджено стелю цін.

Міністерство фінансів Росії повідомило на початку жовтня, що російська нафта марки Urals у вересні продавалася в середньому за 83,80 доларів за барель, зазначає Reuters. Індія, яка на 80% залежить від імпорту для задоволення своїх загальних потреб у нафті, рідко купувала російську нафту в минулому через високі витрати на транспортування. Однак, вона стала найбільшим покупцем російської нафти, доправленої морським шляхом, після вторгнення Росії в Україну.

Міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила 11 жовтня, що політика цінової стелі “суттєво скоротила російські доходи”, а також визнала, що Росія витрачає “величезні суми на свою альтернативну екосистему” для експорту енергоносіїв, додає CNN.

За інформацією Reuters, з середини липня 2023 року російська нафта торгується переважно вище 60 доларів за барель, оскільки знижки на неї зменшилися через скорочення видобутку виробниками ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію та Росію.