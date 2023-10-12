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МОК призупинив участь Росії за порушення Олімпійської хартії про територіальну цілісність країн
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету оголосила негайне призупинення участі Росії. Причина, повідомляє МОК, - одностороннє рішення Олімпійського комітету Росії від 5 жовтня 2023 року про включення до своїх лав регіональних спортивних організацій України: Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
Це суперечить Олімпійській хартії, оскільки порушує територіальну цілісність України, адже МОК визнає ці організації підпорядкованими Національному олімпійському комітету України відповідно до хартії.
Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху, повідомляє МОК.
Водночас як зазначено в рекомендаціях від 28 березня 2023 року, МОК залишає за собою право приймати рішення про виступ окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх у Парижі 2024 і на Олімпійських зимових Олімпійських іграх Мілан Кортіна 2026.
Нагадаємо, Україна, а також низка інших держав, серед яких Естонія, Латвія та Литва, закликають МОК заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях – навіть під нейтральними прапорами – поки триває агресія Росії проти України.
Через загарбницьку війну Росії проти України, зокрема, загинули сотні українських спортсменів, а українські спортивні споруди були знищені або пошкоджені під час навмисних нападів на цивільну інфраструктуру, йдеться у відповідній заяві країн Балтії до МОК.
У Парижі, що прийматиме змагання із 26 липня 2024 року, кажуть, що російського прапора не повинно бути на Олімпійських іграх, але щодо участі спортсменів має вирішити Міжнародний олімпійський комітет.
Як повідомляв Голос Америки, Міжнародний паралімпійський комітет своїм голосуванням скасував заборону на участь Росії та Білорусі у Паралімпійських іграх 2024 у Парижі.
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- Голос Америки
США ввели санкції проти "тіньового нафтового флоту" Росії
Сполучені Штати запровадили нові заходи з метою запобігання спробам Росії обійти цінове обмеження, яке країни G7 та Євросоюзу встановили на російську нафту минулого року. Про це повідомлено у пресрелізах Міністерства фінансів та Державного департаменту США.
Нові обмеження, про які було офіційно оголошено у четвер, 12 жовтня, в пакеті з іншими санкціями, спрямовані проти "тіньового флоту" танкерів, який Росія створила за останній рік з метою вивезення своєї нафти альтернативними шляхами й продажу вище встановлених заходом цінових обмежень.
Зокрема, санкції було накладено на дві компанії, Lumber Marine SA та Ice Pearl Navigation Corp, яким належать судна, що використовували постачальників послуг з країн-підписантів угоди про стелю цін, і які транспортували російську нафти, яка торгувалася вище цінової стелі. Сполучені Штати також заблокували відповідні судна, які належать вищезазначеним компаніям.
На додаток до санкцій, Міністерство фінансів також оприлюднило рекомендації для урядів та приватних компаній щодо запобігання уникненню цінових обмежень компаніями, пов'язаними з транспортуванням російської нафти.
"Сьогоднішні дії демонструють наше незмінну відданість зменшувати ресурси Росії для її війни проти України та забезпечувати дотримання обмеження цін", — зазначив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо у пресрелізі. "Ми як і раніше віддані реалізації політики обмеження цін, яка має дві цілі: зменшити прибутки від нафти, на які Росія покладається, щоб вести свою несправедливу війну проти України, і тримати світові енергетичні ринки стабільними та добре забезпеченими, попри турбулентність, спричинену неспровокованим вторгненням Росії в Україну. Ми продовжуватимемо вживати заходів для досягнення цих двох цілей".
У пресрелізі йдеться, що все майно підсанкційних осіб та їх інтереси у власності, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем громадян США, має бути заблоковано, і про це необхідно повідомити Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів. Крім того, заблоковано будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками, одній чи кільком підсанкційним особам. Також заборонені фінансові транзакції, пов'язані з цими особами.
Як пояснює Міністерство фінансів, танкер "Приморье" транспортував нафту за ціною понад 75 доларів США за барель із порту в Російській Федерації після того, як набула чинності стеля цін. Зареєстрованим власником танкера "Приморье" є компанія Lumber Marine SA, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Танкер Yasa Golden Bosphorus транспортував нафту за ціною вище 80 доларів за барель після введення стелі цін. Турецька компанія Ice Pearl Navigation Corp є зареєстрованим власником Yasa Golden Bosphorus.
Як "Приморье", так і Yasa Golden Bosphorus, які здійснювали заходи в порти в Російській Федерації, використовували американських постачальників послуг під час транспортування російської нафти.
За словами посадовця, який раніше спілкувався з CNN щодо нових санкцій, робота над теперішніми обмеженнями тривала декілька місяців.
Цінова стеля на російську нафту діє з грудня 2022 року
Цінові обмеження на російську нафту були запроваджені США разом з іншими країнами Групи семи, Євросоюзом та Австралією у грудні 2022 року з метою зменшити прибутки Росії, які вона використовує для фінансування війни проти України. При цьому, за мету також було поставлено забезпечити надходження достатньої кількості нафти на світовому ринку, щоб уникнути глобального дефіциту. Цінову стелю було встановлено на рівні 60 доларів за барель.
Однак, як зазначає CNN, Росія почала шукати альтернативні способи транспортування й страхування своєї нафти задля її продажу вище цінової стелі у 60 доларів.
Відтак, за інформацією агентства Reuters, у серпні 2023 року Індія платила за російську нафту в середньому 86 доларів за барель, у порівнянні з 68,09 доларами за барель у липні 2023 року та 94 доларами за барель у серпні 2022 року. Це є найвища ціна відколи було запроваджено стелю цін.
Міністерство фінансів Росії повідомило на початку жовтня, що російська нафта марки Urals у вересні продавалася в середньому за 83,80 доларів за барель, зазначає Reuters. Індія, яка на 80% залежить від імпорту для задоволення своїх загальних потреб у нафті, рідко купувала російську нафту в минулому через високі витрати на транспортування. Однак, вона стала найбільшим покупцем російської нафти, доправленої морським шляхом, після вторгнення Росії в Україну.
Міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила 11 жовтня, що політика цінової стелі “суттєво скоротила російські доходи”, а також визнала, що Росія витрачає “величезні суми на свою альтернативну екосистему” для експорту енергоносіїв, додає CNN.
За інформацією Reuters, з середини липня 2023 року російська нафта торгується переважно вище 60 доларів за барель, оскільки знижки на неї зменшилися через скорочення видобутку виробниками ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію та Росію.
- Голос Америки
“ХАМАС має одну мету — знищити Ізраїль і вбити євреїв” — Блінкен. Відео
“ХАМАС має лише одну мету — знищити Ізраїль і вбити євреїв. Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися” — державний секретар США Ентоні Блінкен.
Втратив ногу, але повернувся на фронт: Історія Халка. Відео
Втратив ногу, але не втратив волі до захисту Батьківщини. 47-річний киянин з позивним Халк пішов добровольцем на фронт на почату повномасштабного російського вторгнення і в жовтні минулого року підірвався на міні. Утім, як тільки отримав протез, захотів знову повернутись до лав ЗСУ.
- Голос Америки
Блінкен пообіцяв американську допомогу народу Ізраїлю та закликав захистити цивільних
Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває 12 жовтня в Ізраїлі на знак солідарності після терактів ХАМАС. “Я сьогодні в Ізраїлі, щоб прояснити одну річ: Сполучені Штати підтримують Ізраїль та його народ, і ми завжди будемо рішуче виступати проти тероризму”, – написав держсекретар на своїй сторінці у мережі Х.
Блінкен також наголосив, що зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцоґом, “щоб підтвердити непохитну підтримку США права Ізраїлю захищатися від терористичних атак ХАМАС”.
“Держсекретар висловлює співчуття жертвам терористичних нападів на Ізраїль і рішуче засуджує ці напади”, – йдеться на сайті Держдепу США. Під час візиту буде також обговорено заходи щодо посилення безпеки Ізраїлю та наголошено на непохитній підтримці Сполученими Штатами права Ізраїлю захищатися.
“Ми рішуче виступаємо проти тероризму. Ми бачили майже невимовні дії, вчинені ХАМАС проти ізраїльських чоловіків, жінок і дітей”, – сказав Блінкен журналістам перед від’їздом до Ізраїлю. – З кожним днем ми дізнаємося все більше, і це просто жахливо. З часів ІДІЛ ми не бачили такого звірства, і ми продовжуватимемо дуже рішуче протистояти цьому”.
В Ізраїлі під час зустрічі із Нетаньягу Ентоні Блінкен заявив: “Це неймовірно важкий момент для нації, як і для всього світу. Якщо ви дозволите мені сказати щось особисте. Я виступаю перед вами не лише як державний секретар Сполучених Штатів, але також як єврей. Мій дідусь, Моріс Блінкен, утік від погромів у Росії. Мій вітчим, Самуель Пісар, пережив концентраційні табори: Освенцим, Дахау, Майданек. Отже, прем’єр-міністре, я особисто розумію жахливі відлуння того, що масові вбивства ХАМАСу стосуються ізраїльських євреїв та євреїв у всьому світі”.
Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити [самотужки, - ред.].Ентоні Блінкен
“Можливо, ви достатньо сильні, щоб самостійно захищати себе, але поки існує Америка, вам ніколи, ніколи не доведеться цього робити [самотужки, - ред.]. Ми завжди будемо поруч з вами. Це повідомлення, яке президент Байден передав прем’єр-міністру з моменту початку цієї кризи. Це повідомлення, яке я та інші мої колеги в уряді доносили нашим ізраїльським колегам щодня, навіть щогодини”, – сказав Блінкен.
За словами держсекретаря, США дотримуються обіцянок підтримки, постачаючи боєприпаси для поповнення ізраїльського “залізного купола” разом з іншими оборонними матеріалами.
Чотири вантажі американської військової підтримки вже прибули до Ізраїлю, і ще частина в дорозі.
“Оскільки потреби Ізраїлю в обороні розвиватимуться, ми працюватимемо з Конгресом, щоб забезпечити їх задоволення”, - задоволення Блінкен та наголосив: “Переважна більшість представників обох партій підтримує безпеку Ізраїлю в нашому Конгресі”.
Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися.Ентоні Блінкен
“ХАМАС має лише одну мету — знищити Ізраїль і вбити євреїв. Жодна країна не може і не буде терпіти вбивство своїх громадян чи навіть просто повертатися до умов, за яких це змогло статися. Ізраїль має право, а насправді зобов’язаний захищати себе і гарантувати, що це ніколи не повториться”, – заявив Блінкен.
При цьому він закликав вживати всіх можливих запобіжних заходів, щоб “не завдати шкоди цивільним особам”.
“Ми, демократичні країни, відрізняємося від терористів тим, що прагнемо до інших стандартів, навіть коли це важко…Наша людяність, цінність людського життя та людської гідності — ось що робить нас тими, ким ми є. І ми вважаємо їх однією з наших найбільших сил”.
“На жаль, кількість невинних життів, які забрали жахливі атаки ХАМАСу, продовжує зростати. Було вбито щонайменше 25 американських громадян. Ми приєдналися до сімей в Ізраїлі, Сполучених Штатах, у всьому світі, оплакуючи цю безмірну втрату”, – сказав Блінкен.
За інформацією речник МЗС України Олега Ніколенка, під час нападу ХАМАСу в Ізраїлі вбито 7 українців.
Як повідомляв Голос Америки, Ізраїль заявив, що його війська готуються до наземної операції в смузі Гази, але рішення щодо початку такого наступу ще не прийняте.
Збройні сили Ізраїлю розмістили 300 000 резервістів біля кордону зі Сектором Гази у відповідь на напад ХАМАС, у результаті якого в Ізраїлі загинули щонайменше 1200 осіб.
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