Росіянам і білорусам дозволили участь у Паралімпійських іграх-2024, попри застереження США та ПАРЄ

Міжнародний паралімпійський комітет своїм голосуванням скасував заборону на участь Росії і Білорусі у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі – 74 голоси проти 65. 13 осіб утрималися. Після цього рішення Генасамблея МПК у Бахрейні проголосувала також за заборону використання символіки РФ, прапорів і гімну, дозволивши спортсменам виступати під нейтральним прапором.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс заявив, що МПК “дуже твердо вірить у те, що спорт і політика не повинні змішуватися”, – цитує посадовця французьке видання Le Monde.

Голосування тривало у Бахрейні, а за два тижні участь Росії та Білорусі в Олімпіаді обговорюватимуть також на Міжнародному олімпійському комітеті в Мумбаї.

Минулого року спортсменам з Росії та Білорусі було заборонено брати участь у паралімпійських змаганнях, з огляду на російське вторгнення в Україну та підтримку Білоруссю російської агресії.

Росіяни і білоруси подали апеляцію, а МОК не наклав санкцій на Олімпійський комітет Росії та Білорусі, нагадує Guardian. У березні комітет опублікував рекомендації для міжнародних спортивних федерацій щодо повернення російських і білоруських спортсменів на змагання та заявив, що спортсмени "не повинні бути покарані за дії урядів".

У вересні президент Франції Еммануель Макрон сказав, що на Олімпіаді-2024 у Парижі не може бути російського прапора.

А у липні міністри Естонії, Латвії та Литви заявляли, що російських і білоруських спортсменів не можна допускати на Олімпіаду навіть під нейтральним прапором.

Як повідомляв Голос Америки, понад 300 українських спортсменів були вбиті з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, унаслідок російської агресії зруйновані і численні бази для тренування, а на війні гинуть батьки та родичі українських олімпійців.

США на початку цього року висловлювали занепокоєння через можливість участі спортсменів з Білорусі та Росії в Олімпійських іграх.

"Нас продовжують серйозно турбувати прямі зв'язки олімпійських та паралімпійських спортсменів з військом і органами безпеки Росії та Білорусі, а також механізми втілення рішення МОК", - сказав тоді речник Держдепу США Ведант Пател.

У червні Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із рекомендацією до Міжнародного олімпійського комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.

Документ містив заклик до МОК заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі, а також у всіх інших спортивних заходах, доки триває війна проти України.

Понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як "нейтральні" особи.