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Україна

“Модель їхнього світу не містить ні України, ні українців”, – постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Відео

“Модель їхнього світу не містить ні України, ні українців”, – постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Відео
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“Модель їхнього світу не містить ні України, ні українців”, – постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Відео

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“Вони дійсно збираються вести війну «до останнього українця», просто тому, що модель їхнього світу не містить ні України, ні українців. І це єдина причина, чому Росія так одержима українською стійкістю і глобальною солідарністю з моєю країною”, – постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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