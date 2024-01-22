“Вони дійсно збираються вести війну «до останнього українця», просто тому, що модель їхнього світу не містить ні України, ні українців. І це єдина причина, чому Росія так одержима українською стійкістю і глобальною солідарністю з моєю країною”, – постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.