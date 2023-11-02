У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів США закликають світ притягнути винних до відповідальності

У Міжнародний День припинення безкарності за злочини проти журналістів, 2 листопада, Державний департамент США закликав уряди країн притягнути до відповідальності винних у злочинах, скоєних проти журналістів, щоб ЗМІ могли продовжувати “розповідати про правду, без страху насильства чи переслідування”.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати підтверджують свої зобов'язання “покласти край безкарності за злочини проти журналістів”.

“Корупція та зловживання владою процвітають там, де придушується вільна та незалежна преса. Насильство, нелегітимні затримання, переслідування та залякування працівників ЗМІ завдають відчутної шкоди як окремим особам, так і суспільству в цілому. Боротьба з безкарністю за насильство проти журналістів є ключовим напрямком діяльності в рамках Платформи захисту журналістів Держдепартаменту США, про яку було оголошено на першому Саміті за демократію”, - мовиться у заяві Метью Міллера.

За даними Комітету захисту журналістів, з часу заснування в ООН Міжнародного Дня припинення безкарності за злочини проти журналістів у грудні 2014 року у світі вбили понад 350 журналістів.

“США налаштовані на продовження партнерства з Коаліцією свободи ЗМІ та нашими партнерами у світовій правозахисній спільноті, щоб сприяти притягненню до відповідальності тих, хто чинить насильство проти журналістів лише за те, що вони виконують свою роботу”, - заявив речник Держдепу США.