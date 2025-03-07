Міністр фінансів США: Зеленський має визнати, що гарантії безпеки надаватиме Європа

Президент України Володимир Зеленський має визнати, що гарантії безпеки для України надходитимуть саме з Європи, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в пʼятницю в інтерв'ю програмі CNBC.

“Він [президент України Володимир Зеленський] має визнати, що гарантії безпеки надходитимуть від європейців”, – заявив Бессент.

Він має визнати, що гарантії безпеки надходитимуть від європейців

Він також коментував ситуацію навколо угоди про мінеральні ресурси між Україною та Сполученими Штатами. “Думаю, що в Зеленського ці слова на повторі: гарантія безпеки, гарантія безпеки. І гарантія безпеки має подвійну форму: оскільки США мають економічну зацікавленість в Україні, в успіху майбутнього України, то кажу вам, що ця угода не принесе США нічого, якщо українська економіка не досягне успіху. Отже, є економічна і непряма гарантія економічної безпеки”, – говорить Скотт Бессент.

Відповідаючи на питання в ефірі CNBC “Чи уявляєте ви можливість, що протягом кількох наступних років американські бізнеси повернуться до Росії?”, Бессент назвав ситуацію такою, що змінюється (fluid - англ.).

“Ситуація є дуже текучою і всі фокусують на мирній угоді. Президент Трамп хоче мирної угоди. Він наполегливо працює, і він визнає, що ми повинні говорити з обома сторонами. Подивіться, за лаштунками, він так само веде переговори з президентом Путіним, але не можна з ним вести перемовини, якщо ви з ним не говорите”, – сказав Бессент.

Напередодні Бессент висловив рішучість застосувати "всі засоби якщо це забезпечить важіль впливу на мирні переговори” і нагадав, що Трамп залишив силі санкції проти Росії, які ввів Джо Байден в останні тижні свого президентства.

У своїй промові в четвер в Економічному клубі Нью-Йорка, Бессент заявив: “Головний фактор, який підживлював військову машину Росії тривалим фінансуванням – вкрай слабкі санкції адміністрації Байдена щодо російської енергетики через занепокоєння щодо підвищення цін на енергоносії в США”.

Міністр фінансів США також критикував адміністрацію Байдена за введення нових санкцій проти Росії в останні дні президентства Байдена, але відзначив, що ці санкції залишаться в силі. Він підкреслив, що чинна адміністрація “зберегла посилені санкції та без вагань використає всі засоби, якщо це забезпечить важіль впливу на мирні переговори”.

В інтерв'ю CNBC в п'ятницю Бессент повторив свою оцінку розвитку подій під час зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі, міністр фінансів США заявив, що “все, що Зеленський мав зробити – це приїхати до Білого дому, провести пресконференцію, взяти участь в приватному обіді, де він мав би нагоду обговорити умови угоди – це було б місце для цього, а не на телебаченні на весь всесвіт”.

За словами Бессента, під час свого візиту до Києва і зустрічі з Зеленським раніше, Бессент наголошував Зеленському, що мета цієї угоди – наблизити українців до США: “Що ж, нам потрібно буде подивитись на послідовність. Послідовність мала бути наступною: спочатку економічна угода, а потім, знову ж таки, наближення українців до американського народу. Заручитись впевненістю американського народу в тому, що їхні гроші витрачаються розумно, а потім йти і вести переговори з сильнішої позиції з Владіміром Путіним”.

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