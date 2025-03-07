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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Трамп заявляє про прогрес у перемовинах щодо завершення війни

Брифінг. Трамп заявляє про прогрес у перемовинах щодо завершення війни
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Брифінг. Трамп заявляє про прогрес у перемовинах щодо завершення війни

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Брифінг Голосу Америки. Росія здійснила чергову масовану атаку проти українських цивільних та інфраструктури. Президент США Дональд Трамп заявляє про прогрес у перемовинах із Києвом, і Москвою, і каже, що розглядає нові санкції проти Росії. Європейські лідери пропонують різні ідеї гарантій безпеки для України. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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