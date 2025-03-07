Брифінг. Трамп заявляє про прогрес у перемовинах щодо завершення війни
Брифінг Голосу Америки. Росія здійснила чергову масовану атаку проти українських цивільних та інфраструктури. Президент США Дональд Трамп заявляє про прогрес у перемовинах із Києвом, і Москвою, і каже, що розглядає нові санкції проти Росії. Європейські лідери пропонують різні ідеї гарантій безпеки для України. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
-
березень 06, 2025
Брифінг. Екстрені наради у Брюсселі. До чого готується Європа
-
березень 05, 2025
Брифінг. Заяви Трампа про Україну у зверненні до Конгресу. Реакції
-
березень 04, 2025
Брифінг. Зупинка військової допомоги США. Реакції у США та Європі
-
березень 03, 2025
Брифінг. США та Європа реагують на сварку Зеленського і Трампа
-
-
лютий 27, 2025
Брифінг. Премʼєр Британії Кір Стармер у Вашингтоні