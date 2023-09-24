Підтримка України та конфлікт з Трампом - чим запам'ятався генерал Міллі на головній військовій посаді у США

Остання перед відставкою міжнародна подорож очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі була до німецького Рамштайну на засідання контактної групи з оборони України, де він закликав союзників "підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну".

Міллі, який завершує свою каденцію у жовтні, запам'ятався своєю роллю в зміцненні міжнародного альянсу на підтримку України, суперечливому виведенню військ США з Афганістану, а також своєю позицією в подіях 6 січня 2022 року, коли натовп, невдоволений результатами президентських виборів, пішов на штурм американського парламенту, кажуть оглядачі.

Міллі рішуче виступав на користь підтримки України, але "його постійною турботою на посаді було уникнути конфлікту великих сил", - вказує полковник США Девід Батлер, речник Міллі. Історія світових воєн та його служби під час війни в Іраку вплинула на політику Міллі, пише оглядач Washintgon Post Девід Ігнатіус і нагадує: Міллі - випускник Принстона з енциклопедичним знанням воєнної історії.

В іншій статті оглядачі Washington Post згадують слова Міллі після першого року війни Росії в Україні про "вікно можливостей" для перемовин. Тоді Міллі вказав, що "сторони мають визнати, що перемога може не бути досяжною військовим чином". Головний військовий США навів приклад Першої світової війни, коли втрачена нагода для перемовин означала затяжний кривавий конфлікт, який створив умови для Другої світової війни.

Оглядачі WP Ден Ламонт, Міссі Раян та Керен Деянг опитали більше десятка експертів та посадовців про Міллі і зрештою змалювали портрет амбітного, прямолінійного лідера, який образив декого своїми діями на посаді головного військового США, випав із ласки одного президента, але здобув повагу іншого, і міг лавірувати в "токсичній політиці Вашингтона", йдеться в статті.

Колишній президент США Дональд Трамп, який призначив Міллі на посаду, вітав і його звільнення в соцмедіа словами: "Час святкувати всім громадянам США!"

Трамп критикує Міллі за його позицію під час президентських виборів 2022 року, коли той заявив, що військові залишаться осторонь. Згодом Міллі казав, що остерігався неконституційних наказів колишнього президента. В США деякі оглядачі заявили, що така позиція Міллі була заполітизованою, пише WP.

А от голова військового Комітету НАТО адмірал Нідерландів Роб Бауер сказав Міллі під час візиту до Німеччини: "В час, коли конституційні цінності вашої країни докорінно струснуло, ви забезпечили, що американське військо продовжило представляти цінності та ідеали країни".