Понад 60 конгресменів-республіканців та спікер Джонсон відправились на кордон США з Мексикою

У середу, 3-го січня, спікер Палати представників Майк Джонсон та делегація із понад 60-ти конгресменів-республіканців відвідали кордон Сполучених Штатів із Мексикою.

Як пише видання NBC News, цим візитом республіканці у Палаті представників "прагнуть зробити безпеку кордону центральною проблемою у 2024 році".

Причиною поїздки до містечка Ігл-Пасс, що у Техасі, законодавці називають рекордну кількість нелегальних мігрантів, які перетинають американський кордон з Мексики. Так лише минулого місяця прикордонники зафіксували понад 300 000 мігрантів, повідомляє FOXNews.

"Те, що ми побачили сьогодні, змусило республіканців Палати представників ще більш рішуче відстоювати здоровий глузд і американський народ. І ми це зробимо. Якщо президент Байден хоче, щоб ми погодили законопроєкт про додаткову допомогу партнерам [Україні, Ізраїлю та іншим - ред.], зосереджений на національній безпеці, він має почати із захисту національної безпеки Америки", - заявив Спікер Джонсон під час пресконференція за результатами візиту на кордон США з Мексикою.

"Я сьогодні в місті Ігл-Пасс разом зі спікером Джонсоном, конгресменом Тоні Гонзалесом та понад 60-ма моїми республіканськими колегами із Палати Представників. Ми на власні очі побачимо іще одну ділянку нашої прикордонної кризи. 80 тисяч мігрантів лише минулого місяця перетнули сектор Тусон", - написав у соцмережах інший член делегації, конгресмен Хуан Сіскомані.

Своєю чергою у Білому Домі наголошують, що саме республіканці Палати Представників відмовились продовжити перемовини щодо фінансування кордону понаднормово та пішли на Різдвяну перерву, відклавши це питання на 2024 рік.

"Республіканці Палати представників покинули Вашингтон у середині грудня, хоча президент Байден, а також республіканці та демократи в Сенаті, залишалися працювати понаднормово для досягнення двопартійної угоди", - заявив прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс зранку в середу, реагуючи на візит делегації республіканців Палати представників на кордон із Мексикою.

Раніше спікер Джонсон звернувся із відкритим листом до президента Байдена, у якому закликав вжити заходів щодо прикордонної кризи. Джонсон, зокрема, пропонує відновити міграційне законодавство часів Дональда Трампа.

"Шановний президенте Байден, південний кордон нашої країни переповнений, а митна та прикордонна служби США знаходяться на зламі. Ця катастрофа вимагає повної уваги та відданості вашої адміністрації. Особливо коли лідер сенатської більшості Шумер відправив Сенат на перерву до наступного року, не ухваливши вагомих пропозицій в законопроекті Палати представників (H.R. 2, Закон про безпеку кордону 2023 року) та не вживши будь-яких інших законодавчих дій, щоб вирішити це питання", - йдеться у листі-зверненні Джонсона.

Відповідне звернення було опубліковане після того, як законодавці не змогли погодити зміни у прикордонній політиці перед різдвяною перервою. Це також затримало загальний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам.

Відповідаючи на лист лідера республіканців у Палаті представників Джонсона, речник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес сказав, що республіканці голосували проти пропозиції Байдена виділити кошти для збільшення кількості прикордонників, - цитує його заяву NBCNews.

Натомість республіканці наполягали на резолюції про тимчасове фінансування уряду, яка передбачала скорочення звільнень 800 чинних прикордонників, - стверджує Ернандес. Та наголошує, що пакет загальної допомоги партнерам, за який досі не проголосували у Конгресі, і так містить більше коштів на охорону кордону.

Попри те, що святкові канікули Конгресу формально досі тривають, у вівторок, 2-го січня, деякі сенатори повернулись у Вашингтон раніше, щоб продовжити перемовини щодо міграційного законодавства. Однак поки що новин про розв'язання цього питання немає.

"Я сподіваюся, що в якийсь момент республіканці зможуть прийняти нашу пропозицію, над якою ми всі разом працювали в єдиній кімнаті протягом тривалого часу", - цитує сенатора-демократа та члена переговорної групи по міграційному законодавству Кріса Мерфі, журналіст CNN Ману Раджу.

Як повідомляють американські ЗМІ, у вівторок перші після різдвяних канікул персональні перемовини законодавців на тему фінансування кордону тривали 90 хвилин. Однак в онлайн форматі члени переговорної групи від демократів, республіканців та адміністрації Байдена не припиняли роботу навіть під час різдвяної перерви.

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