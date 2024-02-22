“Мене 100 разів питали, що я думаю про Пушкіна за ці два роки, більше 100 разів. Але ніхто не питав мене про Тараса Шевченка чи Лесю Українку. Це небажання, нерозуміння взагалі, що українська література заслуговує бути присутньою у великих видавництвах, воно теж має свою традицію”.