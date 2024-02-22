Про це розповіла Таня Малярчук, авторка роману “Забуття”, що нещодавно вийшов на ринок в США. В інтерв’ю Голосу Америки письменниця поділилась історією про те, як одне з найбільших видавництв у США зацікавилось її романом, чого очікує від американського читача, і якою вона хоче показати Україну американцям. Дивіться на сайті та YouTube!
“Мене 100 разів питали про Пушкіна, але не про Тараса Шевченка”, – авторка роману “Забуття” Таня Малярчук. Відео
“Мене 100 разів питали, що я думаю про Пушкіна за ці два роки, більше 100 разів. Але ніхто не питав мене про Тараса Шевченка чи Лесю Українку. Це небажання, нерозуміння взагалі, що українська література заслуговує бути присутньою у великих видавництвах, воно теж має свою традицію”.
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