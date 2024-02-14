США: Республіканці в Палаті представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки

Республіканці в Палаті представників США проголосували у вівторок увечері за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, стверджуючи, що він відповідальний за рекордний приплив нелегальних мігрантів, які перетинають кордон США та Мексики за останній рік. За імпічмент проголосували 214 проти - 213.

Деякі республіканці-консерватори вже місяцями жорстко критикують Майоркаса, але минулого тижня не змогли добитися йому імпічменту, бо троє республіканців у Палаті представників проголосували проти, а лідери партії в Палаті представників невірно порахували голоси, бо не врахували, що один депутат від Демократичної партії, який виступає проти імпічменту, з’явиться для голосування, попри госпіталізацію у зв'язку з операцією.

Голосування у вівторок завершилося імпічментом 64-річного міністра, бо в голосуванні взяв участь лідер республіканської більшості Стів Скаліз, який пропустив голосування минулого тижня під час лікування від раку.

Майоркас - лише другий міністр в історії США, якому було оголошено імпічмент, після військового міністра Вільяма Белнапа в 1876 році.

Імпічмент Майоркаса, політичний еквівалент пред'явлення звинувачень, може принести символічну перемогу республіканцям, які хочуть послабити президента-демократа Джо Байдена перед виборами в листопаді.

У грудні під час перетину кордону затримували рекордну кількість іммігрантів - 10 000 щодня. Контрольований демократами Сенат із більшістю 51-49 голосів напевно виправдає Майоркаса.

Для засудження потрібні дві третини голосів, тобто щонайменше 18 демократів мали б проголосувати за засудження, якщо всі республіканці голосуватимуть.

Тепер, коли Палата оголосила Майоркасу імпічмент, Сенат буде змушений розпочати розгляд справи про імпічмент. Але він може відхилити статті, зупинити процес, або передати справу до комітету. Імпічмент вищих посадових осіб США залежить від того, чи вчинили вони "тяжкі злочини та проступки".

Майоркас заявив, що звинувачення проти нього безпідставні, і він продовжує працювати.

Республіканці, які закликають до його імпічменту, стверджують, що він порушив імміграційне законодавство, не затримуючи достатньо мігрантів на кордоні та запровадивши програми гуманітарного умовно-дострокового звільнення, які дозволили в’їхати в країну людям, які інакше не мали б права на в’їзд.

Вони також стверджують, що він брехав Конгресу, коли казав, що кордон захищено.

"Розслідування Комітету Палати представників з питань внутрішньої безпеки та подальша процедура імпічменту показали поза будь-яким сумнівом, що секретар Майоркас навмисно та систематично відмовлявся виконувати закони Сполучених Штатів і порушив громадську довіру", — заявив голова комітету з внутрішньої безпеки Палати представників Марк Грін.

Головний демократ комітету також зробив заяву після голосування.

"Щоб було зрозуміло, цей безпідставний імпічмент не допоможе убезпечити кордон – республіканці це визнали. Зрозуміло, що вони не мають ані крихти довіри щодо питань безпеки кордону. Замість того, щоб надати Міністерству внутрішньої безпеки необхідні ресурси або працювати разом над двопартійним рішенням, вони відкинули будь-яке рішення лише з тієї причини, що вони можуть мати політичний клин у рік виборів", – сказав конгресмен Бенні Г. Томпсон.

Демократи та деякі експерти з права стверджують, що дебати щодо того, чи слід оголосити імпічмент Майоркасу, є, по суті, суперечкою про політику, а не питанням, яке відповідає конституційним стандартам США щодо того, чи вчинив він "тяжкі злочини та проступки".

Республіканці критикували Байдена та Майоркаса за послаблення прикордонних обмежень після того, як Байден переміг президента-республіканця Дональда Трампа на виборах 2020 року та змінив міграційні правила, які запровадив Трамп.

Минулого тижня, незважаючи на те, що багато законодавців-республіканців наполягали на імпічменті Майоркаса, вони висловили свою опозицію двопартійній пропозиції Сенату, яка мала б запровадити найсуворіший прикордонний контроль за останні роки після того, як Трамп заявив, що виступає проти цього як недостатньо жорсткого.

Імміграційний контроль, безсумнівно, стане головним питанням на листопадових президентських виборах, де Байден і колишній президент США Дональд Трамп, ймовірно, знову змагатимуться один з одним.