США здійснюють “безпрецедентний” нагляд за американською допомогою Україні - лідер республіканців у Сенаті

У середу, 13 вересня, на конференції Республіканської партії у Сенаті виступить високопосадовець, відповідальний за нагляд за американською допомогою Україні. Про це повідомив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

“Сьогодні я хотів би підняти тему помилкового уявлення про те, що смертоносній допомозі США бракує необхідної підзвітності та захисту від зловживання. Сполучені Штати напевне мають глибше розуміння, як Україна використовує зброю, надану їй Сполученими Штатами та нашими союзниками, ніж це було з будь-якою іншою країною-партнером”, - заявив Макконнелл.

Лідер республіканської меншості у Сенаті наголосив, що “Україна – це не Ірак і не Афганістан. Це сучасна демократія, твердо віддана інтеграції із Заходом”.

“Російська ескалація минулого року призвела до кардинальних політичних змін у тому, як Україна ставиться до корупції. Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін”, - заявив Мітч Макконнелл у Сенаті у вівторок, 12 вересня.

Лідер республіканської меншості у Сенаті повідомив, що він особисто зробив запит, аби в перед сенаторами виступив посадовець з офісу, який наглядає за американською допомогою при Пентагоні, Держдепі та USAID, “щоб проінформувати сенаторів-республіканців про стан незалежного нагляду за цією допомогою”.

У промові з назвою "Допомога Україні під безпрецедентним наглядом" Макконнелл додав, що за попередніми даними Державного департаменту, їхня “завершена робота не підтвердила жодних звинувачень у неправильному використанні допомоги".

"У нас є безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєння та транспортних засобів використовуються Україною, часто аж до серійного номера”, - сказав сенатор Макконнелл.

“Я сподіваюся, що кожен із наших колег скористається цією можливістю, аби отримати факти від цих незалежних аудиторів”, - підсумував лідер республіканців у Сенаті.

Днем раніше, 11 вересня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні, на тлі розбіжностей всередині партії з цього питання.

Під час виступу він заявив, що допомога Україні прямо відповідає інтересам США, а якщо не допомогти Україні зупинити Росію, “це ще більше заохотить Росію та Китай”.