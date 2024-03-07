МАГАТЕ ухвалила резолюцію із вимогою до Росії вийти із Запорізької АЕС

Рада директорів МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою до Росії залишити Запорізьку атомну електростанцію. Документ проголосували пізно ввечері 7 березня.

20 країн підтримали резолюцію, дві країни (Росія та Китай) проголосували проти, ще 12 країн утрималися.

“Більшість голосів яскраво демонструють рішучу підтримку України з боку міжнародної спільноти”, - повідомила місія України при МАГАТЕ в мережі Х (раніше Twitter).

У резолюції Міжнародної агенції атомної енергетики мовиться, що Рада директорів закликає РФ "негайно вивести весь несанкціонований військовий та інший несанкціонований персонал з української АЕС і негайно повернути станцію під повний контроль компетентних органів України".

МАГАТЕ "висловлює серйозну стурбованість тим, що РФ не прислухалася до попередніх закликів ... вивести свій військовий та інший персонал із ЗАЕС".

Місія США при організаціях ООН у Відні заявила: "Ми можемо тільки уявити, що Росія хоче, аби ми нарешті заспокоїлися, щоб рухатися далі. Але цього не станеться. Разом із партнерами та союзниками ми проголосували за 4-ту резолюцію, яка викриває безрозсудні дії Росії на українській ЗАЕС, ми також підтримуємо невпинну роботу МАГАТЕ із запобігання ядерної катастрофи".

“Різниця між АЕС, незаконно окупованою Росією, та АЕС під українським контролем - це найважливіше, що ми повинні пам’ятати, коли робимо висновки про те, яка з “обох сторін” має застосовувати обмеження, тобто яка сторона становить ризик для ядерної безпеки України та всіх нас. Ця сторона – Росія”, - написала в мережі Х посолка Литви при організаціях ООН у Відні Катріна Кактіна.

Під час зустрічі членів МАГАТЕ 7 березня, як повідомляє видання Reuters, чимало представників різних країн висловили підтримку Україні, маючи на одягові кольори українського прапора - квіти, хустинки, прапорці, ланцюжки та інші аксесуари. До прикладу, польська делегація мала на місці голосування вазу із жовто-синіми квітами.

Це четверта резолюція МАГАТЕ з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де Рада директорів засудила дії Росії навколо українських ядерних об'єктів.

Як повідомляв Голос Америки, 6 березня очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Сочі провів переговори із президентом Росії Володимиром Путіним на тему безпеки на Запорізькій атомній електростанції.



