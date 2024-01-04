Інспекторів МАГАТЕ не пускають на територію ЗАЕС на окупованій Росією території

Генеральний директор Агенції ООН із ядерного нагляду МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що його інспекторам відмовили в доступі до частин окупованої Росією Запорізької атомної електростанції в Україні.

Також вони все ще не отримали плани технічного обслуговування об’єкта на 2024 рік.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на інформаційну агенцію Reuters. Рафаель Гроссі також повідомив, що інспектори не мали доступу до станції вже упродовж двох тижнів.

“Це вперше експерти МАГАТЕ не отримали доступу до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці, – йдеться в заяві Гроссі, яку опублікували на сайті МАГАТЕ. – Тут розташована активна зона реактора та відпрацьоване паливо. Команда продовжить запитувати цей доступ”.

За його словами, інспекторам також було обмежено доступ до турбінних залів станції.

Гроссі сказав, що оператори станції вжили заходів для забезпечення резервного постачання електроенергії на об’єкт у випадках, коли втрачається основна зовнішня лінія електропостачання.

Втрата основного джерела енергії викликала занепокоєння, оскільки станція потребує електроенергії для охолодження своїх реакторів, навіть коли вони закриті.

Запорізька атомна станція, найбільша у Європі, була захоплена Росією через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Очільник МАГАТЕ відвідував станцію тричі з моменту вторгнення.

Гроссі неодноразово закликав припинити бойові дії поблизу станції, щоб уникнути катастрофічних аварій. У своїй заяві він зазначив, що співробітники МАГАТЕ спостерігали за дотриманням стандартів безпеки на трьох інших діючих атомних станціях України, хоча ракети та безпілотники пролетіли поблизу двох із них — Хмельницької на заході та Південноукраїнської.

Як повідомляв Голос Америки, інциденти довкола ЗАЕС підкреслюють небезпеки російської війни. Рафаель Гроссі заявляв раніше: "Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами в результаті цієї трагічної війни".

За даними "Енергоатому", з часу окупації ЗАЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення й на станції вже відбулось сім повних блекаутів й один частковий.