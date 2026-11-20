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Колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко наприкінці 90-х років став гучним критиком діяльність спецслужби, яку тоді очолював Путін. Після звільнення з роботи і арешту він у 2000 році разом із родиною втік до Великої Британії, де продовжував критику Кремля.

1 листопада 2006 року Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм-210. Перед смертю він поклав відповідальність за замах на президента Росії Владіміра Путіна.

Розслідування британської поліції, а згодом відкрите громадське слухання назвали підозрюваними виконавцями отруєння Андрєя Лугового і Дмітрія Ковтуна, вказавши на переконливі ознаки причетності російської держави до того вбивства.

У 2021 році Європейський суд з прав людини встановив «поза розумним сумнівом», що вбивство скоїли Луговой і Ковтун, діючи під контролем або за підтримки російської влади.

Росія так ніколи не оприлюднила офіційного детального спростування тих висновків слідства і судових рішень, але відкинула їх на політичному рівні, назвавши безпідставними.