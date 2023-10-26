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Як американець в Інтернаціональному легіоні допомагає українцям у технологічній війні. Відео

  • Голос Америки
Як американець в Інтернаціональному легіоні допомагає українцям у технологічній війні. Відео
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Як американець в Інтернаціональному легіоні допомагає українцям у технологічній війні. Відео

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Техасець із позивним "Нейтрон" вже понад сім місяців воює на Сході України. Попри досвід роботи у Військово-морських силах США, в Україну він прибув не як військовий. Завдання Нейтрона — електротехнічна підтримка побратимів з Інтернаціонального Легіону. Чоловік упевнений — сучасна війна насамперед технологічна, а тому без інженерів у тилу не обійтись. Подробиці своєї роботи він розповів Анні Костюченко та Павлу Суходольському.

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