Лісова служба США допомагає борцям з лісовими пожежами на Хмельниччині. Відео

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Глобальне потепління та обстріли росіян спричиняють усе більше лісових пожеж. Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки американців реалізовує проєкт громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ідея полягає в тому, що підготовлені місцеві посилюють професійних рятувальників, та мають можливість прибути на місце стихії першими. Лісова служба США надала спорядження не лише волонтерам, а й працівникам служби із надзвичайних ситуацій у Розсошанській громаді. Що саме вони отримали від американців і як планують використовувати розкажуть Тетяна Кукуріка та Сергій Рибчинський.