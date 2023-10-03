Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Лісова служба США допомагає борцям з лісовими пожежами на Хмельниччині. Відео

Лісова служба США допомагає борцям з лісовими пожежами на Хмельниччині. Відео
Embed
Лісова служба США допомагає борцям з лісовими пожежами на Хмельниччині. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:33 0:00
Direct link

Лісова служба США спорядила перших добровольців-борців з лісовими пожежами на Хмельниччині.

Глобальне потепління та обстріли росіян спричиняють усе більше лісових пожеж. Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки американців реалізовує проєкт громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ідея полягає в тому, що підготовлені місцеві посилюють професійних рятувальників, та мають можливість прибути на місце стихії першими. Лісова служба США надала спорядження не лише волонтерам, а й працівникам служби із надзвичайних ситуацій у Розсошанській громаді. Що саме вони отримали від американців і як планують використовувати розкажуть Тетяна Кукуріка та Сергій Рибчинський.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG