Президент Латвії: НАТО має закрити рух в Балтійському морі, якщо виявиться, що Росія стоїть за інцидентом на трубопроводі

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО може закрити рух в Балтійському морі, якщо слідство виявить, що Росія завдала пошкоджень газопроводу між Фінляндією та Естонією, який йде по дну Балтійського моря.

Таку заяву Рінкевичс озвучив в ефірі LTV в четвер.

Рінкевичс додав, що потрібно дочекатись результатів слідства, але "практично зрозуміло в якому напрямку це йде".

"Хоча Швеція досі і не є членом НАТО, ми сподіваємося це станеться в найближчому майбутньому. Якщо відбуваються такі інциденти, НАТО повинне, на мою думку просто фактично закрити Балтійське море для судноплавства. Це можна зробити. Кораблі можна зупинити", - цитує видання слова латвійського президента.

Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про ситуацію з газопроводом із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе і заявив, що НАТО готове підтримати союзників у слідстві.

“Говорив із президентом Саулі Ніїністе про руйнування підводної структури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією та готові підтримати союзників”, – написав про розмову генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мережі Х (у минулому Twitter).

НАТО також посилило патрулювання в Балтійському морі після повідомлень про пошкодження підводної інфраструктури в регіоні.

Як йдеться у заяві альянсу, посилені заходи включають додаткові спостереження та розвідувальні польоти, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Флот з чотирьох мисливців за мінами також прямує до цього регіону.

“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт з нашими союзниками Естонією та Фінляндією, а також нашим партнером Швецією”, – сказав виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Вайт.

Газопровід Balticconnector з’єднує естонські й фінські газові мережі, дозволяючи, зокрема Фінляндії використовувати газосховище у Латвії. Про аварію на підводній лінії повідомили 8 жовтня. Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазнати кабель зв’язку, прокладений між країнами.

Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключають всі версії, включаючи саботаж, передавало агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо повідомив журналістам 10 жовтня, що влада розпочала розслідування інциденту. Він сказав, що Гельсінкі поінформував про ситуацію партнерів по ЄС і НАТО. За його словами, уряд не вважає, що країні зараз загрожує небезпека через те, що сталося.