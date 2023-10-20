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Президент Латвії: НАТО має закрити рух в Балтійському морі, якщо виявиться, що Росія стоїть за інцидентом на трубопроводі
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що НАТО може закрити рух в Балтійському морі, якщо слідство виявить, що Росія завдала пошкоджень газопроводу між Фінляндією та Естонією, який йде по дну Балтійського моря.
Таку заяву Рінкевичс озвучив в ефірі LTV в четвер.
Рінкевичс додав, що потрібно дочекатись результатів слідства, але "практично зрозуміло в якому напрямку це йде".
"Хоча Швеція досі і не є членом НАТО, ми сподіваємося це станеться в найближчому майбутньому. Якщо відбуваються такі інциденти, НАТО повинне, на мою думку просто фактично закрити Балтійське море для судноплавства. Це можна зробити. Кораблі можна зупинити", - цитує видання слова латвійського президента.
Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про ситуацію з газопроводом із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе і заявив, що НАТО готове підтримати союзників у слідстві.
“Говорив із президентом Саулі Ніїністе про руйнування підводної структури між Естонією та Фінляндією. НАТО ділиться інформацією та готові підтримати союзників”, – написав про розмову генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у мережі Х (у минулому Twitter).
НАТО також посилило патрулювання в Балтійському морі після повідомлень про пошкодження підводної інфраструктури в регіоні.
Як йдеться у заяві альянсу, посилені заходи включають додаткові спостереження та розвідувальні польоти, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Флот з чотирьох мисливців за мінами також прямує до цього регіону.
“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт з нашими союзниками Естонією та Фінляндією, а також нашим партнером Швецією”, – сказав виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Вайт.
Газопровід Balticconnector з’єднує естонські й фінські газові мережі, дозволяючи, зокрема Фінляндії використовувати газосховище у Латвії. Про аварію на підводній лінії повідомили 8 жовтня. Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазнати кабель зв’язку, прокладений між країнами.
Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключають всі версії, включаючи саботаж, передавало агентство Reuters.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петері Орпо повідомив журналістам 10 жовтня, що влада розпочала розслідування інциденту. Він сказав, що Гельсінкі поінформував про ситуацію партнерів по ЄС і НАТО. За його словами, уряд не вважає, що країні зараз загрожує небезпека через те, що сталося.
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Військові кораблі США в Червоному морі збили ракети і дрони, які могли бути націленими на Ізраїль
Винищувач ВМС США USS Carney у Червоному морі збив кілька ракет і безпілотників, запущених підтримуваними Іраном хуситами в Ємені, зброєю, яка, за словами Пентагону, «прямувала вздовж Червоного моря, потенційно до цілей в Ізраїлі».
Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер у четвер повідомив журналістам у Пентагоні, що корабель перехопив три крилаті ракети наземного удару та кілька безпілотників над водою.
«Ця акція була демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми створили на Близькому Сході і яку ми готові використовувати, за необхідності, щоб захистити наших партнерів і наші інтереси в цьому важливому регіоні», — сказав Райдер.
За словами Райдера, постраждалих немає. Згідно з попередніми оцінками США, судно не було ціллю атаки.
Ракети з Ємену потрапили через день після того, як гарнізон Аль-Танф, де розміщені американські війська в Сирії, був обстріляний двома безпілотниками.
За словами Райдера, сили США та коаліції знищили один безпілотник, тоді як інший безпілотник досяг бази та завдав легких поранень коаліційним силам.
Збройні сили США на півночі Іраку збили ще один безпілотник у вівторок поблизу авіабази Башур, ніхто не постраждав і шкоди техніці чи об’єктам коаліції завдано не було. У вівторок два дрони націлили на авіабазу Аль-Асад на заході Іраку; один був збитий, а інший пошкоджений, що призвело до легких поранень коаліційних сил.
«Будь-яка реакція, якщо така буде, прийде в той момент, який ми виберемо», — сказав Райдер.
Атаки безпілотниками та ракетами відбулися після збільшення військової присутності США в регіоні після жорстокого нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якого загинули 1400 ізраїльтян. Щонайменше 3000 палестинців загинули відтоді, як Ізраїль почав атакувати сили ХАМАС у Секторі Гази після нападу.
США заявили, що збільшення присутності має на меті стримати зловмисників, таких як Хезболла чи Іран, від розширення конфлікту.
Дакота Вуд, старший науковий співробітник The Heritage Foundation, сказала Голосу Америки: «Враховуючи теперішні ставки і те, що ХАМАС, Іран чи Хезболла можуть намагатися досягти в регіоні, можливо, їм байдуже, яку зброю посилають США. Якщо вони зможуть втягнути Сполучені Штати у війну, можливо, це допоможе їхній справі».
Авіаносна ударна група USS Dwight D. Eisenhower прямує через Атлантику, щоб приєднатися до ударної групи USS Gerald R. Ford, яка діє у східному Середземномор’ї.
На трьох кораблях десантної групи USS Bataan розміщують тисячі морських піхотинців у водах поблизу Ізраїлю.
На Близький Схід прибула ескадрилья штурмовиків А-10, продовжено дислокацію ще однієї ескадрильї А-10. До регіону також прилітають нові винищувачі F-15 і F-16.
Раніше цього тижня міністр оборони Ллойд Остін перевів понад 2000 військовослужбовців у стан підвищеної готовності з наказом про підготовку до розгортання. Пентагон повідомив Голосу Америки у вівторок, що якщо президент активує підрозділи, це ще більше посилить протиповітряну оборону американських військових; медичні та матеріально-технічні можливості; розвідка, спостереження та розвідка на Близькому Сході.
У четвер Райдер сказав, що Пентагон визначив підрозділи, яким було надано наказ про підготовку до розгортання, але він відмовився вдаватися в подробиці, якщо тільки «цим підрозділам насправді не доручено розгортати».
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