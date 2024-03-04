Пакет бюджетних законопроєктів США передбачає фінансування для протистояння в Тихоокеанському регіоні

У Конгресі США оприлюднили пакет бюджетних законопроєктів, які передбачають фінансування ключових установ американського уряду до кінця фінансового року, який розпочався в жовтні 2023 року.

Для того, щоб убезпечитись від часткової призупинки роботи решти урядових установ, Конгрес має розробити і затвердити відповідні додаткові заходи до 22 березня.

Серед положень у пакеті асигнувань є кошти для протидії Китаю в Тихому океані в рамках угоди, підписаної минулого року під назвою "Договори про вільну асоціацію" або COFA.

Згідно з угодами, Мікронезія, Палау та Маршаллові Острови отримають 7 мільярдів доларів економічної допомоги протягом 20 років. Вашингтон також забезпечить їхній захист і може відмовити Китаю в доступі до їхніх територіальних вод, акваторії, більшої за континентальну частину Сполучених Штатів.

Сполучені Штати мають подібні угоди з Мікронезією та Маршалловими островами з 1986 року та з Палау з 1994 року. Громадянам цих країн дозволяється подорожувати, жити та працювати в Сполучених Штатах без імміграції.

Конгресвумен Аумуа Амата Коулман Радеваген, яка представляє територію США Американське Самоа, повідомила Голосу Америки в неділю, що спікер Палати представників Майк Джонсон зв'язався з нею вранці в суботу, щоб повідомити новини.



Радеваген сказала, що повідомила про це президентів трьох тихоокеанських союзників. "Угоди COFA надсилають чітке повідомлення про підтримку США країн Тихоокеанського регіону та забезпечують таку необхідну міжнародну стійкість на захисті ідеалів демократії та свободи", — написала вона в електронному листі Голосу Америки.

Сенатор Мазі Хіроно, демократ від Гавайських островів, який протягом тривалого часу підтримує повне фінансування угоди, виступив із заявою в неділю ввечері. "Оскільки ми працюємо над протидією впливу Китаю в Тихому океані, ці угоди надзвичайно важливі для нашої національної безпеки та безпеки наших союзників, а також для десятків тисяч громадян COFA, які живуть, працюють і сплачують податки в США", вона сказала. Цей крок був зроблений після того, як 26 сенаторів, у тому числі сенатори Джо Манчін, демократ, і Джон Баррассо, республіканець, закликали керівництво Сенату включити формулювання, які раніше були виключені з законопроєкту про витрати на безпеку Сенату 12 лютого.

"Нездатність діяти відповідно до COFA відкриває двері для більшого корупційного впливу та фінансування з боку КНР у регіоні", — написали сенатори, використовуючи абревіатуру Китайської Народної Республіки.

Лідери тихоокеанських островів залишаються обережними. Президентка Маршаллових Островів Хільда Гейне звернулася до Дня пам’яті жертв і тих, хто пережив ядерні випробування 1 березня, у 70-ту річницю ядерного випробування США на атолі Бікіні.

"Наша країна - непохитний союзник Сполучених Штатів, але це не слід сприймати як належне", — сказала вона присутнім, повідомляє сайт новин Islands Business.

Президент Палау Сурангел Віппс-молодший сказав Голосу Америки: "Ми раді, що лідери обох палат Конгресу та Білого дому досягли консенсусу щодо закону, який планується запровадити цього тижня. Ми дякуємо нашим друзям з обох партій за їх постійну підтримку та партнерство".

Законодавці США зіткнулися з новою загрозою часткового припинення роботи урядових установ, якщо вони не вживуть заходів до суботи. Спікер Палати представників Джонсон заявив, що винесе компромісний законопроєкт на голосування в середу.

Щодо допомоги Україні, в Конгресі працюють над окремим законопроєктом. Згідно з повідомленням CNN спікер Палати представників Джонсон обговорює з колегами-демократами законопроєкт, що включає підтримку Україні, а також імміграційну реформу.