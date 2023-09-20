Розслідування NYT стверджує, що ракета, яка вбила щонайменше 15 людей у Костянтинівці, могла бути українською. СБУ звинувачує Росію

Велика Британія закликає більше держав надавали підтримку Збройним силам України, адже Україна воює за всі країни, які вірять у верховенство права та Статут ООН. Про це у Нью-Йорку в інтервʼю Українській службі Голосу Америки на майданчику Генеральної Асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

У розмові з кореспонденткою Іриною Соломко міністр наголосив, що українська армія досягає прогрес у контрнаступі і запевнив, що Велика Британія буде продовжувати підтримувати Україну також у зміцненні протиповітряної оборони і в питанні підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Ірина Соломко, Голос Америки: Пане міністре, поговорімо про контрнаступ. Його всі очікували, а потім пішло багато критики на адресу українців, що вони недостатньо швидкі та успішні на полі бою. Але деякі експерти вважають, що складно вимагати від країни успіхів, коли вона воює не голіруч, звичайно, проте з обмеженим озброєнням, і перш аніж критикувати партнери мали би надати більше допомоги. Наскільки така позиція справедлива?

Джеймс Клеверлі, Міністр закордонних справ Великої Британії: Я повторював це досить довго, фактично, впродовж більшої частини минулого року, що ми повинні визнати, що війна Війна в Україні - це не голлівудський фільм в Україні - це не голлівудський фільм, що росіяни витратили більшу частину кінця минулого року та початку цього риючи укріплення, закладаючи мінні поля. Тому я завжди казав, що цей контрнаступ буде важким. Я вважаю, що Збройні сили України досягають стабільного прогресу. Вони обережні та методичні.

Але я також наголошую, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, поки вона захищається від російського вторгнення. Це може зайняти більше часу, ніж дехто очікував. Однак важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, поки вона не досягне успіху в захисті від Росії.

І.С.: Коли почалася війна, було багато, ймовірно, психологічних бар’єрів із боку партнерів щодо надання Україні більш сучасної та ефективної зброї. Досі не вирішене питання щодо далекобійних ракет, а також літаків F-16. Тож чому досі є дискусія серед партнерів: чи повинні українці мати ці види озброєння для захисту своєї землі?

Д.К.: Я дуже пишаюся підтримкою України низкою британських прем’єр-міністрів. Перед повномасштабним вторгненням у лютому Борис Джонсон дав зрозуміти, що Україна потребує нашої підтримки. Ми поставили протитанкові ракетні комплекси. Ми були однією з перших країн, яка це зробила. І на початку цього року Велика Британія вирішила, що ми поставимо бойові танки, що ми надамо деякі з тих ракет великої дальності, які українські Збройні сили використовують дуже і дуже ефективно.

Це в наших інтересах, щоб Україна захищала себе

Тому ми продовжуємо наполягати на тому, що Україна заслуговує нашої підтримки. Ця військова техніка потрібна Україні, і це в наших інтересах, щоб Україна захищала себе, а також захищала Статут ООН, захищала концепцію суверенітету та територіальної цілісності. Ось чому ми продовжимо підтримувати Україну і продовжимо адвокувати за те, щоб більше країн надавали більшу підтримку Збройним силам України.

І.С.: Так, питання меншою мірою стосується Великої Британії, а більше Сполучених Штатів та Німеччини. Ці країни наразі ведуть перемовини щодо надання далекобійних ракет. Проте, можливо, ви знаєте, у чому полягають їхні побоювання? Чому вони досі сумніваються?

Д.К.: Я вважаю, що люди слухають погрози Володимира Путіна про ескалацію. Але я постійно кажу, що люди, які стурбовані страхом ескалації, повинні усвідомити, що саме Володимир Путін відповідальний за ескалацію, бо він ініціював повномасштабне вторгнення в лютому минулого року. Саме він атакує цивільну інфраструктуру України, об’єкти експорту зерна та комерційних операцій в Україні. Отже, Росія несе відповідальність за ескалацію, і ми даємо відповідь на поведінку Росії, її насилля в Україні.

І.С.: Проте коли цим сумнівам буде покладено край? Що для цього потрібно: більше нападів на цивільну інфраструктуру? Що може нарешті переконати ці країни?

Д.К.: Думаю, президент Зеленський, виступаючи на Генеральній

Думаю, президент Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, чітко дасть зрозуміти, що Україна воює від імені усіх нас

Асамблеї ООН, чітко дасть зрозуміти, що Україна воює від імені усіх нас. Вона бореться від імені всіх країн, які вірять у верховенство права та Статут ООН. Тому в інтересах нас усіх, щоб Україна була успішною у своєму захисті. Велика Британія продовжить підтримувати Україну як військово, так і гуманітарно. Ми вже надали 347 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги, а також організували конференцію з відновлення України, де йдеться про те, як допомогти Україні відновитися після конфлікту. І ми продовжимо гучно закликати міжнародну спільноту підтримувати Україну в час, коли вона захищається від нападу Росії.

І.С.: Ще одне важливе для України питання - літаки F -16. Звичайно, їх усі чекають. Багато експертів стверджують, що розпочати цю контрнаступальну операцію без підтримки з повітря – це скоріше самогубство. Але все одно українці це роблять. Важлива частина процесу отримання Україною цих сучасних літаків – тренування пілотів. І Велика Британія оголосила про свої зобов’язання розпочати такі навчання. Чи є якась оновлена інформація?

Д.К.: Велика Британія залишається відданою питанню підготовки українських пілотів. Ми продовжуємо навчати українських військових, і будемо це робити. Я не можу назвати точний час і характер тренування пілотів, але ми й надалі прагнемо допомогти Україні. Ми також будемо продовжувати підтримувати Україну у протиповітряній обороні від російських

Велика Британія залишається відданою питанню підготовки українських пілотів.

ракет, націлених на Київ, Львів і зернові комплекси на півдні України. Тож ми продовжимо співпрацю з Україною, президентом Зеленським та його командою, щоб оцінити, що потрібно Україні, і надавати підтримку, де ми можемо, а також заохочувати інших робити так само.

І.С.: Проте, які основні перешкоди наразі для початку цього навчання?

Д.К.: Я не можу обговорювати, коли і як відбудеться навчання, але ми зобов’язуємося продовжувати підтримувати Україну чи то в повітрі, чи на землі, чи під час бойових дій. Велика Британія залишиться непохитною у цій підтримці.

І.С.: Зараз ми тут, у Нью-Йорку, на відкритті Генеральної Асамблеї. Впродовж кількох днів я багато чула, що це - місце для миру та дипломатичного способу вирішення конфліктів. Звісно, політики до цього закликають, зазначаючи, що він має бути чесним і справедливим. Тож якою ви бачите роль ООН у цих мирних переговорах, враховуючи те, що Росія - член Ради Безпеки і накладає вето на резолюції, пов'язані зі своєю ж агресією. Чи можливо досягти цього миру тут?

Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років

Д.К.: Розчаровує те, що Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років. Немає механізму, щоб виключити Росію з Ради Безпеки, з Організації Об’єднаних Націй, але світ може побачити, що Росія використовує або фактично зловживає своєю позицією в ООН, щоб запобігти підтримці України. Однак, ООН грає важливу роль. Вона відіграла важливу роль у переговорах щодо Чорноморської зернової ініціативи, і ми будемо продовжувати використовувати Організацію Об’єднаних Націй, а також твердо підтримувати Україну.

І.С.: Минулого року президент США Джо Байден озвучив ідею відчинити двері Ради Безпеки для більшої кількості держав, зокрема для представників Глобального півдня. Це реалістичний сценарій, Велика Британія це підтримає?

Д.К.: І я, і Велика Британія вже тривалий час закликали до розширення Ради Безпеки. Я думаю, що Індія, Японія, Бразилія, наприклад, і сильний голос з Африки мають бути постійними членами Ради Безпеки. Думаю, є розуміння того, наскільки це важливо. Ми продовжуватимемо працювати зі Сполученими Штатами та іншими країнами, щоб переконатися, що ООН є ефективною та займається правильними речами.

Як написало видання Guardian, 19 вересня на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс зазначив, що Велика Британія "піде далі у найближчі місяці у пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною, можливостями завдавати ударів на великій відстані, та тренуванням".