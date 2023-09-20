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- Голос Америки
Розслідування NYT стверджує, що ракета, яка вбила щонайменше 15 людей у Костянтинівці, могла бути українською. СБУ звинувачує Росію
Розслідування газети New York Times (NYT) свідчить про те, що ракетний удар по ринку у місті Костянтинівка, від якого загинуло щонайменше 15 мирних жителів на початку цього місяця, міг бути спричинений несправною ракетою, випущеною українськими збройними силами.
Інші західні ЗМІ повідомляють про це розслідування, зауважуючи, що українська сторона не погоджується з його висновками. В інтерв’ю виданню Politico представник українських правоохоронних органів сказав, що докази, які вони мають щодо удару, вказують на те, що це був ще один російський воєнний злочин.
Як пише газета NYT, 6-го вересня на початку місяця ракетний удар по місту Костянтинівка на сході України став одним із наймасштабніших за останні кілька місяців. Тоді загинуло щонайменше 15 мирних жителів і понад 30 були поранені.
Президент України Володимир Зеленський, який виступив менш ніж через дві години після вибуху, звинуватив у нападі російських «терористів». Як зауважує NYT, багато ЗМІ повторили ці звинувачення, адже під час свого вторгнення в Україну Росія неодноразово систематично нападала на мирних жителів і завдавала ударів по школах, ринках і житлових будинках. Це була і залишається навмисна тактика Росії, щоб вселити страх у населення, пише NYT і додає, що у квітні у Костянтинівці росіяни обстріляли будинки та дитячий садок, в результаті чого загинули шестеро осіб.
Але у цьому випадку докази, зібрані та проаналізовані газетою New York Times, що включали осколки ракет, супутникові зображення, свідчення очевидців і публікації в соціальних мережах, за словами газети, «переконливо свідчать про те, що катастрофічний удар став результатом несправної української ракети протиповітряної оборони, випущеної з системи запуску «Бук».
На думку експертів, з якими говорили кореспонденти NYT, йшлося про «трагічну невдачу». Експерти з протиповітряної оборони сказали журналістам, що ракети, якими ЗСУ збивають російські ракети, «можуть відхилятися від курсу з різних причин, наприклад, несправність електроніки або пошкодження елементів наведення.
Журналісти NYT пишуть, що українська влада спочатку намагалася перешкодити їм отримати доступ до уламків ракети та зони падіння одразу після удару. Але врешті-решт вони змогли потрапити на місце події, опитати свідків і зібрати залишки використаної зброї.
На запит газети представник Збройних сил України заявив, що служба безпеки країни розслідує інцидент і відповідно до національного законодавства не може коментувати подальші дії, повідомляє NYT.
Натомість видання Politico вдалося поговорити з представниками українських правоохоронних органів, які стверджують, що йшлося про російську ракету.
«Противник вдарив по цьому цивільному об’єкту з комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема виявлені на місці трагедії фрагменти ракети», – сказав Politico речник СБУ Артем Дегтяренко.
Він сказав, що «слідчі вивчають низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу».
У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ кореспонденту Politico повідомили, що «зараз триває службове розслідування, до завершення якого варто утримуватися від спекуляцій та домислів».
«Тому, що цим активно користується російська пропаганда», – додали в українському відомстві.
Британська газета Guardian нагадала, що речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що ракету випустили ЗСУ. "Навіть якщо це було зроблено ненавмисно, всім очевидно: повна демілітаризація київського режиму - це не просто вимога, а життєва необхідність", - сказала Захарова.
Також британське видання нагадало, що подібний інцидент стався 15 листопада 2022 року у Польщі поблизу українського кордону. Тоді ракета влучила в польське село Пшеводув, в результаті чого загинуло двоє людей. Україна тоді також наполягала, що «без сумнівів» ракета була випущена з Росії.
Проте розслідування польської влади зрештою встановило, що «дуже ймовірно, що вона була випущена українською протиповітряною обороною» і «на жаль, впала на територію Польщі».
Як наголошує Politico, газета New York Times наполягає, що її дані перевірені, а розслідування відповідає журналістським стандартам.
«Докази, проаналізовані The New York Times і незалежними експертами зі знешкодження бомб, свідчать про те, що удар по ринку був спричинений помилковою українською ракетою і, схоже, був трагічною невдачею. Українська влада заявила, що розслідує інцидент», – заявила Ніколь Тейлор, керуюча директор із зовнішніх комунікацій New York Times.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на розслідування NYT.
«Безумовно, поява в іноземних ЗМІ публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до атаки на Костянтинівку провокує зростання конспірологічних теорій, а тому потребує перевірки та правової оцінки з боку слідчих органів. Суспільство обов’язково отримає відповідь на запитання, що саме сталося у Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в рамках неспровокованої війни», – написав Подоляк.
"У будь-якому разі юридична істина буде встановлена, - заявив Подоляк. - Водночас не можна забувати: саме Росія розпочала вторгнення в Україну, і саме вона несе відповідальність за розв’язання війни в нашій країні. І саме Росія регулярно завдає масованих ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищаючи себе та свої території".
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Контрнаступ - не голлівудський фільм. ЗСУ досягають стабільного прогресу - Міністр закордонних справ Великої Британії
Велика Британія закликає більше держав надавали підтримку Збройним силам України, адже Україна воює за всі країни, які вірять у верховенство права та Статут ООН. Про це у Нью-Йорку в інтервʼю Українській службі Голосу Америки на майданчику Генеральної Асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
У розмові з кореспонденткою Іриною Соломко міністр наголосив, що українська армія досягає прогрес у контрнаступі і запевнив, що Велика Британія буде продовжувати підтримувати Україну також у зміцненні протиповітряної оборони і в питанні підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Ірина Соломко, Голос Америки: Пане міністре, поговорімо про контрнаступ. Його всі очікували, а потім пішло багато критики на адресу українців, що вони недостатньо швидкі та успішні на полі бою. Але деякі експерти вважають, що складно вимагати від країни успіхів, коли вона воює не голіруч, звичайно, проте з обмеженим озброєнням, і перш аніж критикувати партнери мали би надати більше допомоги. Наскільки така позиція справедлива?
Джеймс Клеверлі, Міністр закордонних справ Великої Британії: Я повторював це досить довго, фактично, впродовж більшої частини минулого року, що ми повинні визнати, що війна
Війна в Україні - це не голлівудський фільм
в Україні - це не голлівудський фільм, що росіяни витратили більшу частину кінця минулого року та початку цього риючи укріплення, закладаючи мінні поля. Тому я завжди казав, що цей контрнаступ буде важким. Я вважаю, що Збройні сили України досягають стабільного прогресу. Вони обережні та методичні.
Але я також наголошую, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну, поки вона захищається від російського вторгнення. Це може зайняти більше часу, ніж дехто очікував. Однак важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, поки вона не досягне успіху в захисті від Росії.
І.С.: Коли почалася війна, було багато, ймовірно, психологічних бар’єрів із боку партнерів щодо надання Україні більш сучасної та ефективної зброї. Досі не вирішене питання щодо далекобійних ракет, а також літаків F-16. Тож чому досі є дискусія серед партнерів: чи повинні українці мати ці види озброєння для захисту своєї землі?
Д.К.: Я дуже пишаюся підтримкою України низкою британських прем’єр-міністрів. Перед повномасштабним вторгненням у лютому Борис Джонсон дав зрозуміти, що Україна потребує нашої підтримки. Ми поставили протитанкові ракетні комплекси. Ми були однією з перших країн, яка це зробила. І на початку цього року Велика Британія вирішила, що ми поставимо бойові танки, що ми надамо деякі з тих ракет великої дальності, які українські Збройні сили використовують дуже і дуже ефективно.
Це в наших інтересах, щоб Україна захищала себе
Тому ми продовжуємо наполягати на тому, що Україна заслуговує нашої підтримки. Ця військова техніка потрібна Україні, і це в наших інтересах, щоб Україна захищала себе, а також захищала Статут ООН, захищала концепцію суверенітету та територіальної цілісності. Ось чому ми продовжимо підтримувати Україну і продовжимо адвокувати за те, щоб більше країн надавали більшу підтримку Збройним силам України.
І.С.: Так, питання меншою мірою стосується Великої Британії, а більше Сполучених Штатів та Німеччини. Ці країни наразі ведуть перемовини щодо надання далекобійних ракет. Проте, можливо, ви знаєте, у чому полягають їхні побоювання? Чому вони досі сумніваються?
Д.К.: Я вважаю, що люди слухають погрози Володимира Путіна про ескалацію. Але я постійно кажу, що люди, які стурбовані страхом ескалації, повинні усвідомити, що саме Володимир Путін відповідальний за ескалацію, бо він ініціював повномасштабне вторгнення в лютому минулого року. Саме він атакує цивільну інфраструктуру України, об’єкти експорту зерна та комерційних операцій в Україні. Отже, Росія несе відповідальність за ескалацію, і ми даємо відповідь на поведінку Росії, її насилля в Україні.
І.С.: Проте коли цим сумнівам буде покладено край? Що для цього потрібно: більше нападів на цивільну інфраструктуру? Що може нарешті переконати ці країни?
Д.К.: Думаю, президент Зеленський, виступаючи на Генеральній
Думаю, президент Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, чітко дасть зрозуміти, що Україна воює від імені усіх нас
Асамблеї ООН, чітко дасть зрозуміти, що Україна воює від імені усіх нас. Вона бореться від імені всіх країн, які вірять у верховенство права та Статут ООН. Тому в інтересах нас усіх, щоб Україна була успішною у своєму захисті. Велика Британія продовжить підтримувати Україну як військово, так і гуманітарно. Ми вже надали 347 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги, а також організували конференцію з відновлення України, де йдеться про те, як допомогти Україні відновитися після конфлікту. І ми продовжимо гучно закликати міжнародну спільноту підтримувати Україну в час, коли вона захищається від нападу Росії.
І.С.: Ще одне важливе для України питання - літаки F -16. Звичайно, їх усі чекають. Багато експертів стверджують, що розпочати цю контрнаступальну операцію без підтримки з повітря – це скоріше самогубство. Але все одно українці це роблять. Важлива частина процесу отримання Україною цих сучасних літаків – тренування пілотів. І Велика Британія оголосила про свої зобов’язання розпочати такі навчання. Чи є якась оновлена інформація?
Д.К.: Велика Британія залишається відданою питанню підготовки українських пілотів. Ми продовжуємо навчати українських військових, і будемо це робити. Я не можу назвати точний час і характер тренування пілотів, але ми й надалі прагнемо допомогти Україні. Ми також будемо продовжувати підтримувати Україну у протиповітряній обороні від російських
Велика Британія залишається відданою питанню підготовки українських пілотів.
ракет, націлених на Київ, Львів і зернові комплекси на півдні України. Тож ми продовжимо співпрацю з Україною, президентом Зеленським та його командою, щоб оцінити, що потрібно Україні, і надавати підтримку, де ми можемо, а також заохочувати інших робити так само.
І.С.: Проте, які основні перешкоди наразі для початку цього навчання?
Д.К.: Я не можу обговорювати, коли і як відбудеться навчання, але ми зобов’язуємося продовжувати підтримувати Україну чи то в повітрі, чи на землі, чи під час бойових дій. Велика Британія залишиться непохитною у цій підтримці.
І.С.: Зараз ми тут, у Нью-Йорку, на відкритті Генеральної Асамблеї. Впродовж кількох днів я багато чула, що це - місце для миру та дипломатичного способу вирішення конфліктів. Звісно, політики до цього закликають, зазначаючи, що він має бути чесним і справедливим. Тож якою ви бачите роль ООН у цих мирних переговорах, враховуючи те, що Росія - член Ради Безпеки і накладає вето на резолюції, пов'язані зі своєю ж агресією. Чи можливо досягти цього миру тут?
Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років
Д.К.: Розчаровує те, що Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років. Немає механізму, щоб виключити Росію з Ради Безпеки, з Організації Об’єднаних Націй, але світ може побачити, що Росія використовує або фактично зловживає своєю позицією в ООН, щоб запобігти підтримці України. Однак, ООН грає важливу роль. Вона відіграла важливу роль у переговорах щодо Чорноморської зернової ініціативи, і ми будемо продовжувати використовувати Організацію Об’єднаних Націй, а також твердо підтримувати Україну.
І.С.: Минулого року президент США Джо Байден озвучив ідею відчинити двері Ради Безпеки для більшої кількості держав, зокрема для представників Глобального півдня. Це реалістичний сценарій, Велика Британія це підтримає?
Д.К.: І я, і Велика Британія вже тривалий час закликали до розширення Ради Безпеки. Я думаю, що Індія, Японія, Бразилія, наприклад, і сильний голос з Африки мають бути постійними членами Ради Безпеки. Думаю, є розуміння того, наскільки це важливо. Ми продовжуватимемо працювати зі Сполученими Штатами та іншими країнами, щоб переконатися, що ООН є ефективною та займається правильними речами.
Як написало видання Guardian, 19 вересня на зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс зазначив, що Велика Британія "піде далі у найближчі місяці у пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною, можливостями завдавати ударів на великій відстані, та тренуванням".
- Голос Америки
ППО залишається найбільшою потребою для захисту цивільних в Україні — Міллі та Остін підсумували "Рамштайн"
Кремль “пробив нове дно” (took its assault on global food security to a new low) у своїх атаках на глобальну продовольчу безпеку. Росія не лише відмовилася від Чорноморської зернової ініціативи, а й завдає постійних ударів по складах зерна, що своєю чергою, впливає на інші країни, які не причетні до імперської кампанії Путіна. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня.
Остін відзначив особливу роль систем протиповітряної оборони, які захищають Україну, її цивільне населення та критичну інфраструктуру від “злісних нападів” Росії. Водночас, він зауважив, що системи ППО, які надали партнери, захищають людей далеко за межами України.
“Протиповітряна оборона й надалі залишатиметься найбільшою потребою України для захисту неба, мирного населення, а також невинних людей далеко за межами поля бою”, — заявив він і закликав союзників надати Україні більше боєприпасів для протиповітряної оборони.
Міністр оборони США відзначив зусилля Сил безпеки й оборони України у важкій боротьбі проти російської агресії та вчергове підкреслив прихильність та підтримку контактної групи. Він нагадав, що союзники вже виділили Україні пряму безпекову допомогу на суму 76 мільярдів доларів. І також зазначив, що країни-учасниці зосереджені на задоволенні нагальних потреб українських військових, і водночас працюють з лідерами України над плануванням її довгострокової оборони.
Ллойд Остін згадав, що завдяки зусиллям Контактної групи, партнери надіслали артилерію, бронетехніку, протиповітряну оборону, боєприпаси та інше ключове військове обладнання, щоб допомогти Україні здійснити контрнаступ та відкинути російських загарбників.
Крім цього, Остін наголосив на тому, що всі 54 країни-учасниці Контактної групи з оборони України як ніколи об’єднані та разом обстоюють право українців на захист від російської агресії, в той час, як Росії доводиться покладатися на такі країни, як Іран і Північна Корея.
“У загарбницькій війні Путіна час не на його боці. Світ ніколи не погодиться з ідеєю, що імперські амбіції хуліганів і тиранів переважатимуть над суверенними правами держав-членів ООН”, — сказав Остін.
Він наголосив, що уряди країн продовжують допомагати Україні у межах своїх можливостей і подякував країнам, які очолюють довгострокові програми допомоги Україні, включаючи Данію, Естонію, Німеччину, Люксембург, Нідерланди та Польщу, які координують роботу союзників із навчання українців на винищувачах F-16, надання танків Leopard та засобів інформаційної боротьби. США долучаються до навчань F-16, надаючи базу для підготовки українських пілотів, оголосив посадовець. Він також закликав країни-союзники перевірити свої запаси 155-міліметрових боєприпасів і ключових систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення, та докласти всіх зусиль, щоб підготувати Україну до майбутньої зими.
Водночас, американський міністр оборони, закликав пам’ятати, що в той час, коли союзники обговорюють майбутню допомогу Україні, саме відважні українці та українки воюють і гинуть на передовій від рук російських загарбників.
“Боротьба України є однією з великих справ сучасності. Це не просто боротьба за виживання демократії. Це також наша боротьба за світ, де автократи не зможуть просто змінювати кордони силою. Це боротьба, щоб уникнути похмурої нової ери хаосу та тиранії. І це боротьба за світ, де дотримуються правил,” — підсумував він.
Остін запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Він висловив сподівання на безумовну двопартійну підтримку з боку Конгресу і запевнив, що Пентагон продовжить співпрацю із законодавцями, щоб переконатися, що вони повністю розуміють важливість цієї роботи.
“Хочу наголосити: Україна має значення. Не лише для людей в Україні, але й для всього світу. І ми продовжуватимемо наголошувати, що це життєво важливо, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — завершив посадовець.
Своєю чергою голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі додав, що задоволений співпрацею із українською стороною щодо підзвітності використання наданої допомоги. Він розповів про регулярні багаторівневі консультації на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях і запевнив, що цілком задоволений рівнем прозорості в Україні зараз.
“Ми впевнені, що ми маємо достатньо пристойну звітність щодо зброї та підтримки, яку Сполучені Штати та інші країни надали Україні, — зазначив він і додав, - Справжнім доказом підзвітності є знищення російських військових”.
Ллойд Остін також проанонсував майбутню зустріч із Володимиром Зеленським у Пентагоні. У четвер президент України зустрінеться із президентом США Джо Байденом, а також з американськими законодавцями, зокрема спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті.
- Голос Америки
Президент ПАР: повернення до України депортованих РФ дітей та обміни полоненими мають відбуватись значно швидше
Ми знаємо, що народу України було важко. Залишайтеся сильними, і у вас є наша підтримкаВільям Руто, президент Кенії
В ході візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами африканських країн.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса за результатами зустрічі зі Зеленським відзначив, що Україна бачить "продуктивність" мирної ініціативи ПАР.
У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН Рамафоса наголосив на необхідності залучати "всі сторони конфлікту в досягненні мирного, справедливого та стійкого рішення".
Він наголосив, що мирні ініціативи африканських лідерів включали заходи із розбудови довіри щодо врегулювання конфлікту. "Включаючи необхідність повернути дітей вивезених з України. Також ми говорили, що країни мають обмінятись військовополоненими".
"Я щойно зустрівся з президентом Зеленським, який каже, що частково певні зусилля є продуктивними, адже дітей зараз повертають і йде обмін полоненими. Але ми кажемо, що це має відбуватись значно швидше".
Зеленський висловив вдячність Сирілу Рамафосі за участь ПАР у робочих групах щодо Формули миру. На зустрічі лідери двох країн також обговорили підготовку до Глобального саміту миру, написав президент України в соцмережах.
"Україна не чекає, а діє заради зміцнення продовольчої безпеки. Ми продовжуємо Чорноморську зернову ініціативу. Ми пробуємо альтернативні маршрути. Вже маємо кілька успішних кейсів, хоча це непросто”, - написав президент України.
В ході розмови з Рамафосою, Зеленський також “наголосив на важливості пришвидшення повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, а також обміну утримуваними людьми”.
ПАР є однією з країн групи BRICS, куди також входять Китай, Росія, Бразилія та Індія. Як раніше повідомляв Голос Америки, останній саміт BRICS відбувся 22-24 серпня цього року в Йоганнесбурзі. Замість президента Росії Володимира Путіна саміт відвідав міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Неявку Путіна на саміт “за взаємною згодою” Росії та ПАР деякі аналітики пояснили побоюваннями, що Путіна можуть заарештувати у ПАР за ордером Міжнародного кримінального суду, виданим у березні цього року. Південна Африка є однією з країн, які підписали угоду про суд і зобов’язалися виконувати його настанови.
Також президент Зеленський зустрівся з лідером Кенії, про що написав на своїй сторінці в мережі Х: “Під час зустрічі з президентом Кенії Вільямом Руто ми наголосили на важливості сталого постачання українського продовольства до регіону.
Ми обговорили подальшу роботу над Формулою миру та підготовку до Глобального саміту миру.
Україна цінує підтримку Кенії”.
“Ми знаємо, що народу України було важко. Залишайтеся сильними, і у вас є наша підтримка, - зазначив у розмові Руто. - Ми віримо у світовий порядок, який базується на правилах”.
Зеленський своєю чергою запросив Руто відвідати Київ.
32 держави виступають на боці України в найвищому суді ООН проти Росії
Найвищий суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі став місцем небувалого вияву міжнародної солідарності на підтримку позову однієї держави проти іншої: України проти Росії зі звинуваченнями щодо російського нападу на Україну.
Росія веде війну проти моєї країни в імʼя жахливої брехні про те, що Україна вчиняє геноцид проти власного народу. Ця брехня стала приводом для агресії.Антон Кориневич
Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду (ООН) в Гаазі через день після початку відкритого російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
У березні того ж року суд оголосив тимчасове рішення з вимогою до Росії припинити бойові дії проти України, але Москва відмовилася це виконувати.
Українські представники стверджують, що всі російські виправдання для нападу незаконні і підкреслюють, що зокрема Москва вдалася до «жахливої брехні», проголосивши одним з приводів для вторгнення захист етнічних росіян в Україні від загрози геноциду.
«Девʼять років ми терпіли брехню про геноцид з найвищих щаблів російської влади. Півтора року ми зазнаємо жахливого нападу через ту брехню. Тому Україна просить, щоб Суд міг вирішити цей спір», - сказав український представник Антон Кориневич на цьому етапі слухань, які триватимуть до 27 вересня.
До українського позову проти Росії впродовж понад року долучилися загалом тридцять дві країни, переважно держави ЄС, а також Австралія, Велика Британія та Канада, і їхні представники виступили в Гаазі.
Представник Німеччини Вібке Рукерт сказав 20 вересня, що погоджується з законністю юридичних підстав Міжнародного суду для розгляду українського позову і додав, що його країна зацікавлена у визначенні інтерпретації угоди про геноцид «не в останню чергу з огляду на наше минуле».
І Україні, і Росія є серед 150 держав, які підписали та зобов’язані виконувати Конвенцію ООН 1948 р. щодо геноциду.
Українська сторона в цій справі, домагається, щоб Міжнародний суд повністю розглянув позов і присудив покарання - репарації від Росії на користь України.
Росія доводить, що Міжнародний суд взагалі не має підстав розглядати український позов.
Рішення суду щодо розгляду справи по суті очікують через кілька місяців, а загалом такий судовий процес може тривати кілька років.
На додаток до Міжнародного суду ООН, позови України проти Росії пов’язані з війною розглядає також Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини та інші міжнародні судові установи.
На додаток до того Україна домагається створення спеціального міжнародного трибуналу для суду над Росією за злочин агресії.
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