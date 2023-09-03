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Законодавці США у Тайвані запевнили, що буде "рішуча відповідь" у випадку вторгнення в країну
Делегація Конгресу США під час візиту у Тайвань заявила, що Вашингтон рішуче відреагує, якщо острів зазнає вторгнення. Американські законодавці також запевнили тайванських колег, що вирішать проблему невиконаних замовлень в оборонних постачаннях Тайваню на суму близько 19 мільярдів доларів.
"Будь-яка ворожа неспровокована атака на Тайвань призведе до рішучої відповіді з боку США", – заявив у п'ятницю, 1 вересня, заступник голови комітету зі збройних сил у Палаті представників США Роб Віттман перед зустріччю з президенткою Тайваню Цай Інвень.
Конгресмен-республіканець Віттман і його колеги однопартійці Карлос Хіменес та Джен Кіґґанс у Тайвані, серед іншого, провели зустрічі з президенткою країни Цай Інвень та головою Ради з нацбезпеки країни Веллінгтоном Ку.
Раніше Тайвань для зміцнення своєї оборони закупив у США військову продукцію на суму 19 мільярдів доларів, однак більшу її частину донині не поставлено.
"Ми зобов'язані ліквідувати відставання у постачанні продукції військового призначення, яке існує між нашими країнами", – сказав конгресмен Віттман, додавши, що над цим питанням працюють як республіканці, так і демократи.
Тайвань потребує американської оборонної зброї, яка дуже схожа на те, чого потребує й Україна в час війни проти Росії - протитанкових ракет Javelin, стінгерів, систем ППО - аналіз експертів на цю тему напередодні опублікував Голос Америки.
Тайвань – самоврядний острів – останніми роками все частіше зазнає тиску з боку Китаю: китайські винищувачі та військові кораблі практично щодня проводять навчання, націлені на острів. КНР вважає Тайвань частиною своєї території, називаючи острів "бунтівною провінцією", що відкололася в 1949 році.
Сполучені Штати виступають різко проти погроз Китаю приєднати острів насильницьким чином. За законодавством, США можуть надавати Тайваню військову допомогу.
Наприкінці серпня цього року Білий дім схвалив фінансування першої в історії грантової допомоги Тайваню - передачі американського військового обладнання, за яке Тайпей не повинен буде платити.
Як раніше повідомляв CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію Заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на потенційне вторгнення Пекіна на Тайвань.
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Reuters: Коломойського звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей
Інформаційна агенція Reuters з огляду на затримання олігарха Ігоря Коломойського назвала його мішенню боротьби президента Володимира Зеленський із корупцією.
Тим часом видання Politico нагадує, що Коломойський є “одним із найбільш суперечливих магнатів країни” та свого часу надавав підтримку переможній президентській кампанії Зеленського 2019 року, коли він контролював медіа-імперію, яка “часто рекламувала політичного новачка”.
2-го вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу. Йдеться про шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою) та легалізацію (відмивання) доходів чи майна, одержаних злочинним шляхом.
Порушено кримінальну справу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів (із можливістю внесення застави у розмірі приблизно 510 мільйонів гривень).
“Суперечливий магнат був першим прихильником Зеленського, але тепер йому пред’явлені звинувачення через останні антикорупційні дії президента”, – пише Politico.
Reuters додає, що Коломойський, який також є громадянином Ізраїлю та Кіпру, є колишнім власником провідного українського банку “ПриватБанк”, який був націоналізований наприкінці 2016 року в рамках масштабного очищення банківської системи країни.
“Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн [близько $13,5 млн, - ред.] шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ”, – йдеться у звинуваченні СБУ.
За даними Forbes, статки Коломойського оцінюються в 1 мільярд доларів. Видання нагадує, що це не перші обшуки, які провели у Коломойського під час повномасштабної війни. 17 вересня 2022 року детективи НАБУ вже приходили з обшуком до Коломойського у справі “Укрнафти”. Обшук відбувся за місцем проживання бізнесмена в курортному селищі Буковель. НАБУ підозрює колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи “Приват”, пише Forbes.
Зв'язок із Зеленським
“Під час виборчої кампанії Зеленський призначив особистого адвоката Коломойського ключовим радником, неодноразово їздив за кордон, щоб поспілкуватися з Коломойським, який тоді був у вигнанні, і користувався підтримкою медіа-імперії Коломойського, – нагадує Politico статтю від аналітичного центру Atlantic Council від 2021 року. – Не дивно, що багато хто вважав Зеленського кандидатом Коломойського”.
У липні Зеленський позбавив Коломойського українського громадянства через його ізраїльський та кіпрський паспорти, додає Politico і стверджує: “Відтоді Зеленський розпочав придушення хабарництва та незаконних фінансових оборудок між чиновниками та бізнесменами з хорошими зв’язками, прирівнюючи корупцію під час війни до державної зради”.
Reuters інформує, що Зеленський, який став відомим як комік і зіграв роль президента в шоу, яке транслювалося на телеканалі, що належить Коломойському, заперечує особисті зв'язки з бізнесменом.
Як писав Голос Америки, у п'ятницю, 1-го вересня, на зустрічі з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій у Вашингтоні радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван сказав, що Сполучені Штати вітають відданість України боротьбі з корупцією.
У розмові з директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом, спеціальним антикорупційним прокурором Олександром Клименком та головою Вищого антикорупційного суду Вірою Михайленко Джейк Салліван наголосив на тому, що «життєво важливо» для будь-якого демократичного суспільства мати незалежні та неупереджені правоохоронні та судові установи», які зможуть «розслідувати, переслідувати та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть».
Як повідомляє Білий дім, у перебігу зустрічі Салліван підтвердив непохитну підтримку США антикорупційних реформ в Україні та «відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії».
- Голос Америки
Як пережити десяту зиму війни? Прогнози військових та цивільних експертів
Якою буде третя воєнна зима для України з часу повномасштабного вторгнення Росії і десята з початку війни в 2014 році? На його думку, війна не припиниться до зими, але змінить темп. Як саме, і на щослід звертати увагу, пише у своєму блозі Futura Doctrina Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного звашингтонських дослідницьких центрів.
Великий історичний досвід зимової війни
З огляду на кількість років війни, військовий каже, що і для українців і для росіян це – “великий історичний досвід зимової війни”.
На думку колишнього генерала, українська зимова кампанія матиме три стратегічні цілі:
- зберегти стратегічну ініціативу, вирвану у росіян під час бойових і ударних операцій цього року. Тут він зауважує, що важливим елементом буде дипломатична діяльність із збереження підтримки України задля продовження надходження техніки та боєприпасів, а також “запобігання безглуздим мирним ініціативам”.
- зберегти імпульс наземних, повітряних і морських операцій, щоб уникнути зимового застою, який Росія могла б використати для переговорів про припинення вогню.
- отримати засоби, щоб пережити холодну сувору зиму, оскільки російські удари по цивільній інфраструктурі можуть і далі погіршувати життя українців і чинити політичний тиск на уряд.
Генерал у відставці очікує, що ЗСУ здійснюватимуть наземні атаки там, де виявлять слабкі місця в російському захисті, а також удари по цілях всередині Росії, щоб зруйнувати якомога більшу частину російської операційної системи до весни.
“Удари повинні мати військову користь або політичний вплив, уникаючи при цьому втрат серед цивільного населення”, – пише Раян про українські пріоритети.
Зима, на думку генерала у відставці, також буде використана для широкого спектру збору розвідувальних даних і матеріально-технічної підготовки, необхідної для військових операцій у 2024 році.
“Ми також можемо очікувати, що українці підіб'ють підсумки та, можливо, внесуть зміни у своє керівництво … на основі уроків 2023 року”, – очікує генерал.
Він каже про необхідність розвиватку глобальної кампанії стратегічного впливу, у якій важливу роль будуть відігравати особисті історії людей, які заохочуватимуть надавати військову, гуманітарну та економічну підтримку, а крім того, підривати моральний дух росіян.
Раян очікує і боротьби з російськими дезінформаційними операціями та зусиллями “російських корисних ідіотів”, які намагатимуться переконати американців і європейців, що їхня підтримка України марна.
Раян попереджає також про потенційні “мирні ініціативи”, які можуть виникнути взимку, але Україна намагатиметься протистояти схилянням до переговорів, коли все ще має шанс перемогти росіян на полі бою.
Як писав Голос Америки, світові ЗМІ, наголошуючи на спротиві українців до будь-яких територіальних поступок перед Росією, все ж наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні.
Натомість протилежний табір експертів вважає, що “угода про мир з Росією” стала б для України катастрофою, а сам мир, отриманий таким шляхом – нетривким і “фальшивим”.
Завдання російських військових на зиму: вижити
Щодо прогнозів для Росії на зиму 2023-2024 років, то, на думку Міка Раяна, російські командувачі перейматимуться тим, щоб забезпечити виживання своїх військових – “українці успішно розшукують і вбивають їх”. А також працюватимуть над консолідацією своїх активів для операцій у 2024 році.
«Генерал Герасимов знає, що вищий стратегічний пріоритет — “не програти”, – пише Раян. – Путінська теорія перемоги полягає в тому, щоб українські прихильники втомилися від війни та зменшили свою підтримку».
Тому Герасимов повинен підтримувати свою армію боєздатною та захищати свою землю. Раян припускає, що для росіян пріоритетними будуть дві цілі в Україні – цивільна інфраструктура та українські склади постачання (зокрема з артилерійськими боєприпасами).
А кампанія стратегічного впливу Росії працюватиме, і зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, на тим, “щоб ті, хто не знає про війну, так і залишилися”. Раян припускає, що російські кампанії дезінформації будуть зосереджені на президентських виборах у США, прагнучи також вплинути на важливі голосування в Конгресі США щодо допомоги Україні.
Тож російський інформаційний персонал інвестуватиме значні кошти у формування сприйняття та допомогу “антиукраїнським” кандидатам у 2024 році.
Боротьба за логістичні та транспортні вузли триватиме взимку як ключова частина оперативних ударів України та Росії.Мік Раян
Головною боротьбою зими 2023 року Раян називає бої за логістичні та транспортні вузли як ключову частину оперативних ударів України та Росії. Обидві сторони намагатимуться захопити або завдати удар по ключових локаціях, які стануть центром транспорту та матеріально-технічного забезпечення.
“Це війна промислових систем, коли Росія, США та Європа починають нарощувати виробництво боєприпасів та іншого обладнання”, – пише генерал про сучасні змагання озброєнням. Водночас сторони проводитимуть операції з пошуку та знищення запасів ворога.
Додатковий ворог – бездоріжжя
З огляду на найхолодніші місяці, період опадів і скорочення світлового дня, Раян застерігає, що пересування з листопада по березень в Україні ускладнюється через бездоріжжя.
“Холодні і болотисті умови вплинуть на матеріально-технічне забезпечення для обох сторін. Навіть гусенична техніка ризикує загрузнути в багнюці. А зимові місяці загалом вичерпують енергію солдатів швидше, ніж у теплу пору. Тож захист воїнів та збереження боєздатності особливо актуальні», – каже колишній автралійський генерал.
Раян звертає увагу і на те, що взимку важче приховувати техніку і людей, крім того, і їх легше виявляти вдосконаленими термодатчиками, ніж влітку.
“І Україна, і Росія шукатимуть способи отримати територію, послабити спроможність іншої сторони та принизити її моральний дух. Ймовірно, ми побачимо креативні та несподівані дії. На це здатні обидві сторони”, – вважає генерал.
Він також радить українцям, з огляду на низку політичних викликів 2024 року та постійну нестачу матеріальної допомоги, задіяти весь свій арсенал дипломатії, впливу, розвідки та бойових навичок взимку.
Запобігання “енергетичному хаосу”
Пригадуючи жовтень 2022 року, аналітичний центр Atlantic Council своєю чергою застерігає: “Незважаючи на те, що Україна підготовлена краще, ніж минулого року, і має міжнародну підтримку, серія влучних російських ударів все ще потенційно може знову занурити країну в енергетичний хаос і спричинити гуманітарну кризу”.
За інформацією Atlantic Council, для відновлення значної шкоди, яка залишилася від російських авіаударів минулої зими, західні уряди та фінансові установи переважно, якщо не повністю, сплатили рахунки за ремонт енергетичного сектору України.
Утім, міжнародна спроба знайти великі автотрансформатори для заміни знищених Росією, зрештою виявила лише кілька, два з яких “все ще повільно рухаються через Польщу та, як очікується, нарешті прибудуть на початку осені 2023 року”. Ще 50 довелося замовити у вітчизняного виробника у Запорізькій області, але завод має потужність виробляти лише два на місяць.
Дослідження, яке публікує Atlantic Council також стверджує, що в одному випадку Міністерство енергетики США та USAID надіслали велику партію обладнання, несумісного з енергосистемою України, яке Україна зараз зберігає, поки опрацьовується логістика його повернення.
Експерти очікують, що Росія відновить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, коли температура впаде, “оскільки Москва прагне максимально зашкодити українському суспільству”.
Тож Україна може зіткнутися з важкою зимою, оскільки енергосистема України залишається вразливою. А міжнародні партнери України повинні бути готові запропонувати додаткову підтримку енергетичному сектору, попереджає Сурія Джаянті, старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council.
Наприкінці минулої зими влада вітала українців із тим, що вдалося пережити одні з найскладніших часів в історії. Президент України Володимир Зеленський нагадував, що зима позначилася систематичними атаками Росії на енергетичні об’єкти, які занурили мільйони у темряву та холод.
А міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав: "Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні".
«Фальшивий мир» – експерти про підштовхування України до перемовин з Росією
Американські та британські експерти закликали аналітиків і політиків утриматися від “підштовхування” України до будь-якого зі сценаріїв щодо потенційних перемовин з Росією. Історична нездатність Росії подолати власні імперіалістичні амбіції та схильність до агресії слугують аргументами проти сподівань на добру волю росіян щодо припинення жорстокої війни в Україні.
Так, британський Королівський інститут міжнародних відносин Chattam House опублікував заклик директора програм “Росія та Євразія” Джеймса Ніксі, котрий застерігає від потенційної зміни нинішньої політики щодо російської війни.
Підштовхувати Україну до переговорів зараз було б катастрофічно.Джеймс Ніксі
“Підштовхувати Україну до переговорів зараз було б катастрофічно”, – заявив Ніксі.
За його спостереженнями, через понад 500 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ознаки того, що “деякі прихильники України на Заході хочуть підготувати ґрунт для переговорів”.
А попри 18-місячну підтримку Заходу (незважаючи на серйозне виснаження західних військових запасів і зростання рахунків за електроенергію для європейських виборців) сьогодні розмови про переговори в політичних колах США “більше не обмежуються Трампом і його прихильниками”.
За словами Ніксі, “навіть деякі друзі України, хоча й далекі від безрозсудної ізоляціоністської позиції Трампа, обговорюють підготовку ґрунту для переговорів”. Такі ж голоси лунають і в Європі.
Натомість експерт вважає, що демонстрація інтересу до врегулювання шляхом переговорів не допоможе “ні Україні, ні виборчим перспективам Байдена”.
Для подальших успіхів контрнаступу, вважає Ніксі, США повинні “не виявляти такої боязкості” щодо надання Україні технологічної переваги на полі бою. “США зробили достатньо, щоб запобігти перемозі Росії, але не настільки, щоб дозволити поразку Росії”, – вважає аналітик.
Загроза "фальшивого миру"
“Прагнення покласти край конфлікту зрозуміле, нібито розумне і часто має добрі наміри. Але жодна частина аргументації Росії не містить розумних підстав для компромісу”, – наголошує Ніксі.
Натомість, на його думку, початок переговорів на цій стадії може свідчити лише про відсутність віри в українську перемогу з боку прихильників України та небажання продовжувати курс. Це також підтвердило б для Росії межі рішучості Заходу.
Україні радять поставити на карту своє виживання в обмін на слабку надію на те, що Росія поводитиметься саме так, як від неї очікує крихітна група науковців, згідно з їхньою теорієюОлександр Мотиль
“У всякому разі, більша небезпека походить від друзів України в західних державах, які наполягають на фальшивому мирі та “вирішенні” конфлікту, який сіє насіння ще більшої катастрофи”, – підсумовує аналітик Chattam House.
Хисткі припущення про мир від угоди з Москвою
Таку ж думку, підкріплену історичними паралелями, озвучує Олександр Мотиль, професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, у своїй статті для видання Foreign Policy “Чому ми не повинні робити ставку на мирну Росію”.
Ті, хто закликає до негайного врегулювання війни шляхом переговорів, роблять надзвичайно ризиковану ставку, переконаний Мотиль. Історія, застерігає він, не на їхньому боці.
“По суті, вони радять Україні поставити на карту своє виживання в обмін на слабку надію на те, що Росія поводитиметься саме так, як від неї очікує крихітна група науковців, згідно з їхньою теорією”, – пише політолог.
За його словами, переважна кількість доказів, отриманих від історичних прецедентів, поведінки режиму, національної ідеології та теорії міжнародних відносин, свідчить про те, що довготривалого миру шляхом таких переговорів не існує.
А ідея про те, що угода з Москвою принесе мир в Україні, ґрунтується, свідчить Мотиль, “на дуже хистких припущеннях”.
Прихильники угоди про мир, пояснює Мотиль, роблять ставку на те, вона припинить війну. Противники ж впевнені: навіть якщо Москва тимчасово припинить бойові дії, угода лише змусить її відновити свою агресію найближчим часом.
У статті науковець детально аналізує поведінку Росії у різні історичні моменти на предмет вміння дотримуватися домовленостей, зокрема з Україною. А також наголошує, що Друга світова війна не зайшла в глухий кут (як сьогодні висловлюються про ситуацію в Україні) після того, як союзники висадилися в Нормандії або Радянський Союз зупинив німців під Сталінградом, хоча після цього “минули тижні, якщо не місяці без подальшого вражаючого прориву”.
Недовіра до Росії - історичний досвід
Українці можуть виграти, переконаний Мотиль, але тільки за умови, що колективний Захід продовжить постачати необхідну зброю.
“Іншими словами, – каже він, – припущення, зроблені прихильниками переговорів, насправді не стосуються глухого кута чи перемоги, а відображають точку зору щодо бажання чи бажаності для Заходу продовжувати підтримувати Україну”.
Україна має всі підстави скептично ставитися до російських намірів і обіцянок миру.Олександр Мотиль
Україна має всі підстави скептично ставитися до російських намірів і обіцянок миру, пише Мотиль з огляду на історичний досвід. З цих самих причин, нагадує він, й інші сусіди Росії загалом бояться і не довіряють Росії, маючи на це вагомі причини.
“Політики та аналітики на Заході, можливо, захочуть запитати себе, чи були б вони настільки ж готові поставити Москву під сумнів, якби Росія була їхнім власним сусідом, окупантом та історичним сюзереном — і якби їхні ставки на майбутнє стосувались їх власного існування”, – пропонує науковець.
Як повідомляв Голос Америки, світові ЗМІ наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні. Цю ж ідею підтримують багато політиків у Республіканській партії в Конгресі та низка провідних кандидатів на посаду президента США.
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