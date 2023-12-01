Як подолати голод, спричинений змінами клімату? Блінкен розповів про програми США зі збільшення врожаїв  

Уряд США співпрацює з фермерами, щоб створити програму, яка б дозволяла прогодувати дедалі більшу кількість людей в умовах погіршення клімату, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час кліматичної конференції COP 28, що пройшла 1 грудня у Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати.



За статистикою, 700 мільйонів людей у всьому світі хронічно недоїдают, половина з них стикаються з гострою нестачею їжі, сказав Блінкен.

“Ця криза посилюється потеплінням клімату та екстремальними погодними явищами. Тільки торік ми пережили приголомшливі хвилі спеки в Північній Америці, Європі та Азії; люті лісові пожежі в Південній Європі та Північній Африці; катастрофічні повені в Південній Азії. За цією статистикою щодо продовольчої безпеки стоять реальні люди”, - заявив Ентоні Блінкен на панелі, яка називалась "Трансформація харчових систем в час зміни клімату".

Щоб подолати голод, США за останні три роки виділили допомоги на понад 17 мільярдів доларів, заявив держсекретар. Половина цих коштів – на бюджет Всесвітньої продовольчої програми.

“Збільшення населення означає, що глобальний попит на продовольство, ймовірно, зросте десь на 50% до 2050 року. Погіршення кліматичної кризи означає, що врожайність сільськогосподарських культур може впасти на 30% за той самий період. Тож порахуйте: ми будемо годувати все більше людей на планеті, а вирощувати їжу ставатиме все важче й важче”, - зазначив дипломат.

Наша мета полягає в тому, щоб фермери, власники ферм могли стабільно отримувати більші врожаї більш поживних культур за менших витрат

За словами Блінкена, уряд США співпрацює з фермерами, щоб створити програму, яка б дозволяла в умовах зміни клімату виробляти харчі ефективніше і з меншими затратами.

“Наша мета полягає в тому, щоб фермери, власники ферм могли стабільно отримувати більші врожаї більш поживних культур за менших витрат, використовуючи менше землі та виробляючи менші викиди. Це наше бачення”, – сказав Блінкен.

За словами Держсекретаря США, раніше цього року США з країнами Африканського союзу і Продовольчою сільськогосподарською організацією ООН запустили програму “Бачення адаптованих культур і ґрунтів» (VACS). Ця програма визначає два основні елементи виробництва харчів – ґрунт та насіння, відповідно інвестиції за цією програмою зосереджені навколо цих елементів.

“Програма, яка є частиною ширшої ініціативи “Нагодуй майбутнє”, працює за двома основними напрямками. По-перше, інвестування під землею – картографування, збереження, будівництво здорових ґрунтів, які виробляють здорову їжу. А по-друге, інвестиції над землею - VACS допомагає визначити недостатньо інвестовані, але багаті поживними речовинами та стійкі до клімату культури, виводити їх кращі сорти, а потім збирати їх і постачати по світі. Це їжа не тільки для виживання, але й для процвітання”, - сказав державний секретар США, додавши, що таким чином США намагаються досягти самодостатності країн щодо забезпечення харчовими продуктами свого населення.

Кліматична конференція у Дубаї COP28 стартувала у Дубаї 30-го листопада і триватиме до 12 грудня. На заходах конференції представники близько 200 країн шукають способи подолання кліматичної кризи та обговорюють можливість відмови від викопного палива. Україна також бере участь у цій конференції.

За даними українських ЗМІ, мета української делегації на COP28 — показати масштаб екологічних збитків від війни та запропонувати способи запобігання екоциду. Експозиція українського павільйону поділена на три блоки: "Каховка", "Наслідки" та "Відновлення".