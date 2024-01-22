У США визнали книгу В’ятровича та Луцюка про ОУН та УПА “найкращим історичним матеріалом” за 2022-2023 роки

Американська асоціація бібліотек визнала англомовну книгу “Ворожі архіви. Радянські протиповстанські операції та Український націоналістичний рух” одним з “найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках”.

Це збірка перекладених архівних документів про маловідомі сторінки українсько-російських взаємин, яку видало у Канаді університетське видавництво McGill-Queen's University Press. Автори видання - український історик Володимир В’ятрович та канадський професор Любомир Луцюк, який досліджує українське питання в зовнішній політиці США та Великої Британії, а також проблеми українських мігрантів після Другої світової війни. Перекладачка - журналістка, редакторка та дослідниця Марта Олійник.

Про нагороду авторів повідомив Комітет з найкращих історичних матеріалів Асоціації довідкових і користувацьких послуг, філії Американської асоціації бібліотек.

Співголова Комітету з кращих історичних матеріалів, бібліотекар відділу історії США та афроамериканських досліджень Принстонського університету Стівен А. Ноултон в листі до авторів книжки написав: “Я пишу повідомити вам, що вашу публікацію «Ворожі архіви: радянські протиповстанські операції та український націоналістичний рух – вибране з архівів таємної поліції» було обрано як один із найкращих історичних матеріалів, опублікованих у 2022 та 2023 роках. … Вітаємо з досягненням! Бажаємо успіхів у ваших майбутніх дослідженнях і публікаціях”. Поділився у мережі "Фейсбук" один із співавторів, канадський професор Любомир Луцюк.

Американська асоціація бібліотек рекомендує цю книгу для наукових бібліотек. "Оскільки більшість листів перекладено англійською мовою вперше, це видання є цінним джерелом для дослідників, що вивчають історію відносин між Радянським Союзом та Україною", - мовиться у повідомленні.

Ця книга "містить безцінну інформацію про український націоналістичний рух від Другої світової війни до 1955 року. ... документи, зібрані радянськими антиповстанськими групами, створені українським націоналістичним підпіллям, включаючи пропагандистські матеріали та ресурси, які детально описують діяльність і тактику підпілля. ... Серед тем, які тут висвітлені, є радянське твердження про те, що українське підпілля пропагує фашизм і співпрацює з нацистами", - описує книгу Дженніфер Бреннок, професорка та кураторка відділу рідкісних книг в Університеті Південного Міссісіпі.

У січні 2023 року історик Володимир В’ятрович написав про цю книгу: “Вперше англійською - усі найважливіші документи про ОУН та УПА від 1929 до 1955 років, та структур, які боролися з ними. Колись ці документи були недоступними, бо зберігалися в секретних архівах. Потім багато західних дослідників не могли використовувати їх через мовний бар‘єр. Робимо минуле доступним. Сподіваюся, зменшимо простір для російської пропаганди про українських націоналістів”.

До книжки на майже 1000 сторінок увійшов 161 документ. Як раніше Голосу Америки повідомив співавтор Володимир В’ятрович, видання містить як документи із самих структур підпілля, так і документи радянської каральної системи про боротьбу з цим повстанським рухом.

Ця книжка, як пояснював В’ятрович, “дає дуже багато зрозуміти з того, що зараз робиться у нинішній війні. … пояснює, чому українці здатні так завзято зараз боротися проти Росії. Це – з одного боку, а з іншого боку, вона показує ті самі злочинні способи придушення українського національного руху, які використовувалися в сорокових-п’ятдесятих роках, які зараз використовуються у війні проти України”. Більше про книгу та чому її видали саме зараз - дивіться у матеріалі Голосу Америки "Жертв російської окупації було б менше, якби українці знали свою історію" – В'ятрович або в інтерв'ю з автором.