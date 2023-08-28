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У США зростає кількість захворювань на COVID-19
В майбутньому, ми повинні навчитися жити злагоджено з COVID-19. COVID-19 завжди буде поручДжон М. Коулман, лікар-пульмонолог та лікар інтенсивної терапії
Кількість захворювань на COVID-19 почала зростати у Сполучених Штатах в останні тижні літа. Фахівці не виключають можливого сплеску інфекції цієї осені.
У Нью-Йорку тижнева кількість нових захворювань збільшилася до 750 випадків, тоді як в липні ця цифра складала 250 захворювань на тиждень, повідомляє Reuters.
У кількох шкільних округах країни стаціонарне навчання було скасовано цього тижня, щойно розпочавшись, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих учнів та вчителів, повідомляє видання USA Today.
В американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили про намір незабаром схвалити нову бустерну вакцину, яку можна буде застосовувати для боротьби з новими штамами вірусу COVID-19.
Особливу увагу служб у сфері контролю за інфекційними захворюваннями останнім часом привернув штам BA.2.86. За даними Reuters, фахівці вважають, що він має здатність швидше передаватись і спричиняє важчий перебіг хвороби, ніж дотепер відомі штами. Однак, наразі вчені ще не готові робити однозначні висновки, тому що вони спостерігали недостатню для повного аналізу кількість випадків цього вірусу.
"Хоча ми ще не знаємо всіх деталей, те, що ми знаємо, підвищує ймовірність того, що цей новий штам (BA.2.86) потенційно може обійти наявний імунітет і, наприклад, пришвидшити передачу вірусу, а також потенційно може бути більш серйозним, ніж штами, які ми бачили останнім часом", - зазначив в інтерв’ю Reuters Деніс Неш, професор епідеміології у Вищій школі громадського здоров'я міста Нью-Йорк.
Хоча Центр контролю і профілактики захворювань США вже не відстежує кількість випадків захворювання на COVID-19, аналізи стічних вод з принаймні чверті місць, де проводиться тестування, вказують на значне збільшення рівня вірусу в останні кілька тижнів, повідомило видання USA Today.
The New York Times повідомляє дані CDC, де йдеться, що кількість шпиталізацій із Covid у США у двотижневий період, що закінчився 12 серпня, зросла на 24%.
За заявами офіційних осіб у США, збільшення шпиталізацій через Covid-19 наразі є відносно невеликим, а більшість захворювань має легкий перебіг. До того ж більшість американців не виявляють бажання знову носити маски чи проходити регулярні тестування, пише The New York Times. Також з початком шкільного навчання, багато шкільних адміністрацій дали зрозуміти владі, що вони не планують повертатися до жорсткіших правил щодо носіння масок і тестування, і лише проситимуть батьків залишати своїх дітей вдома, коли ті хворіють, додає NYT.
"В майбутньому ми повинні навчитися жити злагоджено з Covid-19. Covid-19 завжди буде поруч", - цитує NYT доктора Джона М. Коулмана, лікаря-пульмонолога з інтенсивної терапії в Northwestern Memorial Hospital.
Голос Америки повідомляв, що США у липні 2022 року передали Україні півмільйона доз вакцин від Covid-19.
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Будемо з Україною, поки разом не відсвяткуємо перемогу - посолка Литви у Вашингтоні
Литва – одна з країн-лідерок підтримки України, входить у трійку держав, які надають найбільше допомоги відносно до свого ВВП. Через півтора року після початку повномасштабного вторгнення Росії литовські лідери продовжують закликати союзників і партнерів надавати більше підтримки Києву, і швидше. Ці меседжі до Вашингтона намагаються доносити литовські дипломати. Як розповідає посолка Литви у США Одра Плепіте, дипломатичне представництво її країни функціонувало у Вашингтоні навіть за часів СРСР, бо США засудили окупацію 1940-ого, і ніколи не визнали анексії Радянським Союзом Балтійських країн. Це, каже вона, дало її країні надію на те, що одного дня Литва буде вільною і незалежною.
"Ми розуміємо, як це, коли тебе підтримує хтось, у часи, коли існує загроза твоєму існуванню. І коли ми сьогодні підтримуємо Україну, ми згадуємо політику невизнання США, яка була для нас настільки важливою» - наголошує посолка Пеліте.
До Дня Незалежності України Юлія Ярмоленко поспілкувалася з Одрою Плепіте про те, чи доводиться їй чути розмови про "втому" від війни у Вашингтоні, і чи поділяють американські політики тезу про те, що кінцевою метою підтримки має бути перемога України.
Юлія Ярмоленко: Як змінилася ваша робота, як посолки Литви у США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну?
Одра Плепіте: Моя робота тут і до цього була дуже насиченою. Але день 24 лютого став справді ключовою датою. Я тієї ночі не спала, бо ми у Вашингтоні стежили за тим, що відбувається у Радбезі (ООН) в Нью-Йорку, в Москві, і дивилися трансляцію CNN із Києва, і ми розуміли, що починається щось жахливе. І це була дата, коли наша робота дійсно змінилася, можливо, не так радикально, та все ж. Ми й до того багато фокусувалися на темі України, але після повномасштабного вторгнення це питання стало ключовим. Бо ми розуміємо: те, що відбувається в Україні, важливо не лише для всієї Європи, але й для цілого світу.
"Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України, і разом з Україною"
Ю.Я.: Розкажіть трохи більше про те, яку роботу проводять у Вашингтоні європейські дипломати, аби допомогти посилити підтримку України? Бо так виглядає, що не лише українське посольство працює над тим, аби отримати якомога більше допомоги, але й посольства інших країн-прихильників України.
О.П.: Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України й разом з Україною. Якщо згадати російське вторгнення у Грузію 2008 року, у Крим 2014-го, то найбільша зміна нині – у тому, що зараз ми маємо дуже міцний альянс на підтримку України. І це не лише країни НАТО, не лише європейські країни, але також важливо, що інші країни, як от Японія, Австралія, Південна Корея теж приєдналися до цього альянсу. І ми всі працюємо разом для України.
Ю.Я.: Чи доводиться вам чути якісь розмови у Вашингтоні про втому, наративи про те, що, мовляв, треба швидше завершувати війну?
О.П.: Я думаю, що у Вашингтоні, у так званій "вашингтонській бульбашці" чи від людей, з якими ми працюємо на щоденній основі, цього майже не чути. Навпаки, всі дуже підтримують Україну, вважають, що треба допомагати, і що ми будемо це робити стільки, скільки буде потрібно, до української перемоги.
Але коли ви читаєте газети, чути й інші голоси, які, можливо, говорять про певні спади підтримки. Ми, звісно ж, маємо продовжувати тиск, і продовжувати говорити про те, як найкраще допомогти Україні, аби забезпечити її перемогу.
Ю.Я.: Ви згадали про перемогу, і ми часто чуємо від литовських посадовців, зокрема, міністра закордонних справ Литви, про те, що Україну треба підтримувати не лише так довго, скільки знадобиться, а й усім, чим можна, аби Україна перемогла. Як ви гадаєте, чи поділяють такий підхід у Вашингтоні? Адже ми рідше чуємо аж такі потужні заяви тут, що кінцевою метою має бути саме перемога.
О.П.: Для нас це очевидно, ми поділяємо цю думку, бо Україна – наш близький сусід, і ми знаємо, ми відчуваємо, що коли українці борються за свою країну, територію, за свої життя і оселі, вони також борються за нас. Це ми розуміємо. Бо якщо Росію не зупинити, якщо Україна не переможе сьогодні, ми не знаємо, що станеться далі? Можливо, ми будемо наступними, можливо, хтось інший…І це матиме вплив на безпекову архітектуру Європи в цілому.
Тому ви боретеся і за цінності, і за майбутню європейську архітектуру безпеки. Я думаю, що багато хто у Вашингтоні поділяє цю думку, можливо, лише висловлює це іншими словами.
"Ми, союзники, говоримо в один голос, але можливо, не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості"
Ю.Я.: За ці півтора року повномасштабної війни, які меседжі було найскладніше донести політикам тут у Вашингтоні для вас, як дипломатки?
О.П.: Я б не сказала, що щось було надто важко донести. Все, певно, є складним, тому що те, що відбувається в Україні, повномасштабне вторгнення, – це настільки жахливо і страшно. І ми побачили, скільки воєнних злочинів було скоєно, наскільки вони є кривавими й нелюдськими. Певно, ніхто не очікував, що у 21 столітті може відбуватися така війна, не лише за масштабами, але і за рівнем скоєних звірств.
Тому привернути увагу до цього не складно. І я вважаю, що ми, як союзники, ми говоримо в один голос. Можливо, ми не завжди погоджуємося щодо деталей чи швидкості, але ви можете побачити, скільки просувань вдалося здійснити за ці півтора року від початку вторгнення.
Ю.Я.: Що іще треба зробити? Чого наразі бракує, з точки зору західної підтримки України?
О.П.: Я вважаю, ми маємо продовжувати. Ми також маємо орієнтуватися на Україну, бо вони найкраще знають, що їм потрібно. Ми маємо дослухатися до України і надавати їй усю необхідну допомогу.
"Україна зробила диво за ці півтора року, повернувши половину територій"
Ю.Я.: Як ви гадаєте, про що ми будемо говорити через рік, наступного Дня Незалежності?
О.П.: Сподіваюся, ми будемо святкувати повністю вільну Україну. Побачимо. Навіть цього року День незалежності будуть відзначати в Україні. Так, війна триває, повномасштабна війна. Все дуже складно. Але Україна зробила диво.
Українці зробили дивовижні речі за ці півтора року, повернувши половину територій, які були захоплені за рік. Нині триває контрнаступ. Я знаю, що це дуже-дуже складно, бо росіяни взяли час, аби укріпити свої позиції. І завжди повертати території значно важче, аніж захищати їх.
Я вважаю, що українцям є багато чим пишатися, і я більш ніж упевнена, що перед ними – чудове майбутнє у Європейському Союзі і НАТО, як сильної незалежної держави.
Ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу.Одрі Плепіте, посолка Литви у Вашингтоні
Ю.Я.: Що б ви хотіли, аби почули українці від вас?
О.П.: Перш за все, я хочу подякувати українцям. Вони неймовірні. Вони подають приклад своїм духом, бажанням боротися, і захищати свою країну – чи то на передовій, чи у містах, у всіх царинах. Це неймовірно.
Литва – з Україною. Наша підтримка не слабне. Вона, мені здається, стає навіть сильнішою. Всі литовці підтримують українців. І ми будемо з вами, допоки разом не відсвяткуємо перемогу.
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Китай хоче, щоб Україна продовжила експортувати зерно, і ймовірно повідомив про це Кремль. Експерти - про ставлення Китаю до зернової угоди
Міжнародні експерти, які спостерігають за міжнародною політикою Китаю, заявляють, що Пекін незадоволений виходом Росії із Чорноморської зернової угоди, попри те, що українського зерна Пекін практично не купує. Економічна нестабільність та зростання світових цін, які сталися внаслідок блокування Росією поставок українського зерна - серед причин невдоволення у китайській столиці.
“Я не думаю, що Китай радий виходу Росії з угоди. Я думаю, що попри розвиток бойових дій між Росією та Україною, були сподівання, що зернова угода буде променем надії. Але тепер, коли Росія вийшла з цієї угоди, ми знову бачимо своєрідну турбулентність на продовольчих ринках. … Вихід Росії з зернової угоди - це удар по глобальній продовольчій безпеці”, - аналізує в інтерв’ю Голосу Америки головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн.
За словами Вайна, Пекін зараз переживає чимало внутрішніх економічних негараздів. І глобальна продовольча нестабільність лише погіршує ситуацію.
“Якщо ви подивитеся на загальний стан економіки Китаю, на турбулентність у темпах зростання, труднощі, які Китай відчуває в секторі нерухомості, той факт, що Китай більше не публікує дані про безробіття серед молоді, якщо подивитись на невтішні дані про торгівлю з Китаю, то безумовно, Китай переживає значні економічні труднощі вдома. І на ці економічні труднощі накладаються збої на продовольчих ринках, спричинені виходом Росії з зернової угоди. Китай, звичайно, не в захваті від цього”, - розповідає експерт Євразійської Групи США.
При цьому Вайн переконаний, що “публічно Китай не засуджуватиме Росію, не критикуватиме її й не закликатиме Росію поводитись так або інакше”, оскільки Кремль за час війни “чітко дав зрозуміти, що готовий вживати заходів, які будуть суперечити перевагам Китаю, що Росія готова робити кроки, які навіть у Китаю викликають дискомфорт”.
“Але я не здивуюся, якщо приватно, оскільки ця війна затягується, якщо офіційні особи Китаю в приватному порядку повідомлять російських колег, що потрібно подумати про способи припинення цієї війни, про способи, можливо, провести якісь відновлені переговори, про шляхи стабілізації продовольчих ринків. І я думаю, що Росія це розуміє”, - аналізує Вайн.
Експерт звертає увагу, що Росія розуміє, наскільки далеко може зайти, щоб повністю не розірвати з ним відносини.
“Китай є головним економічним та дипломатичним партнером Росії. Тож якби Росія зробила кроки, які б змусили Китай фундаментально переглянути свої відносини з РФ, думаю, це було б для Росії великим ударом. Гадаю, Китай має важелі впливу на Росію, але він не може диктувати, що Росії робити”, - аналізує Елі Вайн.
Переваги і недоліки - куди схиляє вагу Китай
Для Китаю користь від співпраці з Росію переважає збитки, які Пекін відчуває від російської війни в Україні “особливо в той час, коли напруга між США та Китаєм досягла історичного максимуму”, вважає заступниця директора програми вивчення Китаю у Центрі Стімсона Памела Кеннеді.
“Дії Росії в Україні недостатні, щоб переважити терези Китаю в питанні їхнього підходу до російського вторгнення. Китай певною мірою хотів би висловити своє невдоволення Росією. Наприклад, Китай хоче побачити, щоб Росія дозволила продовжувати експорт зерна з України через Чорне море. Але нещодавні військово-морські навчання Китаю та Росії неподалік Аляски та навчання біля Японії в липні показують, що Китай не збирається повертатися спиною до Росії”, - коментує експертка.
Памела Кеннеді, як і інші експерти, переконана, що офіційний Пекін висловлює Росії своє невдоволення у приватному режимі, не публічно.
Китаю потрібне не українське зерно, а відновлення експорту
Професор Джорджтаунського університету Денніс Крейг Вайлдер звертає увагу, що Китай не потребує українського зерна, адже найбільшими експортерами зерна до Китаю є Австралія та США. Попри політичну напругу, каже експерт, економічно Китай та США активно співпрацюють.
“Іронія в американо-китайських відносинах полягає в тому, що зараз китайський імпорт сільськогосподарської продукції зі США становить понад 40 мільярдів доларів на рік. Тож Китай є досить надійним покупцем зерна та сільськогосподарських товарів зі США. Те, що продається з українських портів, їм фактично не потрібно. Отже, з точки зору власних інтересів, це не проблема для китайців”, - аналізує професор Вайлдер.
Невдоволення Китаю починається тоді, коли внаслідок блокування українського експорту, світові ціни на зерно суттєво зросли, зокрема ціни на американські чи австралійські зернові.
“Для них проблема в тому, що коли пропозиція зерна у світі падає, то ростуть ціни. Отже, ціна, яку їм доводиться платити за американське зерно, зростає. У цьому сенсі в їхніх інтересах, щоб зерно продовжувало йти з України та з українських портів. Але треба розуміти: це не тому, що Китаю потрібне конкретне зерно. Це просто тому, що світовий попит і пропозиція зроблять для Китаю імпорт зерна дорожчим”, - розповів в інтерв'ю Голосу Америки професор з вивчення Китаю у Джорджтаунському університеті Денніс Вайлдер.
Професор погоджується з іншими експертами, що Пекін ймовірно передає Росії своє невдоволення. “Хоча це не пріоритет для китайців, вони хочуть, щоб зерно продовжувало вивозитись з України”, - підсумував професор Вайлдер.
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