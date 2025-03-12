Наступ на Курщині свідчить про те, що Путін не шукає миру - експерти

Російські війська просуваються в Курській області та, ймовірно, почали наступ на Суджу, повідомляють у своєму звіті експерти вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) на тлі повідомлень про те, що Кремль заявив у середу, що очікує від Вашингтона подробиць про пропозицію щодо 30-денного припинення вогню в Україні, перш ніж відповісти.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сподівається, що угода буде досягнута протягом декількох днів.

На запитання, чи може Росія погодитися на припинення вогню беззастережно, Рубіо сказав: «Це те, що ми хочемо знати — чи готові вони зробити це беззастережно».

Російські ЗМІ тим часом повідомили, що президент Росії Володимир Путін відвідав Курську область Росії вперше після того, як українські війська захопили її частину минулого року.

Напередодні, 11 березня, начальник Генерального штабу Російської Федерації генерал армії Валерій Герасимов відвідав командний пункт у Курській області, де він заслухав доповіді командувача Курським угрупуванням військ генерал-полковника Валерія Солодчука та інших невідомих російських командувань про російські операції в цьому районі.

Герасимов, згідно з повідомленнями, доповів лідеру Кремля, що українські війська оточені.

Президент України Володимир Зеленський раніше у середу заявив, що українські війська продовжують виконання завдань у зоні Курської операції. Так Зеленський прокоментував повідомлення про відступ українських військ із Курської області Росії.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив 12 березня, що у передмістях Суджі та районах довкола неї на території Росії, продовжуються активні бойові дії.

"Будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно», – наголосив український головнокомандувач.

Раніше українські експерти висловлювали припущення, що захоплення російської території на Курщині посилить позиції Києва на майбутніх мирних переговорах з Росією, якщо обговорюватиметься питання припинення вогню по лінії фронту. І Київ, на їхню думку, сподівався обміняти на переговорах російські території, які він контролював впродовж семи місяців, з літа минулого року, на деякі з окупованих Росією територій України.

11 березня агентство Bloomberg повідомило, з посиланням на західні спецслужби, що президент Росії Володимир Путін «не має наміру» йти на компроміси з Україною та її союзниками.

Експерти ISW нагадують, що йдеться про питання територій, введення миротворців або українського нейтралітету, вони наголошують, що Путін готовий продовжувати воювати, якщо він не досягне своїх цілей у своїй війні в Україні.

Вашингтонські аналітики кажуть, що джерела у спецслужбах вважають, що Путін свідомо висуває «максималістичні» вимоги, знаючи, що Україна та Європа, ймовірно, визнають їх неприйнятними.

"Повідомлення західних служб безпеки про намір Кремля досягти своїх «максималістичних» цілей в Україні узгоджуються з публічними заявами Путіна та інших російських посадовців, незважаючи на те, що Кремль намагався видати себе відкритим до переговорів і припинення війни", – нагадують експерти ISW.

У вівторок, після того, як Київ заявив на переговорах у Саудівській Аравії, заявив, що готовий підтримати пропозицію про припинення вогню, США погодилися відновити постачання зброї та обмін розвідданими.