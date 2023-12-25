Вони втратили будинок те ледь не втратили єдиного сина. Подружжя Воронкових живе на Донбасі лише у 20 км від лінії зіткнення. У травні цього року російська ракета влучила у їх будинок. Військові встигли врятувати з будинку 14-літнього сина Воронкових, але сам будинок згорів повністю.