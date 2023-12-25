Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Кав’ярня за 20 км від фронту: як подружжя відкрило власну справу. Відео

Кав’ярня за 20 км від фронту: як подружжя відкрило власну справу. Відео
Embed
Кав’ярня за 20 км від фронту: як подружжя відкрило власну справу. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:15 0:00
Direct link

Вони втратили будинок те ледь не втратили єдиного сина. Подружжя Воронкових живе на Донбасі лише у 20 км від лінії зіткнення. У травні цього року російська ракета влучила у їх будинок. Військові встигли врятувати з будинку 14-літнього сина Воронкових, але сам будинок згорів повністю.

Попри втрату майна подружжя не склало руки, та не втекло з містечка, а натомість відкрило власну справу - кафе-кондитерську. Розповідаємо, як працює новий бізнес за кілька десятків кілометрів від фронту.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG