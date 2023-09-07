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- Голос Америки
Пентагон: ЗСУ використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально»
Українці використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально», заявила під час брифінгу у Вашингтоні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, американські військові відстежують, як українські війська використовують касетні боєприпаси та моніторять місця застосування.
"Ми відчуваємо, що українці їх ефективно використовують», – сказала Сінгх у четвер, 7 вересня, відповідаючи на запитання журналістів про касетні боєприпаси.
«Ми вважаємо, що вони використовують їх ефективно та відповідально», – додавал вона.
Касетні боєприпаси містять у контейнері до кількох сотень бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Вони забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з звичайними снарядами. На думку військових експертів, вони ефективні в наступальних діях ЗСУ проти російських ліній оборони тому що Україна не має переваги у повітрі.
Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть такі засоби Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання цієї зброї на територіях поблизу цивільного населення.
Правозахисні організації висловлювали побоювання, шо касетні бомби несуть небезпеку уивільному населенню. У нещодавному звіті Коаліції проти використання касетних боєприпасів повідомлялось, що Україна випередила Сирію за кількістю втрат від касетних боєприпасів у 2022 році. Йдеться про боєприпаси, які використовувала російська армія.
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- Голос Америки
Президент Макрон: на Олімпіаді-2024 у Парижі не може бути російського прапора
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського прапора не повинно бути на Олімпійських іграх у Парижі наступного року.
Щодо участі російських спортсменів, Макрон сказав, що це повинен вирішити Міжнародний олімпійський комітет, повідомляє інформаційна агенція Reuters. Макрон вважає, що це “питання, не слід політизувати”, а українці повинні бути залучені до зустрічей МОК з цього приводу.
“Звичайно, не може бути російського прапора під час [Олімпійських] Ігор у Парижі, я думаю, що є консенсус з цього приводу. Тому що Росія, як країна, не бажана в той час, коли вона вчиняє військові злочини та депортувала дітей”, – цитує Макрона французький спортивний щоденник L'Equipe.
Як повідомляв Голос Америки, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви оприлюднили спільну заяву до Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських і білоруських спортсменів у майбутніх Олімпійських іграх, які розпочнуться 26 липня наступного року в Парижі.
“Важливо зберегти заборону участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть під нейтральним прапором під час олімпіади у Парижі”, – прокоментувала заяву прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Міжнародний олімпійський комітет допустив участь російських спортсменів. Умовою є виступати під нейтральним прапором і не підтримувати агресію Росії проти України.
В інтерв'ю Голосу Америки міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт наголосив, що Україна боротиметься за те, щоб не допускати росіян і білорусів до Олімпіади навіть під нейтральним прапором.
За його словами, більш як три тисячі українських спортсменів пішли на в ЗСУ, 332 спортсмени, тренери, та інші фахівці, які працювали в нашій галузі спорту, були вбиті.
Також було знищено 343 спортивні об'єкти вже зруйновані і знищені в Україні, багато об'єктів, окуповані, додав Вадим Гутцайт.
- Голос Америки
Росіянина Клюшина у США засудили на 9 років в'язниці за хакерство на користь Кремля
Російського бізнесмена, пов’язаного з Кремлем, Владислава Клюшина у США засудили до дев’яти років ув’язнення.
Суд визнав його винним в участі у схемі інсайдерської торгівлі викраденими даними американських компаній, внаслідок чого зловмисники отримали близько 93 мільйонів доларів. Йдеться про хакерську атаку зі “злому” секретної інформації про доходи кількох компаній.
Рішення ухвалила суддя Патті Саріс у Бостоні. Присяжні визнали Клюшина винним ще у лютому цього року, інформує агенція Reuters. Перед цим, як повідомляв Голос Америки, Клюшина було заарештовано у Швейцарії у березні 2021 року під час гірськолижної прогулянки. Посольство США в Берні тоді подало запит на екстрадицію Клюшина до США, де його звинувачували в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів разом з декількома співучасниками.
Владислав Клюшин – власник московської компанії з інформаційних технологій під назвою М-13, яка працювала на російський уряд. Крім того, співпрацювала з Іваном Єрмаковим, колишнім офіцером російської військової розвідки. Останнього американський уряд розшукував за можливу причетність до хакерського втручання у президентські вибори в США в 2016 році.
З 2018 по 2020 рік хакери переглядали та завантажували ще не оголошені звіти про прибутки сотень компаній, включаючи Tesla та Microsoft, якими Клюшин та його співучасники торгували до того, як новини стали публічними, з посиланням на американських прокурорів повідомляє Reuters.
“Це завдало реальної шкоди американським ринкам”, – заявив помічник прокурора США Сет Косто.
Прокуратура просила 14 років позбавлення волі для хакера. Натомість адвокат підсудного просив трирічного терміну, включно з понад роком перебування під вартою у США. Захисник мотивував: чим довше хакер буде у в'язниці, тим довше не бачитиме, як ростуть його діти в Росії.
42-річний Клюшин є одним із найвідоміших росіян, які перебувають під вартою у США, та особливо важливим для уряду через зв’язки Клюшина з Кремлем, пише Reuters.
Клюшин може стати кандидатом на обмін ув’язненими з Росією, вважає його адвокат Максим Нємцев. Він не уточнив, чи така можливість обговорюється.
Нещодавно трапився прецедент такого обміну: Росія звільнила ув'язнену зірку американського баскетболу Брітні Ґрайнер в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий, як повідомляв Голос Америки, понад 10 років утримувався за гратами у США за звинуваченням у тероризмі.
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