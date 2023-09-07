Пентагон: ЗСУ використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально»

Українці використовують касетні боєприпаси «ефективно та відповідально», заявила під час брифінгу у Вашингтоні заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, американські військові відстежують, як українські війська використовують касетні боєприпаси та моніторять місця застосування.

"Ми відчуваємо, що українці їх ефективно використовують», – сказала Сінгх у четвер, 7 вересня, відповідаючи на запитання журналістів про касетні боєприпаси.

«Ми вважаємо, що вони використовують їх ефективно та відповідально», – додавал вона.

Касетні боєприпаси містять у контейнері до кількох сотень бойових елементів, які розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. Вони забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з звичайними снарядами. На думку військових експертів, вони ефективні в наступальних діях ЗСУ проти російських ліній оборони тому що Україна не має переваги у повітрі.

Дискусії щодо касетних боєприпасів відновилися в останні місяці після того, як Сполучені Штати на початку липня оголосили, що передадуть такі засоби Україні. Київ пообіцяв вжити додаткових заходів, щоб уникати використання цієї зброї на територіях поблизу цивільного населення.

Правозахисні організації висловлювали побоювання, шо касетні бомби несуть небезпеку уивільному населенню. У нещодавному звіті Коаліції проти використання касетних боєприпасів повідомлялось, що Україна випередила Сирію за кількістю втрат від касетних боєприпасів у 2022 році. Йдеться про боєприпаси, які використовувала російська армія.