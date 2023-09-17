Канада надасть Україні додаткові 25$ млн на ППО

Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (24,5 мільйона доларів США) очолюваному Великою Британією партнерству, яке закуповує обладнання протиповітряної оборони для України для захисту від російських ракетних атак і дронів.

Міністр оборони Білл Блер розповів, що це частина військової допомоги Києву на 500 мільйонів канадських доларів, про яку оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у червні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Оттава виділила понад 8 мільярдів канадських доларів допомоги, у тому числі близько 1,8 мільярда - військової підтримки.

Партнерство, яке також включає Сполучені Штати, Нідерланди та Данію, має на меті придбати сотні ракет ППО малої та середньої дальності та відповідних систем.

Раніше Голос Америки повідомляв, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США для участі у Генасамблеї ООН та зустрічі із президентом Джо Байденом Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні. Джерело Reuters повідомило, що США не планують цього разу оголошувати ATACMS.

У статті використано матеріали Reuters