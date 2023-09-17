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- Голос Америки
Канада надасть Україні додаткові 25$ млн на ППО
Канада виділить 33 мільйони канадських доларів (24,5 мільйона доларів США) очолюваному Великою Британією партнерству, яке закуповує обладнання протиповітряної оборони для України для захисту від російських ракетних атак і дронів.
Міністр оборони Білл Блер розповів, що це частина військової допомоги Києву на 500 мільйонів канадських доларів, про яку оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо у червні.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Оттава виділила понад 8 мільярдів канадських доларів допомоги, у тому числі близько 1,8 мільярда - військової підтримки.
Партнерство, яке також включає Сполучені Штати, Нідерланди та Данію, має на меті придбати сотні ракет ППО малої та середньої дальності та відповідних систем.
Раніше Голос Америки повідомляв, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США для участі у Генасамблеї ООН та зустрічі із президентом Джо Байденом Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні. Джерело Reuters повідомило, що США не планують цього разу оголошувати ATACMS.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Зеленський зустрінеться із законодавцями США під час візиту у Вашингтон найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із впливовими американськими законодавцями під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.
Як пише CNN, у четвер український глава виступить під час сенатського засідання, однак на спільній сесії обох палат Конгресу його виступу не планується. Засідання у Сенаті очолюватимуть демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконнелл, пише Guardian.
Раніше стало відомо, що після участі у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Зеленський вирушить до Вашингтона, де зустрінеться із президентом Джо Байденом. Як заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван, у ці дні Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що лідери республіканців та демократів у Сенаті виступили із заявами на підтримку додаткового фінансування для України, закликавши своїх колег із Палати представників подолати суперечки та погодити законопроєкти про видатки, які включають зокрема й запит Білого дому на додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів.
В Білому домі оптимістично оцінюють шанси на затвердження нового пакету допомоги Києву, але про відсутність консенсусу у Конгресі щодо допомоги свідчить зокрема те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні.
- Голос Америки
Салліван і глава МЗС Китаю обговорили Україну й Тайвань
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван і міністр закордонних справ Китаю Ван І провели вихідними зустріч, під час якої обговорили зокрема російську війну в Україні та ситуацію довкола Тайваню.
Як повідомляє Білий дім, ця зустріч була "частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих ліній спілкування" між Вашингтоном і Пекіном, й "сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку".
В МЗС Китаю заявили, що Салліван та І провели "відверту, змістовну та конструктивну стратегічну комунікацію щодо стабілізації та поліпшення китайсько-американських відносин", повідомляє Reuters.
Нагадаємо, після участі у саміті G20 в Індії, - де не був присутній китайський лідер Сі Цзіньпін, - президент США Джо Байден здійснив візит до В'єтнаму. Водночас він зазначив, що зміцнення партнерства США з Японією, Австралією та іншими країнами в регіоні "не спрямовані на стримування Китаю, а на те, щоб мати стабільний Азійсько-Тихоокеанський регіон".
Також Байден, який не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, заперечив, що відсутність зустрічей на найвищому рівні дестабілізує китайсько-американські відносини.
- Голос Америки
Посолка США прокоментувала нові обстріли РФ зернової інфраструктури Одещини
Уночі 17 вересня Росія завдала чергових ударів крилатими ракетами й дронами по зерновій інфраструктурі Одещини, повідомили Повітряні сили ЗС України. За даними одеської влади, влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище.
У мережі Х посолка США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала події так: "Була рада дізнатися вчора, що два цивільні кораблі зайшли в порт Чорного моря для завантаження майже 20 000 тонн зерна для країн Африки та Азії - перші кораблі, які прибули після цинічного виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Відповідь Росії? Обстріли Одеської області на світанку. В той час як українське зерно годує світ, Росія веде війну проти необхідної для цього цивільної інфраструктури".
Раніше глава МЗС Британії заявив, що атаки на зернову інфраструктуру України є ознакою розпачу Кремля. "Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він у розпачі, - сказав міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. - Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу".
Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, що перші цивільні судна скористались оголошеними Києвом тимчасовими гуманітарними коридорами до заблокованих Росією українських чорноморських портів для завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії. "Судна ходять під прапорами Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України", - уточнив Курбаков.
Як повідомляв Голос Америки, неназваний представник ООН сказав Reuters, що хоча ООН не бере участі в переміщенні цих суден, але вітає "всі зусилля щодо відновлення нормальної торгівлі, особливо життєво важливими продовольчими товарами, які допомагають... стабілізувати глобальні продовольчі ринки".
Як зауважує Reuters, ці завантаження є перевіркою здатності України знову відкрити судноплавні шляхи в той час, як Росія намагається відновити свою де-факто блокаду українських портів після одностороннього виходу із зернової угоди в липні та початку атак на зернову інфраструктуру України.
Напередодні 78-ї сесії Генасамблеї ООН Чорноморську зернову ініціативу обговорили зокрема державний секретар Ентоні Блінкен і генсек ООН Антоніу Гутерреш.
- Голос Америки
Блінкен і Гутерреш обговорили зернову угоду напередодні Генасамблеї ООН
Державний секретар Ентоні Блінкен і генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу напередодні 78-ї сесії Генасамблеї ООН, повідомляє Держдеп.
Блінкен і Гутерреш також обговорили пріоритети США на Генеральній Асамблеї, зокрема зміцнення основних принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини, модернізацію ООН для вирішення викликів 21 століття та зусилля Вашингтона з просування цілей сталого розвитку ООН, зазначено на сайті зовнішньополітичного відомства США.
Участь у сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку цього року візьме президент України Володимир Зеленський. Після того у четвер 21 вересня Зеленського у Білому домі прийматиме президент США Джо Байден.
Очікується, що Зеленський також зустрінеться з лідерами Конгресу обох політичних партій, повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван. Він також розповів, що наступного тижня Вашингтон планує оголосити про додаткову допомогу Україні.
Reuters з посиланням на трьох американських офіційних осіб повідомило в понеділок, що США розглядають можливість надання Києву ракет ATACMS, які можуть досягати цілей на відстані у 300 км, або ракет із керованою ракетною системою залпового вогню GMLRS з дальністю 70 км з касетними бомбами або обома системами. Але джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що США не планують оголошувати ATACMS для України під час візиту Зеленського до Білого дому наступного тижня.
У статті використано матеріали Reuters.
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