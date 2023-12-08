Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Схвалити новий пакет для України закликав Конгрес США Девід Кемерон. Відео

  • Голос Америки
Схвалити новий пакет для України закликав Конгрес США Девід Кемерон. Відео
Embed
Схвалити новий пакет для України закликав Конгрес США Девід Кемерон. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00
Direct link

Схвалити новий пакет для України закликав американський Конгрес Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон який прибув до США підтримати Україну. Якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них — Володимир Путін у Росії, а інший – Сі Цзіньпін у Пекіні, наголосив Кемерон.

У коментарі Голосу Америки, британський посадовець також розповів, чи зможуть перекрити нестачу коштів Європейські країни, якщо США таки затримають надання допомоги.

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG