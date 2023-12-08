У коментарі Голосу Америки, британський посадовець також розповів, чи зможуть перекрити нестачу коштів Європейські країни, якщо США таки затримають надання допомоги.
Схвалити новий пакет для України закликав Конгрес США Девід Кемерон. Відео
- Голос Америки
Схвалити новий пакет для України закликав американський Конгрес Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон який прибув до США підтримати Україну. Якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них — Володимир Путін у Росії, а інший – Сі Цзіньпін у Пекіні, наголосив Кемерон.