Схвалити новий пакет для України закликав американський Конгрес Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон який прибув до США підтримати Україну. Якщо за ці гроші не проголосують, посміхатимуться лише дві людини: одна з них — Володимир Путін у Росії, а інший – Сі Цзіньпін у Пекіні, наголосив Кемерон.