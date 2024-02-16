Віцепрезидентка США запевнила Європу, що Америка непохитно підтримує Україну та НАТО

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує підтримувати Україну й працюватиме із Конгресом, щоб ухвалити фінансування для допомоги Києву. У цьому під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції запевнила віцепрезидентка Камала Гарріс.

"Ви чітко дали зрозуміти, що Європа підтримуватиме Україну. І я чітко даю зрозуміти, що президент Джо Байден і я підтримують Україну. За підтримки двопартійної більшості в обох палатах Конгресу США ми працюватимемо, щоб забезпечити критично важливе озброєння та ресурси, які так потрібні Україні", - підкреслила Гарріс.

Продовження підтримки України

Вона згадала, що у лютому 2022 року також брала участь у Мюнхенській конференції - за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення РФ до України: "Багато хто думав, що Київ впаде за лічені дні. Попри це, вміння й сміливість України, разом із лідерством президента Зеленського та коаліції 50 держав, яку очолили США, дозволили Україні досягти того, що, як багато хто думав, - неможливо. Сьогодні Київ - вільний і сильний".

Віцепрезидентка також підкреслила, що "світ об'єднався за лідерства США, щоб захистити основоположні принципи суверенітету й територіальної цілісності, щоб зупинити імперіалістичного авторитариста від підкорення вільного демократичного народу". За її словами, "війна Путіна вже стала очевидним провалом для Росії", адже "Україна повернула більш ніж половину територій, які Росія окупувала", а також Кремль зазнавав значних втрат - як техніки, так і особового складу.

"Ми також змусили Росію понести економічні витрати за її агресію, - сказала Гарріс. - І разом із нашими партнерами у Групі семи, ми заморозили суверенні активи Росії й чітко дали зрозуміти, що Росія має заплатити за збитки, які завдала Україні. Я вітаю нещодавнє рішення ЄС про 54 мільярдів доларів на підтримку України, на додачу до понад сто мільярдів доларів, які наші європейські союзники й партнери уже виділили".

Відданість НАТО

Відданість США своїм зобов'язанням перед союзниками у НАТО - "центральне у нашому підході до світової безпеки", наголосила Гарріс. "Для президента Байдена й для мене наша непорушна відданість НАТО залишається непохитною, - додала вона. - І я вірю, як я вже казала раніше, що НАТО - найвеличніший військовий альянс, який колись був у світі".

Віцепрезидентка нагадала, що стаття 5 Статуту НАТО про колективну оборону була застосована єдиний раз - після терористичної атаки Аль-Каїди проти США 11 вересня 2001: "І НАТО були поряд зі США".

За її словами, зараз Північноатлантичний альянс - сильніший, ніж будь-коли в історії, й східний фланг НАТО у Європі значно посилений зокрема присутністю американських сил. Однак вона підкреслила, що європейські партнери також виконують свою частину зобов'язань і все більше країн відповідають меті альянсу витрачати принаймні 2% ВВП країни на оборону.

Лідерство США у світі

Також Гарріс сказала, що в умовах глобальної нестабільності, спроб Китаю підірвати світовий порядок та воєн в Україні й Ізраїлі, у Європі виникають питання щодо ролі Сполучених Штатів як глобального лідера. Продовжувати відігравати цю роль, продовжувати працювати зі своїми партнерами й боротись за демократію у країні та у світі - в інтересах усіх американців, адже це впливає на життя у США, у Європі та в усьому світі, відповіла вона.

Якщо нічого не робити, поки агресор безкарно вдирається до свого сусіда, він піде далі. І у випадку Путіна це означає, що уся Європа буде у небезпеці

Підхід адміністрації Байдена - не "благодійність", натомість це відповідає стратегічним інтересам Вашингтона, адже це убезпечує американців, підтримує робочі місця і зміцнює канали постачання, сказала Гарріс.

"Уявіть, якби Америка відвернулась від України і покинула наших союзників у НАТО, відійшла від наших зобов'язань відповідно до Статуту (НАТО). Уявіть, якби ми легковажно поставились до Путіна, чи навіть заохотили його. Історія підказує відповідь. Якщо нічого не робити, поки агресор безкарно вдирається до свого сусіда, він піде далі. І у випадку Путіна це означає, що уся Європа буде у небезпеці", - заявила Гарріс.

Високопосадовиця підкреслила, що "ізоляція - не є убезпеченням", адже "коли Америка ізолювалась, загрози лише зростали".

"Америка не може відступитись. Америка зобов'язана підтримувати демократію. Америка зобов'язана захищати міжнародні правила й норми. Америка зобов'язана підтримувати своїх друзів і союзників - це представляє ідеали Америки, й американський народ знає, що це те, що робить нас сильними. Тож не помиляйтесь, американський народ зробить це й Америка продовжить бути лідером", - підсумувала Гарріс.