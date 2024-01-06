ЗМІ: Кадиров пропонує США скасувати санкції на своїх жінок, «ні в чому не винних людей і коней» в обмін на звільнення українських полонених

Авторитарний лідер Чечні Рамзан Кадиров закликав США зняти санкції зі своїх родичів в обмін на те, що він звільнить українських полонених, які перебувають у Чечні, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Глава Чечні розповів про свою пропозицію на нараді співробітників силових структур у Грозному. На цій же події показали відеозвернення, в якому люди, представлені як полонені, просять зняти "абсурдні санкції, що ні на що не впливають" з наближених Кадирова в обмін на 20 українських військовослужбовців, "яких забрали у Донецьку та Луганську", повідомляє Кавказ.Реалії.

Глава Чечні заявив, що готовий звільнити полонених, якщо США "знімуть санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому не винних людей і коней".



Європейський Союз запровадив санкції щодо Кадирова ще в 2014 році, у зв’язку з чим під санкціями в стайні в Чехії опинилися і коні, що належать йому. Під санкціями США Кадиров перебуває з 2020 року, коли його звинуватили у серйозних порушеннях прав людини.

У вересні 2022 року Мінфін США запровадив санкції проти дружини Кадирова Медні Кадирової, а також Фатіми Хазуєвої, яку називають його другою дружиною, і Амінат Ахмадовою, яка вважається його третьою дружиною.

Санкції США діють також про дочок Кадирова, його матері, Аймани Кадирової та двоюрідного брата Турпал-Алі Ібрагімова.

Як повідомляють ЗМІ, свою пропозицію Кадиров передав через колишнього американського військового, нині коментатора прокремлівських російських ЗМІ Скотта Ріттера, якому, під час візиту до республіки, він передав список українських військовополонених, які перебувають у Чечні.

У телеграм-каналі Кадирова було опубліковано повідомлення про підсумки візиту до Грозного Ріттера, відомого, як зазначає глава Чечні, "своєю послідовною критикою зовнішньої політики США, а також дій української сторони". При цьому у пості не повідомляється, що Кадиров передав Ріттеру список полонених.

Увечері у п'ятницю в телеграмі Кадирова з'явився ще один пост, у якому він визнав, що говорив у присутності Ріттера про можливий обмін полонених на зняття санкцій. При цьому в пості пропозиція названа "товстим тролінгом", констатується, що "очевидно, що Штати це не зроблять", і йдеться про те, що санкції "нам ніяк не заважають жити", повідомляє Радіо Свобода.