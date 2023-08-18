Росіяни та китайці біля берегів Японії. Чому у Тихому океані не тихо?

Російські та китайські військові кораблі під час спільного патрулювання наблизились до південних японських островів. Згодом у цьому ж районі помітили російські літаки розвідники. У відповідь міноборони Японії підняло за тривогою свої винищувачі. Напруження у регіоні зростає на тлі саміту трьох країн – Японії, Південної Кореї та США. Лідери держав сьогодні зустрічаються у резиденції президента Сполучених Штатів у Кемп-Девіді.

У четвер, 17 липня, за повідомленням агенція Kyodo news з посиланням на Міністерство оборони Японії 11 кораблів, шість китайських та п’ять російських кораблів пройшли між островами Окінава та Міяко, перед тим як увійти у Східнокитайське море. Раніше їх помітили за 280 кілометрів від острова Окіноторі.

Сьогодні ж, 18 липня, між Японським та Східнокитайським морями помітили два російських літаки розвідника Іл-38. Вони «літали туди-сюди над Цусімською протокою», зауважили в Міноборони Японії. Токіо у відповідь підняло за тривогою свої винищувачі.

За даними Міноборони Росії військово-морські сили РФ та КНР проводять патрулювання та спільні навчання у Тихому океані та Східнокитайському морі.

«Росія і Китай також провели протичовнові навчання, відбили імітацію повітряного нальоту противника, провели рятувальні навчання на морі й відпрацювали злети та посадки вертольотів на палуби військових кораблів», - заявили в Міністерстві оборони РФ

В оборонному відомстві Японії натомість вважають, що такі дії «явно спрямовані на демонстрацію сили проти нашої країни». Токіо через дипломатичні канали висловило стурбованість як Китаю, так і Росії, повідомляє агенція Kyodo News.

Агенція Kyodo news, повідомляє, що на тлі загрози США, Японія та Австралія планують провести спільні військово-морські навчання в середу біля Філіппін. В навчаннях візьмуть участь авіаносці.

Японія підтримує міжнародні санкції проти Москви, введені у зв’язку з війною в Україні. Японія також надає Україні гуманітарну допомогу на мільярди доларів США.

Китай натомість виступає проти зближення Японії, Південної Кореї та Сполучених Штатів. Сьогодні, 18 серпня, у резиденції американського президента в Кемп-Девіді має пройти тристоронній саміт на рівні лідерів країн. Країни, як очікується домовляться про посилення співпраці в оборонній та технологічній сферах, а також посилять економічні зв'язки.

Минулого місяця головний дипломат Китаю Ван Ї розкритикував співпрацю двох азійських країн із Вашингтоном. Мовляв, Японії та Південній Кореї слід «пам’ятати, де їхнє коріння».

«Незалежно від того, наскільки ми вибілимо наше волосся, або яким гострим зробимо ніс, ми ніколи не зможемо стати європейцями чи американцями, ми ніколи не зможемо стати «західними», - заявив Ван.