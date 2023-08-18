Актуально
- Голос Америки
Росіяни та китайці біля берегів Японії. Чому у Тихому океані не тихо?
Російські та китайські військові кораблі під час спільного патрулювання наблизились до південних японських островів. Згодом у цьому ж районі помітили російські літаки розвідники. У відповідь міноборони Японії підняло за тривогою свої винищувачі. Напруження у регіоні зростає на тлі саміту трьох країн – Японії, Південної Кореї та США. Лідери держав сьогодні зустрічаються у резиденції президента Сполучених Штатів у Кемп-Девіді.
У четвер, 17 липня, за повідомленням агенція Kyodo news з посиланням на Міністерство оборони Японії 11 кораблів, шість китайських та п’ять російських кораблів пройшли між островами Окінава та Міяко, перед тим як увійти у Східнокитайське море. Раніше їх помітили за 280 кілометрів від острова Окіноторі.
Сьогодні ж, 18 липня, між Японським та Східнокитайським морями помітили два російських літаки розвідника Іл-38. Вони «літали туди-сюди над Цусімською протокою», зауважили в Міноборони Японії. Токіо у відповідь підняло за тривогою свої винищувачі.
За даними Міноборони Росії військово-морські сили РФ та КНР проводять патрулювання та спільні навчання у Тихому океані та Східнокитайському морі.
«Росія і Китай також провели протичовнові навчання, відбили імітацію повітряного нальоту противника, провели рятувальні навчання на морі й відпрацювали злети та посадки вертольотів на палуби військових кораблів», - заявили в Міністерстві оборони РФ
В оборонному відомстві Японії натомість вважають, що такі дії «явно спрямовані на демонстрацію сили проти нашої країни». Токіо через дипломатичні канали висловило стурбованість як Китаю, так і Росії, повідомляє агенція Kyodo News.
Агенція Kyodo news, повідомляє, що на тлі загрози США, Японія та Австралія планують провести спільні військово-морські навчання в середу біля Філіппін. В навчаннях візьмуть участь авіаносці.
Японія підтримує міжнародні санкції проти Москви, введені у зв’язку з війною в Україні. Японія також надає Україні гуманітарну допомогу на мільярди доларів США.
Китай натомість виступає проти зближення Японії, Південної Кореї та Сполучених Штатів. Сьогодні, 18 серпня, у резиденції американського президента в Кемп-Девіді має пройти тристоронній саміт на рівні лідерів країн. Країни, як очікується домовляться про посилення співпраці в оборонній та технологічній сферах, а також посилять економічні зв'язки.
Минулого місяця головний дипломат Китаю Ван Ї розкритикував співпрацю двох азійських країн із Вашингтоном. Мовляв, Японії та Південній Кореї слід «пам’ятати, де їхнє коріння».
«Незалежно від того, наскільки ми вибілимо наше волосся, або яким гострим зробимо ніс, ми ніколи не зможемо стати європейцями чи американцями, ми ніколи не зможемо стати «західними», - заявив Ван.
Всі новини дня
Байден зустрічається з азійськими союзниками на саміті в Кемп-Девіді
Гірський парк Катоктін, де розташовано резиденцію президента США в Кемп-Девіді, знову стає місцем проведення історичної події в міжнародній дипломатії — зміцнення тристороннього альянсу між США та двома головними азіатськими союзниками, Японією та Південною Кореєю, спрямованого на те, щоб посилити стримування Північної Кореї та Китаю.
Метою п’ятничного саміту, організованого президентом США Джо Байденом, є «закріпити тристоронню взаємодію», включаючи зобов’язання Вашингтона, Токіо та Сеула створити тристоронню «гарячу лінію» та проводити консультації один з одним під час регіональної кризи», — повідомив посадовець США журналістам на брифінгу в четвер. Посадовець говорив на умовах анонімності, як це прийнято при обговоренні питань зовнішньої політики та безпеки.
Три країни візьмуть на себе зобов’язання, що у випадку непередбачуваної чи загрозливої ситуації в регіоні, вони проведуть негайні консультації, обміняються розвідувальними даними та узгодять політичні дії одна з одною, сказав другий високопоставлений чиновник адміністрації на тому ж брифінгу.
«Саміт прагне закріпити той факт, що ми маємо спільне взаємопов’язане середовище безпеки, – сказав посадовець. - Загроза для будь-кого з нас, фундаментально становить загрозу для всіх нас».
Другий чиновник наполягав, що ця обіцянка не є військовим альянсом чи зобов’язанням щодо колективної оборони, як це назвали Китай і Північна Корея. Пхеньян і Пекін назвали Кемп-Девідський саміт спробою Вашингтона створити «міні-НАТО» в Азії.
Кризові консультації - ще один захід тристоронньої оборонної співпраці, що включає регулярні військові навчання, пуски балістичних ракет, а також розширення співпраці в галузі економічної безпеки — зміцнення каналів постачання напівпровідників, розвиток кібербезпеки та технологій штучного інтелекту. Три країни також мають намір ухвалити «Кемп-Девідські принципи», низку цінностей і норм миру та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Результативність п’ятничного саміту залежить від того, наскільки потеплішали відносини між Південною Кореєю та Японією, її колишнім окупантом, після місяців дипломатії між урядами Юна та Кісіди, спрямовані на те, щоб відкинути складну історію та взаємну недовіру, щоб протистояти нагальним викликам в сфері безпеки.
«Корея та Японія поділяють універсальні цінності та переслідують спільні інтереси», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на початку цього тижня у промові з нагоди 78-ї річниці звільнення Кореї від 35-річного колоніального панування Японії, яке закінчилося в 1945 році.
Страховка від розвороту у відносинах
За ініціативою США закріпити співпрацю стоїть необхідність застрахуватися від ризику розриву, якщо наступниками Юна, Кісіди чи Байдена на посадах не стануть однодумці.
За словами Карла Фрідхоффа, дослідника Азії Чиказької ради з глобальних справ, до кінця терміну повноважень Юна залишилося більше трьох років, і він також прагне незмінності політики. «До його відходу з посади, таку зустріч сприйматимуть як нормальну частину корейсько-японських відносин», — сказав він «Голосу Америки».
Координація задля стримування Північної Кореї та Китаю є способом отримати внутрішню політичну підтримку в Сеулі та Токіо.
«Це політично прийнятні та справді необхідні механізми, які не повинні викликати політичній спротив, — сказала Шихоко Гото, виконувачка обов’язків директора азійської програми Центру Вудро Вільсона. - Японія та Корея визнають, що індо-тихоокеанський ландшафт дуже неспокійний».
Представники адміністрації не уточнюють, чи тристоронні консультації з регіональної кризи відбудуться через події у Тайванській протоці.
Хоча Вашингтон може допускати спільну відповідь на атаку з боку Пекіна в довгостроковій перспективі, Південна Корея має дещо іншу точку зору щодо загрози Китаю, сказав Джеффрі Горнунг, старший політолог, який спеціалізується на питаннях Безпеки Східної Азії в корпорації RAND.
«Враховуючи те, що Японії та Кореї було важко співпрацювати з більшості питань, варто почати із спільного інтересу, а саме Північної Кореї, — сказав він Голосу Америки. - І, можливо, у майбутньому розширити це».
Південна Корея вже заявила про готовність розширити тристоронню відповідь.
Кім Те Хьо, головний заступник радника Кореї з національної безпеки, заявив журналістам у Сеулі в четвер, що співпраця буде розвиватися від зосередження на загрозі Північної Кореї до більш всеосяжного, спрямованого на побудову «свободи, миру та процвітання в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні».
Майбутні саміти
Лідери візьмуть на себе зобов’язання «збиратися щороку», а також щоб майбутні лідери не відступили від зобов’язань, взятих у Кемп-Девіді, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.
Існує занепокоєння, що американські обіцянки про співпрацю можуть бути скасовані, якщо Дональда Трампа знову оберуть у 2024 році.
Згідно зі своєю доктриною «Америка перш за все» під час свого президентства Трамп вивів США з різних міжнародних договорів і регіональних зобов’язань. Колишній президент також запам’ятався своїми поганими стосунками з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, якому він одного разу погрожував «вогнем і люттю», але пізніше сказав, що «закохався».
"Ми поставили знак оклику у цьому питанні", – Джейк Салліван про F-16. Відео
"Цього тижня, через лист держсекретаря Блінкена його колегам у Європі, ми формально означили, що після завершення тренувань, США, за консультацій із Конгресом, будуть готові схвалити трансфер третіми сторонами F-16-тих до України", – радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван
- Голос Америки
Після навчання пілотів на F-16, "природно", має відбутися передача цих літаків Україні – Білий дім
За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьомуДжейк Салліван, радник з національної безпеки США
Після закінчення тренування українських пілотів на літаках F-16 в Європі, Сполучені Штати будуть готові розглядати надання дозволу третім країнам передати ці літаки Україні.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, даної світовим лідерам під час саміту «Групи семи» в Хіросімі 19-21 травня, підтримати тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Як передавав Голос Америки, у листі надісланому міністрам закордонних справ Данії та Нідерландів цього тижня, Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив намір США прискорити надання дозволу союзникам, в першу чергу Данії та Нідерландам, передати літаки Україні після завершення тренування пілотів.
Нідерланди та Данія очолюють так звану "літакову коаліцію", що координує міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на літаках F-16, а також можливе постачання літаків.
«За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьому», - заявив Салліван у відповідь на питання щодо намірів США насправді передати літаки Україні.
Відповідаючи на питання Голосу Америки, Джейк Салліван також підтвердив, що всі навчальні плани і матеріали для тренування українських пілотів передано партнерам в Європі. «На цьому етапі відбувається повна інтеграція зусиль», - зазначив Салліван.
- Голос Америки
Українцям продовжили дію статусу тимчасового перебування у США
Дію статусу тимчасового перебування у США (TPS) для українців продовжили на 18 місяців. Таке рішення прийняв міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.
"Вторгнення Росії до України триває і призвело до гуманітарної кризи, яка вимагає, щоб Сполучені Штати продовжили надавати захист українцям, які не можуть повернутись до країни, - заявив Майоркас. - Ми продовжимо пропонувати підтримку українцям через цю тимчасову гуманітарну програму".
Строк дії статусу, який мав завершитись 20 жовтня 2023 року подовжено до 19 квітня 2025 року через те, що збройний конфлікт поки не дозволяє українцям безпечно повернутись до України, йдеться в повідомленні відомства.
Також міністерство розширило можливості для українців, які перебувають в США, приєднатись до програми. Тепер, таке право отримали українці, які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року.
А студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1 отримали можливість подати запит на дозвіл на роботу і зменшити курсове навантаження не втрачаючи візу на час дії TPS.
За даними уряду США, це рішення дозволить майже 26 000 осіб продовжити перебувати в країні за статусом тимчасового захисту TPS.
Додатково цей статус зможуть отримати ще 166700 осіб, припустили в міністерстві.
Форум