Ялинки Вашингтона: до свят задіяно “маленькі армії”, а різдвяні ферми бережуть екологію

Сотні тисяч туристів відвідують цими днями головні ялинки американської столиці. У їх встановленні задіяні “маленькі армії”, як каже експерт Капітолійського дендрарію, а головну ялинку Білого дому разом із першою леді зустрічали цього року родини американських військових.

Капітолійська ялинка: прикраси з одноразового посуду та підручних матеріалів

Туристів традиційно інтригує ялинка біля Конгресу США: тут немає пишних коштовних прикрас, натомість капітолійську ялинку прикрашають вироби ручної роботи, виготовлені із буквально підручних матеріалів.

Капітолійська ялинка по дорозі до галявини Конгресу здійснює екскурсію з 14 зупинок – щоб жителі міст і містечок могли побачити дерево, а для його доставки до столиці щороку об’єднуються фермери, водії вантажівок і політики.

“Народна ялинка”, у результаті, є символом національної єдності протягом святкового сезону. Ця щорічна традиція започаткована у 1964 році.

Цього року капітолійська різдвяна ялинка походить із Національного лісу Мононгахела в Західній Вірджинії, інформує видання Hill Rag.

Спочатку тут прикрашали ялинку, яку спеціально для цього посадили у ґрунт, але через 3 роки вона загинула через негоду.

Цього року ялинку освітлюють понад 5000 світлодіодних ліхтарів та прикрашають іграшки, виготовлені вручну жителями Західної Вірджинії.

Члени Конгресу від цього штату висловили вдячність землякам та всім, хто брав участь у збереженні цієї традиції.

Серед 30 працівників, задіяних у встановленні різдвяного дерева, є садівники, оператори обладнання, різноробочі, муляри та сантехніки.

“Потрібна невелика армія, щоб зробити цю особливу традицію успішною та радісною”, — сказав директор Капітолійської території та дендрарію Джеймс Кауфманн.

До слова, водії, які транспортують капітолійську ялинку – одні з найкращих, на їх рахунку – мільйони миль без аварій. “Це справжня честь бути обраним”, — сказав виданню Hill Rag Стівен Джонс, один з водіїв. Він упродовж своєї кар’єри проїхав понад 1 мільйон миль без аварій та зазначив, що цю поїздку “запам’ятає назавжди”.

Національна асоціація різдвяних ялинок: святкові дерева для родин Обами, Трампа і Байдена

Щодо ялинки у Білому домі в американській столиці, то, як пише Washington Post, її по прибуттю вітали перша леді Джилл Байден і родини військових.

Традиція, нагадує WP, почалася з того, що діти президента Вільяма Говарда Тафта поставили дерево в Блакитній кімнаті президентської резиденції у 1912 році поки їхні батьки були в Панамі. Відтоді традиція перетворилася на ретельно організований пошук дерева, котре було б потрібної висоти та достатньо міцним, щоб витримати тисячі прикрас.

Сотні галонів води зберігають ялинку свіжою, а допомагають прикрашати її команда співробітників і волонтерів Білого дому.

Блакитна кімната – це місцева вітальня, де тривають прийоми і невеликі обіди.

Цього року команда Білого дому їздила у Флітвуд, штат Північна Кароліна, де ретельно оглянула та виміряла шість дерев, вирощених братами й сестрами Ембер Скотт і Алексом Черчом, переможцями цьогорічного конкурсу Grand Champion Grower. Національна асоціація різдвяних ялинок, яка сприяє використанню справжніх сосен, проводить конкурс з 1960-х років.

Переможець дарує новорічну ялинку для розміщення в Блакитній кімнаті, а ялинка, яка посідає друге місце, традиційно стоїть вдома у віцепрезидента. Щоб потрапити на національний конкурс, виробники повинні спочатку виграти державний або регіональний конкурс.

“Це схоже на конкурс краси, — сказав газеті Washington Post Тім О’Коннор, виконавчий директор Національної асоціації різдвяних ялинок, який дарував святкові дерева Обамам, Трампам і Байденам. — Дерево має бути ідеальним, воно стоїть у центрі кімнати, тому ви не можете сховати погану сторону в кутку, як це іноді буває вдома”.

Для вирощування ялинки для Блакитної кімнати потрібно до 24 років.

Ялинкові інциденти 2023

Тим часом головну ялинку американської столиці, що стоїть у Президентському парку, цього року очікували випробування. Вже після встановлення та разом з новорічними іграшками її повалив сильний вітер.

Як повідомляв канал CBS, дерево підняла того ж дня спеціальна команда за допомогою крану, було замінено обірваний кабель. Раніше ту ж ялинку вже замінювали – помітили грибок.

Традиція національної церемонії запалювання ялинки у Вашингтоні сягає корінням Різдва 1923 року.

Президент Байден і перша леді Джилл Байден взяли участь цьогоріч у 101-му щорічному запалюванні Національної різдвяної ялинки, інформує видання The Hill.

Ялинкові ферми на допомозі захисту навколишнього середовища

Загалом американців закликають не використовувати пластикові дерева на свята.

“Ялинкові ферми” виробляють кисень і поглинають вуглекислий газ, кожен гектар новорічних ялинок виробляє достатньо кисню для 18 людей щодня.

Такі ферми очищають повітря від бруду, смогу, допомагають зупинити ерозію. Натомість штучні дерева виготовляють на заводах із пластику та металу. Через кілька сезонів більшість людей втомлюються від свого штучного дерева, і воно потрапляє на смітник. Там воно може проіснувати століттями.

“Підтримка щорічного вирубування дерев може здатися нерозумною, але екологи кажуть, що ферми для виробництва різдвяних ялинок мають екологічну користь”, – наголошує видання The New York Times.

У газеті додають:

“У ці кліматично небезпечні часи, коли охолоджувальні та кисневі властивості дерев ніколи не цінувалися так високо, здається нерозумним підтримувати їх вирубування.

Проте екологічні переваги справжніх різдвяних ялинок є причиною того, чому багато захисників навколишнього середовища схвалюють їх замість фальшивих версій на основі нафти, які доставляються через півсвіту”.

Молоді дерева також допомагають птахам, котрі мігрують до Південної Америки та з неї, здійснювати свої шлюбні ритуали та вирощувати дитинчат.

Такі ферми витягають вуглець з атмосфери, очищають повітря і, у багатьох випадках, очищають питну воду. Нова програма NASA наразі допомагає дослідникам точніше підрахувати, скільки вуглецю не потраплять в атмосферу завдяки таким посадкам.

Дерев'яні ялинки з України: для Бахмута, Ізраїлю та Вашингтона

В Україні вдаються до виготовлення креативних екологічних ялинок навіть музиканти. Так, виконавці гуртів “Рокаш” та “Анця” – Віктор та Ірина Янцо виготовляють екоялиночки з дерев'яних рейок на металевій осі.

Рейки були “відходами виробництва” підрамників – у хід пішли деталі з тріщинами, посинінням, смоляними кишенями.

Ірина Янцо, лідерка гурту “Анця” та менеджерка гурту “Рокаш” розповіла Голосу Америки:

“Ми почали виготовляти ці ялиночки у 2020 році, коли у нас не стало концертів через пандемію. Земля була вибита з-під ніг, адже до того ми 12 років безперервно концертували і тут…”

Тоді сім'я, котра також знається на виробництві меблів і має свій цех для цього, зробила дерев’яну ялиночку для власного дому, але любительське відео про неї набуло популярності у соцмережах і люди почали звертатися із замовленнями.

“Ми встигли зробили до пів сотні ялинок, поставили дуже лояльну ціну і загалом виторг склав близько 1000 доларів США, – ділиться Ірина. – Я вперше відчула, що публіка мені “довіряє доларом”, було приємно, що люди просто скидали повну вартість як передоплату, адже вірили, що я точно відправлю їм замовлення”.

Так, ялинки поїхали до Львова, Києва і навіть Бахмута, тоді мирного. Дві ялинки полетіли до Ізраїлю. Надійшло і замовлення із Вашингтона.

У 2022 році виготовленню таких ялинок завадили блекаути через війну Росії проти України, а у цьогоріч не було часу для ялинкової справи, утім надходило стільки прохань, що ймовірно сім'я відновить виробництво наступного року.

“Ми почали цей проєкт практично випадково, але цього року із кількості звернень зрозуміли, що це має потенціал як бізнес-ідея”, - каже Ірина Янцо.

Гурт “Рокаш” знаменитий в Україні та за кордоном рок-виконанням народних пісень, а також однією з найбільш відомих виступів гурту є обробка колядки "Щедрик", виконана у супроводі Закарпатської обласної філармонії.